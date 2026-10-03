עם חתימה לפינוי־בינוי: בכמה נמכרה דירת 3 חדרים בנתניה?

ברחוב נחום בשכונת רמת ידין בנתניה, נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 50 מ"ר, בלי חניה ובלי מרפסת, בקומה הרביעית מתוך ארבע תמורת 1.45 מיליון שקל. הבניין שבו נמצאת הדירה ישן ואין בו מעלית, אך דייריו חתומים על פרויקט פינוי־בינוי, והערת אזהרה כבר נרשמה בטאבו. לאחר הפרויקט, לדירה יתווספו ממ"ד בשטח של 12 מ"ר, מרפסת בשטח של 12 מ"ר וחניה.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.49 מיליון שקל, והיא עמדה על המדף כחודשיים.

המוכרים רצו לעבור לדירה עם נגישות טובה יותר, והקונה מתגוררת בשכונה וזיהתה את הפוטנציאל של הדירה בעקבות ההתחדשות הצפויה בבניין.

הדירה ברחוב נחום בשכונת רמת ידין בנתניה / צילום: יוסי באביל

"מפחדים מיד ראשונה"

יוסי באביל, סוכן ברי/מקס מקסימום, מספר כי "הרוכשת זיהתה את הפוטנציאל של הדירה והתקדמה לרכישה די מהר. בנתניה יש מגמה של ירידות מחירים, אבל בעיקר בבניינים החדשים יותר עם המעליות - שם אין פוטנציאל של השבחה. בבניינים הישנים, שצפויים לעבור התחדשות עירונית, הירידות מתונות יותר.

"אני מרגיש גם תנועה של משקיעים לעיר, אבל הם בעיקר מחפשים הזדמנויות כרגע, והמחירים שהם מציעים - לא פוגשים לרוב את השוק ולכן אין כרגע הרבה סגירות.

הדירה ברחוב נחום בשכונת רמת ידין בנתניה / צילום: יוסי באביל

"למרות מבצעי המימון של הקבלנים, מהניסיון שלי יש יותר ביקוש לדירות יד שנייה. המחירים יותר נוחים ואנשים גם מפחדים לקנות דירה במחיר היום ולגלות בעתיד - כשהם יקבלו אותה ואולי אפילו ירצו למכור אותה - שהמחיר שלה נמוך ממה שהם משלמים עליה היום".

דירות יד שנייה נוספות שנמכרו

נתניה

ברחוב שאול המלך במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, ב־2.6 מיליון שקל.

בשד' בן אבי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 9 מתוך 26, ב־3.05 מיליון שקל.

ברחוב רד"ק בשכונת בן ציון, דירת 2.5 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.55 מיליון שקל.

ברחוב שמואל בשכונת דורה, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־2.25 מיליון שקל.

אשקלון

ברחוב סברי מרנן בעיר היין, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם חניה, ב־1.77 מיליון שקל.

בשדרות מנחם בגין בכוכב הצפון, דירת 3 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־980 אלף שקל.

ברחוב מילרוד אליעזר בשכונת שקמים, דירת 2 חדרים, 29 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־715 אלף שקל.

בית שמש

ברחוב בן איש חי במזרח העיר, דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, ב־2.05 מיליון שקל.

ברחוב חגי הנביא ברמת בית שמש ג', דירת 4 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, עם חניה, ב־2.3 מיליון שקל.

ברחוב רב אבדימי ברמת בית שמש ד', דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, עם חניה, ב־2.8 מיליון שקל.

חיפה

ברחוב פרויד ברמת אשכול, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, עם חניה, ב־1.2 מיליון שקל.

ברחוב יגור בנוה פז, דירת 3 חדרים, 58 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4,

ב־990 אלף שקל.

ברחוב לאון בלום, דירת 4 חדרים, 99 מ"ר, בקומה 9 מתוך 20,

ב־1.44 מיליון שקל.

בת ים

ברחוב אנה פרנק ברמת הנשיא, דירת 5 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, עם גג בשטח 51 מ"ר, עם חניה, ב־3.3 מיליון שקל.

ברחוב גנוסר בדרום מערב, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־2.07 מיליון שקל.

ברחוב הרצל במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 3 מתוך 10, ב־1.65 מיליון שקל.

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