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מחירי הדלק

הערכות: סמוטריץ' יעמיק את סבסוד הדלק כדי לרסן את המחיר לקראת הבחירות

משרד האנרגיה הודיע כי מחיר הדלק יעלה בחצות ל־8.27 שקלים לליטר – שיא של כל הזמנים • גורמים בממשלה מעריכים כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ יעמיק את הסבסוד, שכבר עלה לקופת המדינה 268 מיליון שקל, במטרה למנוע את עליית המחיר לקראת הבחירות הקרבות

אסף זגריזק 16:20
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: לע''מ
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: לע''מ

שר האוצר צפוי לקיים היום (ג') דיון עם בכירי משרדו בנוגע לסבסוד מחירי הדלק, שעלו הבוקר משמעותית. גורמים בממשלה מעריכים כי השר יעמיק את הסבסוד ויימנע מעליית המחירים לקראת הבחירות.

משרד האנרגיה הודיע הבוקר כי מחיר הדלק יעלה בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי ל־8.27 שקלים לליטר, עלייה של 52 אגורות מהעדכון הקודם ושיא של כל הזמנים. התוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

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בהודעת משרד האנרגיה נכתב כי "המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש הקודם ב־50 אגורות לליטר". זאת בעקבות החלטת שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ לסבסד את העלייה במחירי הדלק למשך חודשיים, עד לסוף אוקטובר 2026 - מיד לאחר הבחירות לכנסת. כלומר, ללא הסבסוד שכבר נכנס לתוקף, מחיר הדלק היה עולה אף יותר.

הסבסוד הקודם, שכבר הוחלט עליו, עלה לקופת המדינה 268 מיליון שקל. גורמים בממשלה מעריכים כי שר האוצר יבקש להימנע מכותרות על כך שמחיר הדלק הגיע לשיא של כל הזמנים, ויוביל היום החלטה להעמקת הסבסוד, שעשויה להגיע למאות מיליוני שקלים נוספים.

בחודש שעבר כבר עלה מחיר הדלק ב־16 אגורות, ל־8.25 שקלים לליטר, והשווה את שיא כל הזמנים שנרשם בספטמבר 2012. עם זאת, בהוראת שעה החליט שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ להפחית את מס הבלו, כאמור, ומחיר הדלק עמד על 7.75 שקלים לליטר.