מחיר הדלק יזנק מחר בלילה לשיא כל הזמנים

מחיר הדלק יעלה בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי ל-8.27 שקל לליטר, עלייה של 52 אגורות ושיא כל הזמנים. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 7.01 שקל לליטר, עליה של 44 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 22 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בהודעה משרד האנרגיה נכתב כי "המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר, בהתאם להוראת השעה בצו הבלו, שתוקפה מיום 7/9/2026 עד סוף אוקטובר 2026.

ההתייקרות נובעת מעלייה של כ-13% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. לכך נוספה גם התחזקות של כ-3% בשער הדולר, אשר השפיעה אף היא על מחיר הדלק בישראל".

"חוסר האפקטיביות של מדיניות הפחתת המס על הבלו"

"ההתייקרות נובעת מעליית מחירי הנפט בשווקיים העולמיים, עקב העמקת המשבר במפרץ גם לזירה החות'ית", מסביר הכלכלן הראשי של BDO חן הרצוג. "זאת, במקביל למחסור עולמי מתמשך בכושר זיקוק עקב חסימת מצרי הורמוז, מלחמת אוקראינה והפגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה".

בחודש שעבר מחיר הדלק כבר עלה ב-16 אגורות ל-8.25 לליטר, והשווה את שיא כל הזמנים שהיה בספטמבר 2012. עם זאת, בהוראת שעה החליט שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להוזיל את מס הבלו ומחירו עמד על 7.75 שקל. "ההתייקרות הנוכחית מראה את חוסר האפקטיביות של מדיניות הפחתת המס על הבלו", אומר הרצוג. "המדינה נאלצת לסבסד את הפחתת המס ממקורות אחרים, על חשבון הציבור, ולא יכולה להביא לשינוי של המגמות העולמיות".

אומנם מחיר הדלק מורכב בחלקו הגדול ממס הבלו, שהופחת החודש כאמור, אך השינוי הנוכחי נובע בעיקר ממחיר הנפט. "בימים האחרונים אף חצה מחיר חבית נפט את 100 הדולר. "למעשה, המחיר נמוך היום בכ-15 דולר בלבד מהמחירים הגבוהים שהיו בשיא המלחמה באיראן. הם משקפים כשל שוק משולש בשוק הנפט העולמי: מצרי הורמוז, החות'ים והפגיעות האוקראיניות ברוסיה".