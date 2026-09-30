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אירועים ומינויים

עזריאלי משיקה את בית דיור מוגן חדש בהשקעה של כ-590 מיליון שקל

עזריאלי משיקה בראשון לציון את פאלאס החדש, בהשקעה של כ־590 מיליון שקל, כשכ־40% מיחידות הדיור כבר נמכרו עוד לפני ההשקה • אפליקציית Waze תשלב באוקטובר מסרים לעידוד נשים להיבדק לסרטן השד, בקמפיין עם עדי אשכנזי ועמותת אחת מתשע • רשת ארכה תשמש כספונסרית של הפועל ירושלים בכדורגל • אירועים ומינויים

שירות גלובס 17:24
מימין לשמאל: דנה עזריאלי, רז קינסטליך וישראל אהרוני / צילום: מורג ביטן
מימין לשמאל: דנה עזריאלי, רז קינסטליך וישראל אהרוני / צילום: מורג ביטן

1עזריאלי משיקה את בית דיור מוגן חדש בהשקעה של כ-590 מיליון שקל

קבוצת עזריאלי, בראשות המנכ"לית דנה עזריאלי, משיקה את פאלאס ראשון לציון בהשקעה של כ־590 מיליון שקל. זהו בית הדיור המוגן ה־5 של הרשת ועם פתיחתו היא תמנה יותר מ־1,400 יחידות דיור ברחבי הארץ; את המערך הקולינרי ילווה השף ישראל אהרוני.

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פאלאס עזריאלי ראשון לציון מתפרס על פני 30 קומות וכולל 274 יחידות דיור, ונכון לסוף הרבעון השני של השנה, עוד טרם ההשקה הרשמית, כ-40% מהדירות בפרויקט כבר נמכרו. הבית מצטרף לארבעת בתי הרשת בתל אביב, רעננה, מודיעין ולהבים, ועם פתיחתו מונה הרשת למעלה מ-1,400 יחידות דיור ברחבי הארץ.

הבית החדש תוכנן כמתחם מגורים ושירותים מקיף לבני הגיל השלישי, וכולל לצד יחידות הדיור אגף רפואי, בריכת שחייה, מרכז ספורט וספא, מתחמי תרבות ופנאי, מסעדה וקפיטריה. בקומה העליונה הוקם גג המשקיף לים ומיועד לאירועים, הופעות ופעילויות לדיירים. במתחם פועל גם מרכז מסחרי.

את פאלאס עזריאלי ראשון לציון מנהל טל עמית, בעל תואר שני בגרונטולוגיה, שהיה ממקימי ומנהלי פאלאס להבים. עמית מביא עמו ניסיון בניהול בתחום הדיור המוגן ובהקמת קהילות המותאמות לצרכים המשתנים של בני הגיל השלישי.

2קמפיין

כחלק מקמפיין בשיתוף עמותת אחת מתשע המתקיים במקביל גם בארה"ב, במהלך חודש אוקטובר תשלב Waze מסרים מיוחדים בניווט לעידוד נשים ללכת להיבדק לרגל חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד. בקמפיין משתתפת הקומיקאית עדי אשכנזי.

קמפיין סרטן השד ו־Waze / צילום: יח''צ
 קמפיין סרטן השד ו־Waze / צילום: יח''צ

3כנס

כנס חברת "Maletti", חברה איטלקית מובילה בתחום העיצוב והייצור של ריהוט וציוד למספרות, מכוני יופי וספא, נערך בסופ"ש בסלובניה.

אלנה מאלטי מבעלי חברת ''MALETTI'' לצד מאיה כהן בן שלוש סמנכ״לית שיווק ובעלים ''גדעון קוסמטיקס'' / צילום: יח''צ
 אלנה מאלטי מבעלי חברת ''MALETTI'' לצד מאיה כהן בן שלוש סמנכ״לית שיווק ובעלים ''גדעון קוסמטיקס'' / צילום: יח''צ

לכנס הגיעו נציגים מ־70 מדינות מכל העולם וגם מישראל - המייסד ובעלי "גדעון קוסמטיקס" ראובן שעבן יחד עם שותפיו, שרון שעבן ומאיה כהן.

4חסות

רשת ארכה, המתמחה בפתרונות חשמל ותאורה בפריסה ארצית ומפעילה בירושלים שני סניפים, תשמש כספונסרית מועדון כדורגל האוהדים הפועל ירושלים.

מנכ''ל רשת ארכה מיכאל רבינוביץ׳ וקפטן הפועל ירושלים עומר אגבדיש / צילום: בני ארדוב, באדיבות הפועל ירושלים
 מנכ''ל רשת ארכה מיכאל רבינוביץ׳ וקפטן הפועל ירושלים עומר אגבדיש / צילום: בני ארדוב, באדיבות הפועל ירושלים

מנכ"ל ארכה מיכאל רבינוביץ' וסמנכ"ל הפיתוח העסקי והבעלים המשותף אמיר כהן, אירחו את מנכ"ל המועדון אורי שרצקי והקפטן עומר אגבדיש.

מספר היום

150
מיליון דולר
סכום החוזה בעסקה של סמארט שוטר הישראלית למכירת מערכות יירוט רחפנים