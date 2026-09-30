הטלטלה בחברת הנדל"ן האמריקאית קוהאן פרופרטיז נמשכת. חודשיים בלבד לאחר שנודע כי בעל השליטה, מייק קוהאן, עשה שימוש בכספי החברה לצרכיו הפרטיים, החליט אחד מנושיו להשתלט על החברה, שגייסה בתחילת השנה כ-412 מיליון שקל מהמשקיעים בתל אבי באמצעות הנפקת אג"ח.

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מי שעומד מאחורי ההשתלטות הוא נתנאל לורנצי, בעל השליטה בחברת דקמא, שמניותיה נסחרו בעבר בבורסה המקומית. דקמא, אשר החזיקה בשעבוד על כלל מניות החברה, הודיעה כי החליטה לממש את השעבוד, והפכה למעשה לבעלת המניות היחידה בה (100% מההון). מהלך שעל פי הודעת החברה, עשוי להוות עילה להעמדה של אגרות החוב לפירעון מיידי.

ברקע, לדקמא ולורנצי היסטוריה עם שוק ההון המקומי, שכללה הסתבכות עם הרגולטור והמשקיעים בסופה הוטל עליהם קנס של 525 אלף שקל בידי רשות ני"ע. זאת, בעקבות השקעות שביצע לורנצי בכספי החברה, שהייתה רשומה למסחר בבורסה בתל אביב. הפרשה שהובילה לקנס חסר התקדים החלה להתגלגל לפני כחמש שנים, בעת שדקמא - שפעילותה הייתה מצומצמת יחסית - עסקה בנדל"ן להשקעה ובמימון נדל"ן באירופה. נכסיה כללו בין היתר מבנה משרדים ולוגיסטיקה באנגליה, קרקע בבודפשט שבהונגריה, והלוואה למימון נדל"ן באנגליה.

התפנית בעלילה התרחשה לאחר שדירקטוריון דקמא הסמיך ב־2020 את לורנצי להשקיע את כספי החברה בני"ע בישראל ובחו"ל, עד לסכום כולל של 5 מיליון שקל.

לורנצי ביצע מכירה בחסר (שורט) של מניות וקרנות סל העוקבות אחרי מדדי מניות בהיקף כולל של יותר מ־11 מיליון דולר. אלא שההימור כשל - ובגדול. המניות שעליהן ביצע לורנצי שורט, ובהן קרן הסל של קת'י ווד, המשקיעה הנודעת העומדת בראש קרן ARK, ועל מניותיה של חברת הרכב החשמלי טסלה, דווקא עלו וגררו את דקמא להפסדים של מיליונים .

ההסתבכות של החברה האמריקאית

העברת השליטה היא פרק עגום נוסף בתולדותיה הקצרות של קוהאן פרופרטיז, הפועלת בתחום הנכסים המסחריים בארה"ב. בחודש מרץ האחרון גייסה החברה מהמשקיעים בת"א סכום של כ-412 מיליון שקל, באמצעות הנפקת אג"ח, שזכו לדירוג של A2 מחברת הדירוג מדרוג (שירד בעקבות האירועים ל-A3). אלא שמספר חודשים לאחר מכן התברר שהמנכ"ל ובעל השליטה, המיליארדר מייק קוהאן משך שלא כדין כספים מקופת חברת הנכסים המסחריים, כדי לפרוע הלוואה אחרת בעסקיו הפרטיים .

קוהאן אמנם מיהר להתנצל והבטיח למשקיעים, כי "אירועים דומים לא יחזרו על עצמם לעולם". אלא שדי מהר התברר שהצהרות לחוד ומעשים לחוד, כשבתחילת החודש האחרון הודיעה החברה, כי במהלך חודש אוגוסט משך קוהאן מהחברה סכום נוסף של כ-1.1 מיליון דולר. זאת, אחרי שהפרשה כבר נחשפה וחרף הדברים של קוהאן עצמו, שטען כי המהלכים שלו לא נעשו בזדון, אלא מתוך חוסר מודעות.

בעקבות האירועים הגיע דירקטוריון החברה להבנות עם קוהאן, לפיהן הוא יפנה את כיסא המנכ"ל, אותו יתפוס סמנכ"ל הכספים רן בן דניאל. קוהאן אמנם מונה בתחילה לנשיא החברה, אך התואר נשלל ממנו לאחר שהתברר, כי היקפי המשיכות והשיעבודים שביצע היו גבוהים מאלה שעליהם דווח בתחילה. כמו כן, זכויות החתימה בהן החזיק נשללו ממנו ועברו לידי המנכ"ל.

קוהאן, המחזיקה ב-17 נכסים מניבים הפרושים על פני 13 מדינות בארה"ב בשווי של 420 מיליון שקל, הגיעה אל הבורסה כחלק מגל הנפקות האג"ח המחודש של חברות BVI בת"א. מדובר בחברות שהתאגדו לצורך הגיוס באיי הבתולה הבריטיים (ומשם שמם), ושאליהן העבירו הבעלים (בדרך-כלל אנשי עסקים יהודים-אמריקאים) חלק מנכסי הנדל"ן שברשותם לצורך גיוס החוב בתל אביב.