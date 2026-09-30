יממה לאחר שבית המשפט קבע כי OpenWeb חדלת פירעון וכי יש מקום למנות לה נאמן זמני, Mars Growth Capital מקבוצת ליקווידיטי מבקשת לממש שעבודים על נכסי החברה בגין חוב של כ־20 מיליון דולר. לטענתה, OpenWeb לא עמדה במשך חודשים בתחזיות שהציגה, עסקת המכירה שעליה הסתמכה כמקור לפירעון החוב השתנתה באופן מהותי, ומידע על הפסקת ההתקשרות עם מיקרוסופט לא נמסר לה בזמן אמת

המאבק על עתידה של OpenWeb עולה מדרגה. Mars Growth Capital מקבוצת ליקווידיטי (Liquidity), שהעמידה לחברה אשראי, הגישה הערב לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למימוש שעבודים ולמינוי כונס נכסים, בגין חוב שלטענתה עומד כיום על כ־20 מיליון דולר. במקביל הגישה Mars התנגדות לסעדים הזמניים שביקשה OpenWeb במסגרת הליך חדלות הפירעון שבו פתחה החברה.

המהלך מגיע יממה לאחר שבית המשפט כבר קבע כי OpenWeb חדלת פירעון וכי יש מקום למנות לה נאמן זמני. בהחלטה שניתנה ב־29 בספטמבר כתב השופט הבכיר חגי ברנר כי "נוכח חדלות פרעונה של החברה ובנסיבות המתוארות בבקשה, יש מקום למינוי נאמן זמני לחברה". בית המשפט נתן את הצווים הארעיים שביקשה OpenWeb, אך קבע כי הם לא יחולו בשלב זה על נכסי החברות הבנות שלה, שכן ביחס לכל אחת מהן נדרש לפתוח הליך נפרד. הממונה על הליכי חדלות פירעון נדרש להציע בתוך שלושה ימים מועמדים לתפקיד הנאמן הזמני.

כעת מבקשת Mars לממש שעבוד שנרשם לטובתה על נכסי OpenWeb בישראל, הכולל בין היתר כספים וזכויות בחשבונות בנק, כספים המגיעים לחברה מלקוחותיה וזכויות הקניין הרוחני שלה. במקביל היא מבקשת למנות את עו"ד ארז חבר ממשרד עמית, פולק, מטלון לכונס נכסים, שיוכל לתפוס, לנהל ולממש את הנכסים המשועבדים בכפוף לאישור בית המשפט. לפי Mars, נכון ל־30 בספטמבר עומד חובה של OpenWeb כלפיה על 20.01 מיליון דולר, והוא ממשיך לצבור ריבית וחיובים נוספים.

"מצב הדברים הפוך בתכלית"

במרכז ההתנגדות שהגישה Mars עומדת מחלוקת חריפה בשאלה כיצד הגיעה OpenWeb למצבה הנוכחי. הקרן דוחה את טענות החברה ביחס להתנהלותה וטוענת כי OpenWeb מנסה להציג כאילו פעולות הנושה בתקופה שקדמה לפתיחת ההליך הן שהביאו להתדרדרותה הכלכלית. "מצב הדברים הנו הפוך בתכלית", נכתב בהתנגדות.

לטענת Mars, היא דווקא גילתה "אורך רוח רב" ונהגה בסבלנות במשך חודשים, גם כאשר OpenWeb לא עמדה בתחזיות ובתוכניות שהציגה לה וכאשר נתוניה הכספיים כבר הצביעו על הרעה במצבה. לפי הקרן, רק לאחר שהצטברו סימנים רבים להידרדרות היא דרשה את פירעון החוב, וגם לאחר מכן המשיכה בניסיונות להגיע להסכמה עם החברה.

הסכם המימון בין הצדדים נחתם בינואר 2025 והעמיד לרשות OpenWeb מסגרת אשראי של עד 30 מיליון דולר. במועד החתימה קיבלה החברה 15 מיליון דולר, וביוני אותה שנה ביקשה וקיבלה משיכה נוספת של 9.4 מיליון דולר. בסך הכול העמידה Mars לחברה אשראי של 24.4 מיליון דולר. לטענת הקרן, כבר בעת המשיכה הנוספת היא הביעה חשש ממצבה הפיננסי של OpenWeb והזהירה כי החוב הנוסף עלול להביא אותה לאי עמידה באמות המידה הפיננסיות. למרות זאת, המשיכה אושרה לאחר שיחה עם המשקיעות המרכזיות בחברה, אינסייט וג’ורג’יאן.

התחזית ל־2026 נחתכה ביותר מחצי

אחד הנדבכים המרכזיים בטענות של ליקווידיטי הוא הפער בין התחזיות שעל בסיסן ניתן המימון לבין ביצועיה של OpenWeb בפועל. לפי המסמכים, התוכנית העסקית המקורית צפתה הכנסות של 193.7 מיליון דולר ב־2025, 256.9 מיליון דולר ב־2026, 333.7 מיליון דולר ב־2027 ו־432.6 מיליון דולר ב־2028. החברה הייתה אמורה לעבור ל־EBITDA חיובי כבר ב־2026.

אלא שלפי Mars, כבר ב־2025 נפתח פער משמעותי בין התחזיות לתוצאות. הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ־121.6 מיליון דולר בלבד, לעומת תחזית של 193.7 מיליון דולר. ה־EBITDA הסתכם בהפסד של כ־28.4 מיליון דולר, יותר מפי שלושה מההפסד של 8.6 מיליון דולר שנחזה בתוכנית המקורית.

בספטמבר השנה הציגה OpenWeb תוכנית עסקית חדשה, ולפי Mars היא שיקפה הידרדרות נוספת. תחזית ההכנסות ל־2026 נחתכה מ־256.9 מיליון דולר ל־109.5 מיליון דולר. התחזית ל־2027 ירדה מ־333.7 מיליון דולר ל־96 מיליון דולר, וזו של 2028 מ־432.6 מיליון דולר ל־118.3 מיליון דולר. במקום מעבר לרווחיות כבר השנה, התוכנית החדשה צופה EBITDA שלילי של 29.2 מיליון דולר ב־2026, הפסד גם ב־2027 ורווח של 3.9 מיליון דולר בלבד ב־2028.

התוכנית החדשה כללה גם שינוי עמוק בפעילות החברה. לפי המסמך, OpenWeb תכננה לסגור פעילויות עסקיות, לפטר 55% מעובדיה ולהתמקד ביחידות העסקיות הרווחיות. לצורך ביצוע התוכנית ציינה החברה כי היא זקוקה להזרמת הון מיידית של 19 מיליון דולר וכן ל"פתרון" לחוב כלפי Mars.

עסקה של 100 מיליון דולר שהחליפה כיוון

מחלוקת מרכזית נוספת נוגעת לניסיון למכור את OpenWeb. לפי Mars, במשך חודשים הוצגה לה מכירת החברה כמסלול שיוכל לאפשר את פירעון ההלוואה.

ביולי 2026 הציגה OpenWeb לקרן מכתב התחייבות בלתי חוזר חתום מול רוכש פוטנציאלי. לפי המסמך, שווי החברה בעסקה עמד על 100 מיליון דולר, אך רק 15 מיליון דולר מהתמורה היו אמורים להיות משולמים במזומן. בשל מבנה העסקה ביקשה Mars לקבל פירוט שיסביר כיצד בכוונת החברה לפרוע את החוב באמצעות התמורה. לטענתה, הפירוט לא נמסר, ובהמשך הועבר לה אישור דירקטוריון שלפיו OpenWeb תפעל לפירעון מלוא ההלוואה עם השלמת העסקה.

אלא שבתחילת ספטמבר השתנתה התמונה. לפי Mars, OpenWeb הודיעה לה כי העסקה "קיבלה כיוון שונה" וכי במקום מכירת החברה כולה היא צפויה להתמקד במכירה חלקית של נכסים. באותה נקודת זמן, לטענת הקרן, לא היו ידועים זהות הנכסים שיימכרו, היקף העסקה או השווי שיוחס להם.

על רקע זה טוענת Mars כי המצגים שנמסרו לה ביחס לעסקה וליכולת לפרוע באמצעותה את ההלוואה השתנו באופן מהותי. הקרן מדגישה כי ככל ש־OpenWeb ידעה, או היה עליה לדעת, בעת מסירת המצגים על הקשיים בעסקה, על שינוי המתווה או על היעדר אפשרות ממשית לפרוע את החוב מהתמורה, מדובר לשיטתה ב"מצגים מטעים ומהותיים" ובהפרה נוספת של הסכם המימון.

השינוי במסלול המכירה הגיע במקביל לירידה חדה בשווי שיוחס ל־OpenWeb לאורך השנים. החברה גייסה ב־2022 לפי שווי של כ־1.3 מיליארד דולר, ובגיוס שנערך ב־2025 כבר הוערכה בכ־500 מיליון דולר. לפי ההתנגדות, עסקת המכירה שנדונה לאחרונה כללה תמורה מרבית של 97 מיליון דולר, שחלקה בלבד במזומן והיתר במניות, תמורה מותנית ותוכניות שימור לעובדים. Mars מציגה את הנתונים האלה כאינדיקציה נוספת להרעה במצבה של החברה.

ליקווידיטי: על מיקרוסופט גילינו רק מהבקשה לבית המשפט

אחת הטענות החריפות ביותר במסמך נוגעת למיקרוסופט. Mars טוענת כי רק כאשר קראה את בקשת OpenWeb לפתיחת ההליך המשפטי גילתה שהתקשרות עם מיקרוסופט, שאותה היא מגדירה כלקוח מהותי, הופסקה כבר בפברואר 2026 בעקבות טענות ל־Invalid Traffic, כלומר תנועת משתמשים שנחשדה כלא אותנטית.

ליקווידיטי מגדירה את הפסקת ההתקשרות כ"התפתחות חמורה ומהותית ביותר", וטוענת כי היא לא דווחה לה בזמן אמת ואף לא במשך חודשים לאחר מכן. לטענתה, אי מסירת המידע מהווה כשלעצמה הפרה של חובות הדיווח שנקבעו בהסכם. מדובר בטענות של Mars במסגרת ההליך המשפטי ולא בקביעה של בית המשפט.

המחלוקת על חסימת הכספים

נקודת מחלוקת נוספת נוגעת לחשבונות הבנק של הקבוצה בחו"ל. לאחר ש־Mars העמידה את ההלוואה לפירעון מיידי, היא הודיעה ב־17 בספטמבר לבנקים בארה"ב, צרפת ובריטניה על חסימת חשבונות שהיו כפופים להסכמי השליטה שנחתמו במסגרת המימון.

OpenWeb טענה כי המהלך פגע בגישתה לכספים הדרושים להפעלת העסק. מנגד, Mars טוענת כי הכספים שעליהם הוטלו המגבלות היו רק כמחצית מהמזומנים שעמדו לרשות החברה באותה עת. לדבריה, בחשבונות הבנק של OpenWeb בישראל נותרו ללא הגבלה כ־6.2 מיליון דולר, ולחברה היו גם חשבונות נוספים בחו"ל שלא הוגבלו. Mars טוענת כי הנתון הזה לא צוין בבקשת OpenWeb לבית המשפט.

לפי Mars, גם לאחר דרישת הפירעון וחסימת החשבונות התקיים בין הצדדים משא ומתן בניסיון להגיע להסכמה שתאפשר להסיר את המגבלות בתקופת הביניים. לטענתה, ב־25 בספטמבר אף העבירה לחברה טיוטת מסמך עקרונות, אך OpenWeb לא השיבה לגופה וב־29 בספטמבר פנתה לבית המשפט בהליך חדלות הפירעון.

כעת מתנגשת בקשת המימוש של Mars עם הניסיון של OpenWeb לנהל את המשבר במסגרת הליך חדלות הפירעון. Mars מתנגדת לאיסור על פירעון חובות עבר ועל מימוש הבטוחות וטוענת כי כנושה מובטחת היא זכאית לפעול לגביית החוב ולמימוש השעבודים. בית המשפט יצטרך כעת להכריע כיצד יתנהל המאבק על נכסי החברה, במקביל להליך למינוי נאמן זמני שכבר החל.