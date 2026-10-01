סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

השווקים פותחים חודש מסחר חדש. אתמול וול סטריט סיכמה את חודש ספטמבר, שנחשב באופן מסורתי לכזה שמניב לרוב תשואות שליליות, במגמה מעורבת: ה-S&P 500 איבד כ-0.5%, הדאו ג'ונס נפל בכ-4.3% והנאסד"ק, מנגד, טיפס בכ-1.9%.

נתון האינפלציה הרך מן הצפוי של ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפד, לא הצליח להוביל אתמול לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שנותרות בשיאים של עשרות שנים. המשקיעים יהיו עם עיניהם על דוח התעסוקה הקריטי לחודש ספטמבר, שיפורסם מחר.

כלכלנים שנסקרו על־ידי רויטרס מעריכים כי הדוח לחודש ספטמבר יציג תוספת של כ-100 אלף משרות. ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי ב-Plante Moran Financial Advisors, אמר לסוכנות הידיעות כי "השוק יהיה די מרוצה מדוח תעסוקה טוב, אבל לא נהדר. אם הדוח יציג התחממות משמעותית, הוא יוכל בקלות לגרור תגובה שלילית של השווקים בטווח הקצר, שכן הוא ייתפש כגורם שמחזק את הטיעון בעד העלאת ריבית נוספת באוקטובר".

ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית באוקטובר ירדה השבוע לפחות מ-40%, אחרי שנשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס אמר שבעיניו אין צורך למהר עם העלאות ריבית נוספות.

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה חיובית. בורסת טוקיו קופצת בקרוב ל-3%, בהובלת מניות השבבים היפניות, ביניהן טוקיו אלקטרון, אדוונטסט ו-Kioxia, אחרי פרסום התוצאות הכספיות של מיקרון אמש (ראו הרחבה מטה); הבורסה בסיאול מטפסת בכ-1%. בהונג קונג ובשנגחאי לא מתקיים מסחר היום בשל יום חג.

וול סטריט

הבורסה בניו יורק חתמה את יום המסחר האחרון של ספטמבר במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 ירד בכ-0.3%, הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.9% והנאסד"ק טיפס בכ-0.2%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים.

אמש, ענקית השבבים מיקרון פרסמה את תוצאותיה הרבעוניות, שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על רווח מתואם למניה של 33.42 דולר לעומת צפי ל-31.61 דולר, ועל הכנסות בגובה 54.23 מיליארד דולר לעומת צפי ל-51.07 מיליארד דולר.

ההכנסות של מיקרון כמעט הכפילו עצמן פי 4 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו על 11.32 מיליארד דולר. ההכנסות מדאטה סנטרים זינקו פי 11.

המניה תחילה ירדה במסחר המאוחר, אך בהמשך התייצבה ונותרה כמעט ללא שינוי.

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר ושערו הרציף עומד על 3.07 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, עומד על רמה של 101.6 נקודות - שיא של מעל שלושה חודשים.

מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות קלות של עד 1%. החוזים על נפט מסוג ברנט לחודש דצמבר (החוזים לחודש נובמבר פקעו אמש) נסחרים סביב 97 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחרים מעט מתחת לרף ה-90 דולר לחבית.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי קל של כ-0.1%. פאלו אלטו תטפס במעל 3%, נובה תעלה במעל 2% ואלביט מערכות תטפס בקרוב ל-2%. גם נייס תקפוץ בקרוב ל-4%. מנגד, טבע תיחלש בכ-1% וטאואר תאבד מערכה כ-2.7%.

אתמול, הבורסה נעלה את יום המסחר האחרון של חודש ספטמבר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.6%. גם את החודש כולו הבורסה סיכמה במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה בכ-1.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-2.7% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-0.5%.

בין המניות שריכזו עניין:

מניית חברת הדיפנס-טק סמארט שוטר זינקה בשיעור חד של כ-30%, לאחר שעדכנה הבוקר על חוזה אסטרטגי בארה"ב: החברה נבחרה כספקית יחידה של משרד המלחמה האמריקאי לאספקת מערכות ה-SMASH ליירוט רחפנים קטנים, בהיקף מקסימלי של עד 150 מיליון דולר.

מניית אלרוב נדל"ן זינקה בקרוב ל-20%, לאחר שנודע כי איש העסקים אלפרד אקירוב הגיש הצעה לרכוש את חלק הציבור במניות אלרוב נדל"ן , תמורת 788 מיליון שקל, בפרמיה נדיבה על המניה של כ-20%. משמעות ההצעה היא כי ככל שבעלי המניות ייענו לכך, אקירוב ימחק את אלרוב מהמסחר, צעד שיאפשר לו לפעול לכיוון השתלטות על כלל ביטוח , שכן הוא עשוי להקל עליו מבחינה רגולטורית.

מניית חברת הפינטק נאייקס זינקה במעל 8%, לאחר שאתמול בלילה דווח כי הסמנכ"ל והמייסד השותף דוד בן אבי רכש בשבוע שעבר בכמה פעימות מניות של החברה בסך כולל של כ-127 אלף דולר.

בנוסף, על רקע הדרמה בטיסה של פליי דובאי לעבר תל אביב, אשר אילצה את המטוס לנחות בערב הסעודית בשל קטטה בין הטייסים, מניות התעופה הישראליות ישראייר ואל על רשמו עליות חדות. זאת, ככל הנראה, העליות מגיעות ככל הנראה על רקע הערכת המשקיעים כי התקרית עשויה לאפשר לחברות התעופה המקומיות לחדש את הטיסות לאיחוד האמירויות.

גם מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר בלטו לחיוב, על רקע פערי ארביטראז' חיוביים עמם חזרו מוול סטריט.

עוד משהו שכדאי לדעת

"המסחר החם ביותר של השנה עד כה הוא לא AI", כותבים ב-CNBC. "אלא מניות של מכליות (tankers)". זאת, כמובן, על רקע זעזוע האנרגיה העולמי שנוצר בעקבות המלחמה נגד איראן.

באתר הכלכלי מטילים זרקור על קרן הסל The SonicShares Global Shipping (סימול: BOAT), ומציינים כי היא עלתה ב-35% מתחילת הרבעון, ונמצאת בדרך לרבעון החזק ביותר שלה מאז השקתה ב-2021. מתחילת השנה, היא רושמת עלייה בשיעור מסחרר של 63%. לשם השוואה, ה-S&P 500 עלה בתקופה זו בכ-12%, וקרן הסל XLK , אשר עוקבת אחר סקטור הטכנולוגיה בוול סטריט, טיפסה בכ-36%.

ב-CNBC מציינים כי רבות מהחברות המובילות את הביצועים בענף המכליות הן מובילות של נפט גולמי ותזקיקים: מניית Okeanis Eco Tankers (סימול: ECO), המובילה נפט גולמי, זינקה ביותר מ-60% ברבעון הנוכחי ויותר מהכפילה את שוויה מתחילת השנה. מניית Dorian LPG , המתמחה בהובלת גז פחמימני מעובה (LPG), עלתה ב-58% מתחילת הרבעון ויותר מהכפילה את שוויה מתחילת השנה (עלייה של מעל 121%). מניית Nordic American Tankers (סימול: NAT), המפעילה מכליות נפט בעלות דופן כפולה, עלתה ב-43% ברבעון הנוכחי וזינקה ב-131% מתחילת השנה.

כריס רוברטסון, מנהל תחום תשתיות ה-LNG והספנות הימית בדויטשה בנק, מייחס את הגאות בשוק המכליות לשלוש הפרעות גיאופוליטיות מרכזיות: המצור סביב מצר הורמוז, הסנקציות על הנפט והתזקיקים הרוסיים בעקבות הפלישה לאוקראינה, והתקפות החות'ים מתימן על כלי שיט בים האדום. "במצטבר, המתיחויות הגיאופוליטיות הללו מותחות את שרשרת האספקה כולה והופכות אותה ליעילה פחות", אמר רוברטסון.

"הגל העולה במניות המכליות קשור למה שמכונה התרחבות ה'טון-מיילים' (Tonne-Miles)", הסביר רוברטסון. במילים פשוטות: נפט ודלק נדרשים כיום לעבור מרחקים גדולים יותר במסלולים יעילים פחות. כשהספינות רתומות למסעות ארוכים יותר, היצע כלי השיט הזמינים להובלת המטען הבא קטן. "רווחי חברות המכליות נגזרים מתעריפי התובלה הימית (Freight Rates) - המחיר שמשלמים הלקוחות תמורת הובלת נפט בספינות", הסבירו ב-CNBC. "תעריפים אלה מזנקים כאשר מסלולי השיט התארכו או כאשר מתרחשות הפרעות מסיבות ביטחוניות".

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