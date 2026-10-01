שני הפרופסורים הישראלים למתמטיקה שזכו בפרס היוקרתי

שמונה מדענים, בהם שני ישראלים, נבחרו השנה לזוכי פרס וולף לשנת 2026. שמות הזוכים בתחומי הפיזיקה, הכימיה, הרפואה והמתמטיקה הוכרזו הערב (ה’) במשכן נשיאי ישראל, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג וממלאת מקום יו"ר מועצת קרן וולף, פרופ’ אסנת לוקסנבורג. טקס הענקת הפרסים יתקיים בכנסת ביוני 2027.

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שני הזוכים הישראלים הם המתמטיקאים פרופ’ יוסף ברנשטיין מאוניברסיטת תל אביב ופרופ’ דוד קשדן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. השניים זכו בפרס וולף במתמטיקה על עבודתם בתורת ההצגות, בתבניות אוטומורפיות ובגאומטריה אלגברית, ועל תרומתם ליצירת תורת ההצגות הגאומטרית.

לפי ועדת הפרס, עבודתם של קשדן וברנשטיין שינתה את האופן שבו מתמטיקאים מבינים את הקשרים בין אלגברה, גאומטריה ואנליזה. הכלים והמושגים שפיתחו הפכו לאבני יסוד במחקר המתמטי ומשמשים עד היום בתחומים שונים.

פרופ’ דוד קשדן / צילום: קרן וולף

קשדן, יליד מוסקבה, הוא חתן פרס ישראל במתמטיקה ומדעי המחשב לשנת 2012 ונמנה עם החוקרים הבולטים בתחום תורת ההצגות. ברנשטיין, אף הוא יליד מוסקבה, עלה לישראל ב־1993 והצטרף לאוניברסיטת תל אביב. לאורך השנים תרם בין היתר להתפתחות תורת ההצגות הגאומטרית ולמחקר בתחום התבניות האוטומורפיות.

פרס וולף מוענק בישראל למדענים ולאמנים מרחבי העולם על הישגים ותרומה משמעותית בתחומם, ונחשב לאחד הפרסים הבינלאומיים היוקרתיים בתחומי המדע. בקרן וולף מגדירים אותו כשני בחשיבותו לפרס נובל, ולאורך השנים זכו בו חוקרים שקיבלו בהמשך גם את פרס נובל - עובדה שהקנתה לו גם את הכינוי "מנבא נובל".