בכיר בחברה ממשלתית נחקר במשטרה בחשד לזיוף והפרת אמונים

ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, מתנהלת חקירה נגד בכיר בחברה ממשלתית, בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזוייף והגשת תצהיר כוזב. מטעם המשטרה נמסר כי "הבוקר, עכבו שוטרי היחידה את החשוד לחקירה, ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית לצרכי חקירה. בסיום החקירה שוחרר החשוד בתנאים מגבילים".

*** חזקת החפות: הנאשם לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.