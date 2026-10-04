ארגנטינה השיקה בסוף השבוע האחרון תוכנית שנויה במחלוקת, שתאפשר לזרים לקבל אזרחות במדינה בתמורה להשקעה של מאות אלפי דולרים. במסגרת התוכנית, שמכונה "דרכון זהב", יוכלו המבקשים לבחור בין תרומה של 350 אלף דולר לקופת המדינה לבין רכישת איגרות חוב ממשלתיות בהיקף של 800 אלף דולר.

התוכנית צפויה להיפתח להגשת בקשות במהלך הרבעון הרביעי של השנה, ותהיה הראשונה מסוגה בדרום אמריקה. אחד התנאים שהופכים אותה לאטרקטיבית עבור בעלי הון הוא שאין צורך לעבור להתגורר בארגנטינה: בניגוד למסלול האזרחות הרגיל, המבקשים לא יידרשו לעמוד בתקופת מגורים במדינה לפני שיוכלו לקבל אזרחות.

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גם בני משפחתם של המבקשים יוכלו להצטרף. עבור בן או בת זוג וכן עבור ילדים בני 18 עד 25 יידרשו 100 אלף דולר נוספים לאדם, ואילו עבור ילדים מתחת לגיל 18 יעמוד התשלום על 25 אלף דולר. כך, למשל, זוג עם שני ילדים קטינים יוכל להגיש בקשה במסלול התרומה בעלות כוללת של 500 אלף דולר.

נקודת התורפה של כלכלת ארגנטינה

השקת התוכנית מגיעה בנקודת זמן מורכבת עבור הכלכלה הארגנטינאית. אמנם, מאז כניסתו של חאבייר מיליי לתפקיד, כמה מהמדדים המרכזיים השתפרו: האינפלציה החודשית, שעמדה על 25.5% בדצמבר 2023, ירדה ל־1.7% באוגוסט האחרון. הממשלה הצליחה גם לרשום עודף תקציבי לאחר שנים של גירעונות, והכלכלה חזרה לצמוח לאחר המיתון שנרשם בתחילת כהונתו.

אלא שהמחסור במטבע זר נותר אחת מנקודות התורפה של ארגנטינה. יתרות המט"ח של הבנק המרכזי עדיין נמוכות, והמדינה נדרשת לצבור דולרים כדי לעמוד בהתחייבויותיה. במקביל, היא ממשיכה להסתמך על קרן המטבע הבינלאומית, שאישרה בשנה שעברה תוכנית סיוע חדשה בהיקף של 20 מיליארד דולר.

האתגר צפוי להיות משמעותי במיוחד ב־2027, אז תידרש ארגנטינה לבצע תשלומי חוב במטבע זר בהיקף של כ־25 מיליארד דולר. לפי AP, בממשלה מעריכים כי תוכנית האזרחות עשויה לגייס עד 2.5 מיליארד דולר. הסכום אמנם מהווה רק חלק מצורכי המימון של המדינה, אך עשוי לסייע לה להגדיל את יתרות המט"ח.

הרעיון לא נולד בסוף השבוע האחרון. כבר בשנה שעברה שינתה ארגנטינה את כללי האזרחות כך שזרים המבצעים "השקעה משמעותית" יוכלו לקבל אזרחות מבלי לעמוד בדרישת המגורים הרגילה. כעת קיבלה התוכנית מסגרת קונקרטית והיא צפויה לצאת לדרך בחודשים הקרובים.

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי / צילום: Shutterstock

כניסה חופשית ליותר מ-140 מדינות

מעבר לאפשרות לקבל אזרחות ללא מגורים במדינה, הדרכון הארגנטינאי מעניק לבעליו חופש תנועה נרחב. הוא מאפשר כניסה ללא ויזה מראש ליותר מ־140 מדינות וטריטוריות, בהן מדינות האיחוד האירופי, ומקל גם על מגורים ועבודה במדינות אחרות בדרום אמריקה במסגרת ההסכמים האזוריים.

בשנים האחרונות התרחב גם קהל היעד של תוכניות מסוג זה. בעבר הן משכו בעיקר בעלי הון ממדינות שהדרכונים שלהן מאפשרים חופש תנועה מוגבל, אך מאז מגפת הקורונה נרשמה עלייה בהתעניינות באזרחות נוספת גם בקרב אמריקאים ואירופים אמידים. עבור חלקם מדובר בדרך להרחיב את אפשרויות המגורים והתנועה שלהם, ועבור אחרים באפשרות גיבוי במקרה של חוסר יציבות פוליטית או גיאופוליטית.

עוד לפני שהתוכנית הארגנטינאית נפתחה רשמית, כבר נרשמה התעניינות. חברת הייעוץ Millionaire Migrant מסרה לרויטרס כי נוצרה רשימת המתנה של מועמדים פוטנציאליים, בין היתר בשל אפשרויות הניידות שמעניקה אזרחות ארגנטינאית בדרום אמריקה.

לא המדינה היחידה

ארגנטינה אינה הראשונה שמציעה מסלול לאזרחות בתמורה להשקעה. תוכניות כאלה פועלות בין היתר בטורקיה, מצרים ובכמה ממדינות האיים הקריביים, ובהן דומיניקה, גרנדה, אנטיגואה וברבודה, סנט קיטס ונוויס וסנט לוסיה.

המחירים משתנים ממדינה למדינה. בדומיניקה, למשל, מסלול האזרחות באמצעות תרומה מתחיל בכ־200 אלף דולר, ואילו בטורקיה אחת האפשרויות היא רכישת נדל"ן בשווי של לפחות 400 אלף דולר. לצד תוכניות שמעניקות אזרחות, מדינות רבות נוספות מציעות "ויזות זהב" - מסלולים שמעניקים תושבות, אך לא אזרחות, בתמורה להשקעה.

אלא שהתוכניות הללו נמצאות בשנים האחרונות תחת ביקורת גוברת. החשש הוא שהן עלולות להקל על הלבנת הון, הסתרת נכסים או התחמקות מסנקציות, ובעקבות זאת הופעל לחץ על כמה מדינות לצמצם או לבטל אותן. באפריל 2025 קבע בית הדין לצדק של האיחוד האירופי כי תוכנית "דרכון הזהב" של מלטה מנוגדת לדין האירופי, לאחר שקבע כי לא ניתן להפוך את אזרחות האיחוד לעסקה מסחרית.

בארגנטינה מבקשים להתמודד מראש עם החששות הללו. הרשויות הודיעו כי המועמדים יעברו בדיקות רקע שיכללו בין היתר את מקור הכספים, עברם הפלילי וסיכונים פיננסיים וביטחוניים. ההליך אמור לכלול גם מנגנונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.