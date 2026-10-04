משרד המשפטים שלל את רישיונה של חברת השמירה והאבטחה "אלופים בביטחון בע"מ" וכן את רישיונו של מארגן השמירה בחברה, בעקבות מידע פלילי ומודיעיני שקשר את החברה ואת מארגן השמירה לפעילות עבריינית של גביית דמי חסות (פרוטקשן) והלבנת הון. נגד החברה והמעורבים בפעילות הוגש גם כתב אישום על-ידי פרקליטות מחוז צפון, בעבירות של גביית דמי חסות והלבנת הון.

בין היתר, המידע שנאסף העלה כי לקוחות החברה תיארו שנאלצו לשלם עבור שירותי שמירה, וכי אם לא יעשו זאת, הובהר להם כי ייגרמו להם נזקים. יתרה מכך, במקרים רבים למרות התשלום, כלל לא בוצעה שמירה באתרי הבנייה. במקרים אלה, התשלום לחברות השמירה היווה למעשה "מס" שנגבה על-ידי שולטי שטח עבריינים, המכונים בעגה העבריינית "ראיסים".

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מכתב האישום שהוגש נגד החברה והמעורבים בגביית דמי החסות, עולה כי הם פנו באופן אקטיבי לקבלנים ולאנשי עסקים, הציגו את עצמם כנציגי חברות השמירה או כמי שאחראים "מהיום והלאה" באזור, וסיכמו מולם את תנאי ההתקשרות והתשלומים בגינם, וזאת עקב חששם של הקבלנים ואנשי עסקים מפגיעה ברכושם ובעסקיהם.

ההחלטה התקבלה על-ידי הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה באגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים, לאחר בחינת מידע וראיות מינהליות שהוצגו בפניה. ההליך לווה על-ידי היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, פרקליטות מחוז צפון והלשכה המשפטית של משרד המשפטים, בשיתוף עם משטרת ישראל, וההחלטה התקבלה בתום הליך שימוע שנערך לחברה ולבעליה.

כסות חשבונאית לפעילות עבריינית

אין זו הפעם הראשונה שמשרד המשפטים משתמש בסמכות זו במאבק בחברות שמירה שעסקו בפרוטקשן. רק באחרונה, הוועדה לרישוי חברות שמירה ביטלה שלושה רישיונות של חברות שמירה.

במשרד המשפטים מסבירים כי פעולות אלה, במישור האכיפה המינהלית והכלכלית, מהוות נדבך משמעותי במאבק בתופעת סחיטת דמי החסות, אשר הפכה בשנים האחרונות ל"מכת מדינה", תוך ניצול גורמים עסקיים, וחברות שמירה בפרט, ככסות וכאמצעי להכשרת פעילות בלתי חוקית ולקידומה.

הוועדה התרשמה כי חברת "אלופים בביטחון בע"מ" העניקה כסות חשבונאית לפעילות עבריינית ברחבי הארץ, במסגרתה קיימת חלוקה לאזורי שליטה גאוגרפיים שבהם נגבים דמי חסות על-ידי שולטי השטח העבריינים.

יש לציין כי לפני מספר חודשים משרד העבודה החליט על התליית רישיונות החברה מלעסוק כקבלן כוח-אדם וכקבלן שירות בתחום השמירה, האבטחה והניקיון, על רקע מידע זה.