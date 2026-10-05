פרויקט הדגל של נאוויטס מסתבך? הדיווח שמפיל את המניה

נאוויטס פטרוליום , שותפות חיפושי האנרגיה בראשות מייסדה גדעון תדמור, עדכנה היום על החלפת "שני קבלנים מפרים", שהחליטו שלא לפעול בפרויקט הדגל החדש שהיא מקדמת בים, לא רחוק מאיי פוקלנד (מאלווינס, בלשון הארגנטינאים) בדרום אמריקה. נאוויטס מזכירה נאום לוחמני של נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי לפני חודש, בו איים כי ממשלתו תטיל סנקציות על המעורבים בפרויקט שלה סי-ליון.

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החששות בשוק והרקע הגיאופוליטי סביב איי פוקלנד

נאוויטס מציינת כי "בהמשך לידיעה שפורסמה בתקשורת מטעמו של קבלן הקשור לפרויקט, לפיה לא יבצע עבודות בפרויקט סי-ליון ולא ישתתף בחיפוש והפקת נפט באזור איי פוקלנד, השותפות מעדכנת כי הינה פועלת להחלפת שני קבלנים מפרים ותמשיך ותפעל לביצוע התאמות בפרויקט, ככל שתדרשנה". אמנם שותפות נאוויטס מבהירה כי "היא ממשיכה בפיתוח הפרויקט בתמיכתן המלאה של ממשלת פוקלנד וממשלת בריטניה, והיא מעריכה בשלב זה כי לא צפויה השפעה מהותית לרעה על הפרויקט", אלא שהמשקיעים חוששים ושולחים את המניה לירידה של פחות מ-5% בצהרי היום. המנייה של השותפות (יחידת השתתפות) ירדה בכ-15% בחודש האחרון, והיא מאוזנת כעת ברשמה השנתית (עלתה בכ-3%). עדיין נאוויטס היתה אחת ההשקעות החזקות עם תשואה של 290% בשלוש השנים האחרונות. שווי השוק שלה עומד על 13.8 מיליארד שקל במהלך המסחר כיום.

יש לציין כי בניגוד לפרוייקט הדגל הראשון שלה, שננדואה, שבוצע בארה"ב במים הכלכליים שלה ותוך ניצול הזדמנויות חכם בתקופת מחירי השפל של הנפט בראשית העשור, פרויקט סי ליון נסמך על ממשלת בריטניה. זו מחזיקה באיי פוקלנד כקולוניה רחוקה, שבעבר בשנות ה-80 יצאה להגנתה במבצע צבאי. נשיא ארגנטינה מיליי השמיע קולות לוחמניים, והעלה טענות היסטוריות לבעלות ארגנטינה על האיים. כך שהפרויקט השאפתני של נאוויטס נמצא לכל הפחות בלב מחלוקת גיאופוליטית בינלאומית.

הסיבה לקידום הנחוש של פרויקט סי-ליון, על ידי נאוויטס נובע מגודלו הכלכלי. לפי מצגת של החברה לרבעון השני השנה, יש לשותפות פרוייקטים שונים להפקת נפט בהיקף של 1.2 מיליארד חביות. חלקה הכלכלי במכירת הנפט בכלל הפרויקטים שלה מוערך (ממכירת הנפט שיופק מהם) בכמעט עשרה מיליארד דולר (9.73 מיליארד דולר). החלק של סי-ליון הוא יותר ממחצית (5.2 מיליארד דולר). זהו פרויקט ענק בעלות תקציבית של 1.8 מיליארד דולר, שבו מחזיקה נאוויטס בשיעור של 65%. תחילת ההפקה, אמורה להיות במארס 2028. המאגר יפיק 35 מיליון חביות מדי יום, לאחר השלמתו. הפרויקט הגדול ההיסטורי הוא שננדואה שמוערך ב-3.5 מיליארד דולר. שאר הפרויקטים: בקסקין, מוניוימנט, טיבריוס, שננדואה דרום ונכסים יבשתיים, הם בעיקר במפרץ אמריקה ובפרט - בארה"ב.