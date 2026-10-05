חברת אאורה, שבשליטתו ובניהולו של יעקב אטרקצ'י, פרסמה הבוקר (ב') את נתוני המכירות שלה לרבעון השלישי של השנה בו מכרה 431 דירות, לעומת 493 דירות ברבעון השלישי אשתקד. מדובר בהיקף מכירות גבוה יחסית למחצית הראשונה של השנה, אז מכרה אאורה בשני הרבעונים הראשונים של השנה 291 דירות, כך שמתחילת 2026 מכרה אאורה סה"כ 722 דירות.

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את היקף המכירות הגבוה יחסית ברבעון השלישי ניתן לזקוף למבצע הגדול שיצאה עם מועדון 'חבר' בחודש אוגוסט השנה, בו הציעה הנחות בשיעור דו ספרתי בחמישה פרויקטים של החברה - בחדרה, רמת השרון, רמת חן ברמת גן, קריית אונו ואופקים, בו מכרה כ-385 דירות.

במקביל, באאורה מציינים כי מעבר לנתוני המכירות נחתמו עוד 60 בקשות רכישה, חלקן במסגרת מבצע "חבר", אשר להערכת החברה "חוזי הרכישה בגינם צפויים להיחתם בחודש הקרוב".

במבט על הפרויקטים בהם נמכרו היקף המכירות הגבוה ביותר ניתן למצוא את פרויקט רסקו בחדרה, בו מכרה אאורה 90 דירות מתחילת השנה. גם בפרויקט האורן בקריית אונו, אאורה מכרה 57 דירות מתחילת השנה, ובפרויקט באילת מכרה 50 דירות באותה תקופה. במקביל מכרה החברה בפרויקט אאורה סיטי חדרה 58 דירות, מתוכם 52 דירות נמכרו לחברת רנט איט.

פרויקטים נוספים שתרמו להיקף המכירות שייכים לחברת הבת מגידו, שמרבית פעילותה מתמקדת בפרויקטים במסגרת תוכניות הסבסוד הממשלתיות, ובהן "מחיר למשתכן" ו"דירה בהנחה", וביניהם פרויקט של מגידו בבני עי"ש, שבו כ־80% מהדירות משווקות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" וכ־20% בשוק החופשי, ופרויקט Trio באופקים שבו כ־70% מהדירות מיועדות לזכאי "מחיר למשתכן".

"אם נותנים דיל טוב, יש קונים"

בשיחה עם גלובס, יעקב אטרקצ'י מתייחס לנתונים ומציין כי הוא רואה במבצע של חבר הצלחה גדולה שגם מוכיחה שיש ביקוש בשוק: "אם נותנים ערך אמיתי, הנחה אמיתית, ודיל טוב בפרויקטים איכותיים, הקונים יורדים מהגדר". במקביל, הוא מציין כי בפרויקטים באופקים ובקרית אונו מלאי הדירות במסגרת המבצע כבר אזל וכי להערכתו אאורה תמכור כ-400 דירות במסגרת המבצע. לצד זאת הוא מציין את 60 בקשות הרכישה שנחתמו מעבר לנתוני המכירות, דווקא בתקופת החגים.

אטרקצ'י מתייחס גם לשוק השכירות ומעריך כי העלייה בדמי השכירות, לצד הירידה בריבית, תוביל בהדרגה להתאוששות הביקוש לרכישת דירות. לדבריו, ככל שמשקי הבית ייווכחו כי שכר הדירה שהם משלמים גבוה יותר מההחזר החודשי על המשכנתה, הכדאיות של רכישת דירה תגדל.

בכל הנוגע ליעד המכירות השנתי של אאורה, העומד על כ־1,200 דירות, אטרקצ'י מעריך כי החברה תעמוד בו, כאשר לדבריו גם ברבעון האחרון של השנה צפוי קצב המכירות לגדול בקצב טוב.