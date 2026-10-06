סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

שבוע המסחר החדש נפתח אמש עם שיא חדש למדד הנאסד"ק, כאשר גם ה-S&P 500 ננעל במרחק נגיעה משיא הנעילה האחרון שלו אליו הגיע באוגוסט האחרון. זאת, על אף שתשואות האג"ח המשיכו לטפס ושמחירי הנפט נותרו ברמתם הגבוהה.

עיני המשקיעים בוול סטריט נשואות כעת בעיקר לפרסום הפרוטוקולים מפגישת ועדת השוק הפתוח האחרונה של הפד בספטמבר מחר (ד') בערב, בהם יחפשו רמזים לגבי המשך המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי. בינתיים, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית נוספת באוקטובר זניחה ועומדת על כ-24%.

אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הבורסות בטוקיו ובהונג קונג מטפסות שתיהן בכ-0.7%, בעוד הבורסה בסיאול נחלשת בכ-1%. בסין, הבורסה סגורה בשל יום חג.

וול סטריט

אתמול בניו יורק, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים נאות. מדד הנאסד"ק זינק בכ-1% לשיא חדש של כל הזמנים; ה-S&P 500 טיפס בכ-0.7% וננעל במרחק נגיעה משיאו האחרון (שעומד על 7,798 נקודות); והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.2%. החוזים העתידיים רושמים הבוקר עליות קלות.

את המגמה החיובית הובילו אמש מניות ענקיות הטכנולוגיה. עליות בולטות נרשמו בקרב מניות מיקרוסופט , מטא , ברודקום , טסלה , מיקרוסופט ואנבידיה .

מניית SpaceX בלטה במיוחד עם עלייה של מעל 7%, לרמתה הגבוהה ביותר מאז יוני האחרון, במהלכו הונפקה; זאת, לאחר שבמורגן סטנלי ציינו כי המניה היא "זולה והולכת ונהיית זולה יותר" (ראו הרחבה מטה).

במקביל לעלייה של מניות הטכנולוגיה, המשקיעים המשיכו לעקוב אחר שני גורמים מרכזיים שמניעים את השווקים לאחרונה - מחירי הנפט ותשואות האג"ח הממשלתיות. מחירי הנפט רשמו ירידות, בעוד שתשואות האג"ח הממשלתיות דווקא המשיכו לטפס, כאשר העליות התמתנו מעט לקראת סיום יום המסחר והתרכזו בחלק הארוך של העקום.

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר קלות מול הדולר ושערו הרציף עומד על 3.05 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 102.1 נקודות - עדיין סביב שיא של כחצי שנה.

מחירי הנפט נסוגו לאחור אתמול. נפט מסוג ברנט ירד במעל 2% ונסחר לזמן קצר מתחת לרף ה-100 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) רשם ירידה קלה ונסחר סביב 89 דולר לחבית. הבוקר במחירי הנפט נרשמים שינויים קלים בלבד.

הירידות אתמול התרחשו על רקע החלטת מדינות ה-G7 לשחרר 100 מיליון חביות של דיזל מרזרבות החירום שלהן, וכן בהמשך לדיווחים על כך ש יצוא הנפט מהמזרח התיכון מתאושש לרמות שאף עקפו את אלו שנראו לפני פרוץ המלחמה נגד איראן .

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי זניח של כ-0.1%. מניית אלביט מערכות צפויה להיחלש בכ-2.2%, בעוד מניית פורמולה מערכות צפויה לטפס במעל 4%. גם טאואר וטבע יטפסו בכ-2% ובכ-1%, בהתאמה.

הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-1.4%.

בלט לשלילה מדד הבנייה, שהשיל מערכו כ-2.5%. זאת, על רקע העלייה המתמשכת בתשואות האג"ח בארה"ב והציפיות להעלאות ריבית נוספת בזמן הקרוב, שמקשות על בנק ישראל להמשיך בתוואי הורדות הריבית שלו.

בנוסף, נתוני מכירות הדירות של אאורה ברבעון השלישי הראו כי לא הרבה השתנה בשוק הנדל"ן המתקשה. אמנם החברה מכרה ברבעון 431 דירות לעומת 493 דירות ברבעון המקביל, אך המכירות יוחסו בעיקר למבצע "חבר" ולתוכנית "מחיר למשתכן". המניה ירדה בכ-4%.

עוד משהו שכדאי לדעת

הזינוק של מניית SpaceX אמש הפך את אילון מאסק שוב לטריליונר, כך דיווחו בפורבס, ושוויו עומד על 1.03 טריליון דולר. הקפיצה הגיעה בעקבות הודעה שפרסם בנק ההשקעות מורגן סטנלי, שכינה את המניה "זולה" וקבע לה מחיר יעד של 300 דולר - המשקף אפסייד של 75% ביחס למחיר הנעילה האחרון שלה.

לפי דיווח ב-CNBC, האנליסטים של מורגן סטנלי המליצו למשקיעים לרכוש מניות של SpaceX לפני טיסת הניסוי הבאה של משגר ה-Starship המסיבי שלה, ולפני תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שצפויות להתפרסם בסוף החודש.

Starship היא חללית הדור הבא של SpaceX, הרקטה הגדולה ביותר שנבנתה אי פעם, והיא מתוכננת להיות כזו שניתנת לשימוש חוזר מלא - כאשר הן השלב העליון והן המאיץ שלה מסוגלים לנחות בבטחה בחזרה בכדור הארץ. המערכת צפויה להזניק את העסקים של SpaceX, להביא למסלול את לוויני ה-Starlink שלה, כמו גם מטען וצוותים של חברות וסוכנויות אחרות, דיווחו באתר הכלכלי.

לפי הדיווח, האנליסטים במורגן סטנלי הוסיפו כי אם SpaceX תנסה לתפוס את השלב העליון של ה-Starship בטיסת הניסוי הבאה שלה, זה עשוי להיות "הקטליזטור החיובי הגדול ביותר מאז ההנפקה הראשונית לציבור". בטיסות ניסוי קודמות, השלב העליון של ה-Starship ביצע נחיתות רכות באוקיינוס (splashdowns), אך טרם הוכח ככזה שניתן לשימוש חוזר.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.