משרד התקשורת צפוי לפרסם בשבוע הבא שימוע לביטול ההפרדה המבנית בבזק ו-yes. במסגרת המהלך, הבקשה נוגעת למיזוג עם yes, ללא החברות-הבנות הנוספות בקבוצה (כמו פלאפון ובזק בינלאומי).

בשנה האחרונה התבצעה עבודה של משרד התקשורת, משרד האוצר ורשות התחרות לבחינת המהלך, וכעת הצוות נמצא בשלבי סיום לפרסום השימוע. בתהליך זה הציבור או גורמים רלוונטיים יכולים להביע את עמדתם לפני שמתקבלת ההחלטה הסופית.

● התוכנית החדשה של האוצר: מס רכוש, "מס נטפליקס" ומיסוי של מוצרי יוקרה

● בלעדי | מה עומד מאחורי מימוש הענק בנקסט ויז'ן, ומה חושב עליו היו"ר?

על-פי המידע שהגיע לגלובס, השימוע צפוי לצאת לדרך, ומכיוון שאין מערכת זמנים להספיק זאת לפני הבחירות, ההערכה היא שהמיזוג לא ייצא לפועל לפני שנת 2027. נציין כי על-פי הערכות בשוק, במשרדי האוצר והתקשורת מגבשים עמדה חיובית שתפעל לבטל ההפרדה המבנית בין בזק ל-yes.

על-פי הערכות, בזק עומדת בדרישות לפתיחת התשתיות, והשוק הופך לתחרותי. מי שמובילים את המהלך בבזק הם יו"ר קבוצת בזק תומר ראב"ד יחד עם המנכ"ל ניר דוד.

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "צוות בין-משרדי של משרד התקשורת, משרד האוצר ורשות התחרות מבצע בשנה האחרונה בחינה מחודשת של חובות ההפרדה החלות על קבוצות בזק והוט, שנמצאת בשלבי סיום. לכשתסתיים עבודת הצוות, יפורסם שימוע ציבורי".

היתרונות: הטבת מס משמעותית והצעת ערך ללקוחות

במסמך הקול קורא שפרסם משרד התקשורת ב-2025 נכתב כי שוק התקשורת הנייחת עבר תמורות מואצות עם המעבר מרשתות נחושת לרשתות סיבים אופטיים וכניסת שחקנים חדשים. כיום מעל 90% ממשקי הבית מונגשים לסיבים, עם שלושה שחקנים מרכזיים (בזק, IBC ופרטנר).

הבחינה שנעשתה נועדה כדי לברר האם כלי ההפרדה המבנית עדיין נחוצים, שכן רוב פריסת הסיבים בישראל עדיין נעשית על גבי התשתית הפסיבית (צינורות, תעלות, גובים) של בזק, המהווה יתרון משמעותי ומחייבת רגולציה למניעת אפליה.

במסמך נכתב כי היתרונות לביטול ההפרדה המבנית הם חיסכון תפעולי ניכר, שיפור השירות לצרכן (One-Stop-Shop במקרה של תקלות), הפחתת נטל רגולטורי ותמריץ להשקעות. עם זאת, חסרונות משמעותיים הם הגדלת הדומיננטיות וכוח השוק של בזק, כשיש חשש לפגיעה במתחרים.

היתרונות לקבוצת בזק הם אדירים - ראשית קיזוז הפסדי עבר של yes בתוך הדוחות הכספיים של בזק, מה שיגרור לחיסכון משמעותי במס. בנוסף, בזק תוכל לראשונה לשווק חבילות משותפות של אינטרנט וטלוויזיה, מה שבמוקדי שירות הלקוחות קוראים "באנדל" או "טריפל". ההשלכה המיידית היא יצירת ערך מול המתחרות ושימוש בכוח האדיר של הקבוצה בצורה מאוחדת.

מנכ''ל בזק, ניר דוד / צילום: אלעד גוטמן

בעבר, מנכ"ל בזק ניר דוד התראיין בוועידת ישראל לעסקים של גלובס ואמר כי "זו הזדמנות של הרגולטור להשפיע על שני דברים מרכזיים בחיי הציבור. להשפיע על יוקר המחיה. החלטה כזו תאפשר יעילות ולהוריד מחירים פלוס מינוס וגם להעלות את רמת השירות של הלקוחות, שמקבלים את השירות מחברה אחת ולא מכמה חברות, והלקוח מטורטר. שר התקשורת (שלמה קרעי) אמר שעד סוף השנה תהיה החלטה".