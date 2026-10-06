משלמים לאיראנים? החשד מאחורי חזרת מכליות הנפט להורמוז

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1האם איראן גובה כסף על מעבר נפט במצר הורמוז?

"אני חושדת שמשולמת אגרה שמעניקה לספינות מעבר בטוח", אמרה מישל ברוהארד, ראש מדיניות וסיכון גיאופוליטי במכון המחקר הבינלאומי קפלר (Kpler), על פי דיווח באל־ג'זירה. לדבריה, מדינות במפרץ עשויות לשלם לאיראן 10% עד 20% ממטען הנפט שלהן. באל־ג'זירה מדגישים כי מדובר בהשערה בלבד, שלא נתמכה בראיות ולא אומתה באופן עצמאי.

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ברקע זה, אתמול פורסמו נתוני קפלר: בסוף ספטמבר עלה יצוא הנפט מהאזור בארבעה ימים על הרמה שלפני המלחמה, ועמד על 19.5 עד 22.5 מיליון חביות ביום, לעומת כ־18 מיליון לפני המלחמה. הנתונים זמניים ואינם כוללים ספינות שכיבו את מערכת הזיהוי. ברנט נסחר סביב 100 דולר לחבית, גבוה בהרבה מהרמה שלפני המלחמה.

עד כה הוסבר הפער בשילוב של ליווי ספינות אמריקאי והעברות בין מכליות בלב ים, לצד פרמיות ביטוח גבוהות וחשש מחידוש הלחימה. לפי קפלר, 40% מהנפט עובר דרך צינורות בסעודיה ובאמירויות.

ומה אמרו המומחים? על כך בכתבה של אל-ג'זירה.

מתוך אל־גזירה, מאת אוסעיד סידיקי. לקריאת הכתבה המלאה.

2טראמפ משיג יתרון באיראן, אבל הסכם עדיין רחוק

"זו מלחמת התשה שתימשך חודשים רבים, אם לא שנים. אנחנו לא קרובים להסדר", אמר רנאד מנסור, סגן מנהל תוכנית המזרח התיכון בצ'את'ם האוס, בכתבה שפורסמה בטלגרף הבריטי. לדבריו, איראן יודעת שהמלחמה נמשכת, ולכן מנהלת "תיאטרון דיפלומטי".

מאחורי הקלעים חודשו המגעים באמצעות מתווכים, בהם סעודיה. לפי הכתבה, איראן רואה בבחירות האמצע בארה"ב בתחילת נובמבר מועד יעד, ולאחריהן עלול טראמפ לחזור ללחימה. "הפערים בין הצדדים עדיין גדולים", נכתב. "ארה"ב דוחקת בטהרן לוויתורים בתוכנית הגרעין ואיראן מסרבת לדון בה ומציעה במקומה לפתוח את המצר".

בהנאם בן טאלבלו, מנהל בכיר של תוכנית איראן בקרן להגנת הדמוקרטיות, אמר כי המשטר האיראני "חלש במיוחד, אך גם קטלני במיוחד".

ומה הסכנה בסקנציות שהוטלו על איראן? על כך בכתבה של טלגרף.

מתוך הטלגרף, מאת סופיה יאן. לקריאת הכתבה המלאה.

3ניסיון הפיגוע בפליי דובאי מכביד על התאוששות הכלכלה של האמירויות

"האירוע הזה הוא מבחן משמעותי ליחסים", נכתב בוול סטריט ג'ורנל על ניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בטיסה 1073 של פליי דובאי לישראל, במסגרת כתבה שניתחה את הפגיעה האפשרית בכלכלת דובאי.

על פי הכתבה, התזמון רגיש במיוחד: הפעילות בנמל התעופה הבינלאומי של דובאי ירדה בכמעט שליש במחצית הראשונה של 2026 והיא צפויה להגיע 70 מיליון נוסעים השנה, לעומת תחזית של 99.5 מיליון לפני המלחמה. בשמונת החודשים הראשונים הגיעו לדובאי 6.97 מיליון מבקרים בינלאומיים עם לינה, לעומת 12.54 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. התפוסה במלונות עלתה ל־66% באוגוסט, מ־36% במרץ, אך נותרה מתחת לרמה של אשתקד.

אנליסטים וחוקרים שצוטטו בכתבה ציינו כי חששות מתקלות נוספות בסידורי הביטחון בטיסות מדובאי עלולים לפגוע באמון, במיוחד אחרי זעזועי המלחמה עם איראן. אחד האנליסטים הוסיף כי "אם ישראל תצביע בפומבי על כשלי ביטחון או תסגור את הקו לתקופה ארוכה, חברות תעופה אחרות יפרשו זאת כסימן שנמל התעופה אינו בטוח".

האם כבר רואים סימנים ראשונים לביטולים? על כך בכתבה של וול סטריט ג'ורנל.

מתוך וול סטריט ג'ורנל, מאת גאורגי קנצ'ב ועומר עבד אל־בקי. לקריאת הכתבה המלאה.