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שוק ההון והשקעות לפי שווי של כ-44 מיליון ד': החברה הישראלית בדרך להנפקה בניו יורק
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לפי שווי של כ-44 מיליון דולר: חברת הטכנולוגיה הישראלית בדרך להנפקה בניו יורק

סילנטיום מנס ציונה, שמפתחת טכנולוגיה להפחתת רעשים לא רצויים בתא הנוסעים ברכב, הגישה תשקיף לגיוס של כ-15 מיליון דולר בבורסת ניו יורק • במחצית הראשונה של השנה הכנסותיה ירדו ב-44% ל-1.5 מיליון דולר, והיא צירפה לתשקיף הערת "עסק חי"

שירי חביב ולדהורן 16:07
מערכת ביטול רעש של סילנטיום / צילום: סילנטיום
מערכת ביטול רעש של סילנטיום / צילום: סילנטיום

שוק ההנפקות בוול סטריט פושר למדי: ברבעון השלישי היו רק 30 הנפקות ראשוניות (IPOs), ומספר חברות שתכננו להנפיק החליטו לוותר על כך. למרות זאת, חברת טכנולוגיה ישראלית מכוונת להנפקה קטנה בבורסת ניו יורק: חברת Silentium מנס ציונה הגישה תשקיף לקראת גיוס של כ-15 מיליון דולר לפי שווי שעשוי להגיע לכ-44 מיליון דולר. סילנטיום, בניהולו של יואל מאור, מפתחת פתרונות אקוסטיים שנועדו להפחית ולנהל רעשים בתא הנוסעים ברכב.

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לפי התשקיף, הטכנולוגיה של החברה מאפשרת להפחית רעשים לא רצויים ולהתאים את מה שהיא מגדירה כ"חוויה האקוסטית", ובכך, לדבריה, להגביר את הנוחות והבטיחות ברכב. החברה מציינת שהפתרונות שלה מתאימים למערכות המחשוב, השליטה והאודיו ברכב, וכי היא עובדת ישירות עם יצרניות ציוד (OEM) לתעשייה. לפי נתוני החברה, הטכנולוגיה שלה כבר הוטמעה ב-1.8 מיליון כלי רכב. עם זאת, החברה עדיין מגדירה את עצמה כחברה בשלב הפיתוח.

במחצית הראשונה של 2026 הכנסותיה של סילנטיום הסתכמו ב-1.5 מיליון דולר, ירידה של 44% ביחס לתקופה המקבילה. ההפסד גדל ב-22.7% והסתכם ב-2.7 מיליון דולר. מאז הקמת החברה היא צברה גירעון מצטבר של 80.3 מיליון דולר, ולתשקיף מצורפת הערת "עסק חי". סילנטיום מציינת כי היא תלויה בגיוס הון חיצוני לצורך המשך פעילותה כעסק חי.

סילנטיום היא חברה ותיקה שהחלה לפעול עוד בשנת 1997. נכון להיום היא מעסיקה 36 עובדים, ביניהם מומחי אקוסטיקה, מהנדסי תוכנה ועוד. בחברה מתכננים להשתמש בכספי ההנפקה להרחבת מספר לקוחותיה מקרב יצרניות הציוד (OEM), למחקר ופיתוח, להרחבה לשווקים משיקים ועוד.

בעלי המניות הבולטים בסילנטיום הם Black של הדירקטור לארי קראוס, שתחזיק לאחר ההנפקה ב-15.9% מהמניות, והדירקטורית ד"ר סיגנג קין, שתחזיק ב-5% מהמניות לאחר ההנפקה.

את ההנפקה מלווה החתם ThinkEquity, וסילנטיום מכוונת לטווח מחירים של 6-8 דולר למניה. בהנחה שההנפקה תושלם בהצלחה, המניה תיסחר תחת הסימול SIAI בבורסת NYSE American, ששייכת לבורסת ניו יורק ומיועדת לחברות קטנות וחברות צמיחה.