ברחוב דוכיפת בשכונת כלניות במיתר, נמכר בית פרטי עם 6 חדרים, בשטח בנוי של 220 מ"ר תמורת 3.35 מיליון שקל. הבית בנוי במפלס אחד על שטח של 560 מ"ר. שי פינטו מרי/מקס באר שבע מספר כי מדובר בבבית פינתי עם יחידת הורים גדולה, גינה מטופחת, שתי חניות ומחסן, וכי המסירה תתבצע בעוד כשנה.

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מחיר השיווק של הנכס עמד על 3.5 מיליון שקל, והוא עמד כארבעה חודשים על המדף. המוכרים מתכננים לעבור לאזור המרכז והרוכשים הם משפרי דיור מהשכונה הוותיקה ביישוב.

הבית ברחוב דוכיפת בשכונת כלניות במיתר / צילום: ליאוניד גוגל

"ירידה של 15% בכמות העסקאות"

פינטו מספר כי "הנכס נבנה לפני כ־10 שנים והוא שמור. המחיר הריאלי שלו גבוה יותר, אבל מכיוון שהמוכרים רצו לפנות אותו רק בעוד שנה, הם נאלצו להתגמש במחיר. להערכתי אם הפינוי היה מיידי המחיר היה גבוה ב־100 אלף שקל.

בהשוואה ל־2025 אנחנו רואים ירידה של 10% בכמות העסקאות בבאר שבע, וירידה של כ־15% במיתר. הביטול של הטבת המס במיתר הוביל לירידה בביקוש ומי שמגיע כיום ליישוב עושה את זה בעיקר בגלל הקהילה, החינוך והאווירה מיוחדת שיש פה. מגיעים לפה אנשים מכל הארץ גם כי המחיר אטרקטיבי באופן יחסי - ומאפשר לקנות צמוד קרקע במחיר שפוי.

הבית ברחוב דוכיפת בשכונת כלניות במיתר / צילום: ליאוניד גוגל

"מבחינת המחירים אנחנו רואים ירידה של 20% מהשיא שהיה ב־2022. אין כמעט בנייה חדשה ביישוב כרגע. ביישוב הסמוך - כרמית - יש לא מעט קרקעות לשיווק כרגע. אנחנו מרגישים תנועה של משקיעים בשוק, אבל לא כמו שהיה בעבר ויש גם פחות סגירות".

דירות יד שנייה שנמכרו

ראשון לציון

ברחוב בית הערבה בקרית גנים במערב העיר, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב אסתר ארדיטי בשכונת נוריות, דירת 5 חדרים, 132 מ"ר, בקומה 19, ב־3.24 מיליון שקל.

ברחוב התוף בנאות אשלים, דירת 2 חדרים, 44 מ"ר, בקומה 6 מתוך 10, ב־1.87 מיליון שקל.

ברחוב הירשפלד במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־1.23 מיליון שקל.

לוד

ברחוב צמרות בגני אביב, דירת 4 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 3-4 מתוך 3, ב־1.45 מיליון שקל.

ברחוב שלמה המלך במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 48 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.31 מיליון שקל.

ברחוב הרב עובדיה יוסף בגני איילון, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, ב־2.08 מיליון שקל.

ברחוב סטרומה, דירת 3 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־800 אלף שקל.

רמת גן

ברחוב הרא"ה במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2.45 מיליון שקל.

ברחוב רש"י, דירת 5 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 5 מתוך 21, ב־3.9 מיליון שקל.

ברחוב רחובות הנהר בשיכון עלית, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, ב־4.4 מיליון שקל.

ברחוב יוסף הגלילי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 6 מתוך 6, ב־2.9 מיליון שקל.

כפר סבא

ברחוב יאיר רוזנבלום בשכונת הזמר העברי, דירת 6 חדרים, 143 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, ב־4.55 מיליון שקל.

ברחוב הרמה במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־2.26 מיליון שקל.

ברחוב ויינברג, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 1 מתוך 10, ב־3.5 מיליון שקל.

עכו

ברחוב בן עמי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, ב־1.05 מיליון שקל.

ברחוב צפירה בפרויקט מקס, דירת 5 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 17, ב־1.65 מיליון שקל.

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