התקדמות בפרשת הזיהום בקרקעות בגוש הגדול ברובע שדה דב: רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) עדכנה את בית המשפט השלום בהרצליה כי לאחר אישור כלל תוכניות הקידוחים על ידי המשרד להגנת הסביבה, הושלמו הקידוחים בכלל שטח הגוש הגדול, במגרשים הפרטיים בתוכנית תא/4444, למעט מגרש 2101, שבו נדרש "חישוף מוקדם" לפני ביצוע הקידוח. השלמת הבדיקות צפויה לאפשר את קידום הגרלת המגרשים בין כ־1,700 בעלי הזכויות בגוש הגדול, שנדחתה בעקבות החשש לזיהום בקרקעות.

● לא רק ת"א: ערים נוספות מחזירות לחיים את מדיניות הקלות הבנייה

● אאורה פרסמה הצצה לנתוני המכירות של הרבעון השלישי. כך מבצע חבר תרם למכירות

כעת ממתינים ברמ"י לתוצאות בדיקות הקרקע. לפי העדכון שהגישה לבית המשפט, במעבדה שבודקת את הדגימות קיים "פקק", ובהתאם למידע שנמסר לרשות, התוצאות "עתידות להתקבל בזמן הקרוב ועד לכ־30 יום". בעקבות כך קבע בית המשפט כי רמ"י תגיש עדכון עם השלמת הבדיקה, ובכל מקרה עד 5 בנובמבר 2026.

במרכז הפרשה עומדת הגרלת המגרשים בגוש הגדול, שבמסגרתה אמורים כ־1,700 בעלי זכויות לקבל את המגרשים שלהם ברובע שדה דב. הגרלת המגרשים הייתה אמורה להתקיים בסוף יוני, אך לבקשת חלק ממנהלי הקרקעות בגוש הגדול נדחתה ל־11 באוגוסט. מנהלי הקרקעות טענו כי לא ניתן לקיים את ההגרלה כל עוד לא התבררו היקף הזיהום, אופן הטיפול בו וזהות הגורם שיישא בעלויות. בית המשפט קיבל את הבקשה, והמשך קידום ההגרלה נקשר בהשלמת הבדיקות.

בעדכון שהגישה רמ"י באוגוסט ציינה הרשות כי החברה לשירותי איכות הסביבה העבירה לספקים הפועלים בשטח הנחיות להכנת תוכניות בדיקה במגרשי המנהלים. התוכניות הוגשו ונבדקו בהתאם לתנאים ולהנחיות, ולאחר מכן הועברו לאישור המשרד להגנת הסביבה. רמ"י ציינה אז כי "התוכניות טרם אושרו על־ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם למידע שהתקבל, מדובר בהליך שעתיד להימשך עוד כחודש ימים".

כעת, לפי העדכון האחרון, האישור התקבל והבדיקות בוצעו כמעט במלואן. לאחר קבלת התוצאות ניתן יהיה להבין את היקף ממצאי הזיהום ואת המשמעות שלהם להמשך הליך חלוקת המגרשים והגרלתם בין בעלי הזכויות.