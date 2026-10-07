סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

יום המסחר בשווקים נפתח לאחר שאתמול וול סטריט טיפסה לגבהים חדשים בהובלת מניות הטכנולוגיה - אך אנליסטים ממשיכים להזהיר שמתחת לפני השטח נגרם נזק לשוק המניות, ובגולדמן זאקס אף מציינים כי מדד ה-S&P 500 הפסיק לשקף את מצבו האמיתי של השוק (ראו הרחבה מטה).

שני הגורמים שמניעים את השווקים בימים האחרונים - מחירי הנפט ותשואות האג"ח - מטפסים הבוקר, אחרי שבבלומברג דווח כי איראן מגבירה את מתקפותיה על מכליות במצר הורמוז. עם זאת, החוזים בניו יורק נותרים יציבים.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הבורסות בטוקיו ובהונג קונג נחלשות בכ-0.6%, בעוד הבורסה בסיאול נחלשת בקרוב ל-1%. בסין לא מתקיים מסחר היום בשל יום חג.

וול סטריט

מניות הטכנולוגיה שוב משכו אמש את וול סטריט לשיאים חדשים של כל הזמנים. מדד ה-S&P 500 טיפס בכ-0.6% ומדד הנאסד"ק הוסיף כ-0.5% - שניהם בשיאים חדשים; מדד הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.5%. במקביל, מחירי הנפט נסחרו ביציבות ותשואות האג"ח נסוגו לאחור - אם כי הבוקר הן חוזרות לטפס.

בגזרת חברות השבבים והבינה המלאכותית נרשם מומנטום חיובי בולט. אנבידיה המשיכה במסעה צפונה והתקרבה לציון דרך היסטורי של 6 טריליון דולר בשווי שוק. מארוול טכנולוג'י זינקה בחדות לאחר שסיפקה תחזית הכנסות ארוכת טווח אופטימית במיוחד לשנים 2028 ו-2031, ו-AMD נהנתה מהעלאת יעד מחיר ל-800 דולר מצד בנק סיטי, שהגדיר אותה כנהנית המרכזית מ"רנסנס המעבדים" בעקבות השקת סוכן ה-AI החדש של מטא .

מנגד, בניגוד גמור לזינוק בתחום ה-AI, מניות שבבי הזיכרון כדוגמת סיגייט טכנולוג'י , ווסטרן דיגיטל וסנדיסק רשמו ירידות חדות. המימושים הגיעו על רקע דיווחים לפיהם טושיבה מתכננת להגביר את ייצור האחסון לתשתיות AI, ובשל מאבק שליטה יקר בין סיגייט לטושיבה על רכישת יצרנית הראשים המגנטיים TDK (שמנייתה רשמה עליות כתוצאה מכך).

שוק הנפט

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-1%. נפט מסוג ברנט נסחר הבוקר סביב 101 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 90 דולר לחבית.

השווקים מתמרנים בימים האחרונים בין שני כוחות מנוגדים: מחד, החששות בצד ההיצע מתמתנים בזכות נתוני יצוא חזקים מהמזרח התיכון, שעקפו את הרמות שלפני המלחמה, כמו גם להחלטת מדינות ה-G7 לשחרר 100 מיליון חביות מרזרבות החירום. מאידך, המתיחות הגיאופוליטית מספקת תמיכה למחירים, על רקע דיווחים כי החות'ים בתימן תקפו יעדי תשתית בסעודיה, בהם שדות תעופה ומתקן זיקוק של ענקית הנפט ארמקו.

במקביל, בבלומברג דיווחו אמש כי איראן מגבירה את קצב המתקפות שלה על מכליות נפט במצר הורמוז בימים האחרונים, כאשר סוכנות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה כבר על תשע מתקפות במצר מתחילת החודש - מחצית מסך התקיפות עליהן היא דיווחה במהלך כל ספטמבר במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי יחד. גורמים בכירים בענף התובלה הימית אמרו לבלומרג שלא ברור עדיין האם משמעות ההסלמה האחרונה היא ירידה במשלוחי הנפט שיעברו דרך מצר הורמוז.

תל אביב

על אף שוול סטריט טיפסה אתמול לשיאים חדשים, המניות הדואליות צפויות לחזור לוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי ניכר של כ-0.5%. תבלוט לשלילה במיוחד מניית השבבים קמטק , עם ירידה של כ-5.5%, כאשר גם טאואר תיחלש בקרוב ל-3%. מניות פאלו אלטו ונייס צפויות לרשום ירידות של מעל 1%.

בניגוד ליתר השווקים המרכזיים בעולם, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף בירידות. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.6%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-2% לשפל של כ-11 חודשים.

את המגמה השלילית הוביל מדד הביטחוניות, שנפל בכ-3.5%, כאשר הירידה הבולטת ביותר נרשמה במניית נקסט ויז'ן , בעקבות מימוש הענק של פידליטי. בערב יום שני נודע כי ענקית ההשקעות מכרה כ-65% מהחזקתה בחברה בעסקה של כ-1.3 מיליארד שקל, במחיר של כ-227 שקל למניה, דיסקאונט של 7% על מחיר הנעילה הקודם.

בעוד שגורמים בשוק וגם מנכ"ל החברה חן גולן ציינו כי מדובר באירוע טכני של עדכון נהלים, שאילץ את פידליטי למכור את המניות, המשקיעים בכל זאת שלחו את המניה לצניחה של מעל 12%, והיא מחקה משווייה קצת יותר מ-3 מיליארד שקל.

מדד ת"א־נפט וגז צפוי לרכז עניין היום, ובפרט מניות ניו-מד ורציו . אחרי שאתמול, רשות התחרות הסירה את התנגדותה לעסקת הענק עליה שחתמו השתיים עם תחנות הכוח החדשות של דליה, בהיקף של 6.7 מיליארד דולר, בניו מד מתעקשים עדיין שהעסקה מבוטלת: על פי הודעה שפרסמה דליה "התקבלה הודעת ניו מד, לפיה חוזרת ניו מד על טענתה כי הודעת ביטול ההסכם שניתנה על ידה ביום 24 ב ספטמבר 2026 נעשתה בהתאם להוראות ההסכם מאחר ולטענתה תנאי ההסכם לא התקיימו במועדם". טרם ברור מה מטרת ניו מד בכך, והאם היא מעוניינת בשינויים נוספים בהסכם.

עוד משהו שכדאי לדעת

אמנם ה-S&P 500 נסחר בטריטוריית שיא, אך בחודשים האחרונים מדד הדגל האמריקאי הולך ומתנתק מביצועי המניה הממוצעת בוול סטריט. התופעה הפכה בולטת עד כדי כך, שאסטרטג הנגזרים של גולדמן זאקס, בריאן גארט, כתב בהודעה ללקוחות בסוף השבוע כי המדד "כבר לא משקף את תמחור הסיכון" בשווקים (במקור: "no longer behaving like the clearing price for risk").

במרקטוואץ' תיארו את זה במילים פשוטות: המדד כבר לא מייצג את מצבו של השוק הרחב - ולמעשה בקושי משקף את מה שקורה בקרב החברות הכלולות בו.

באתר הכלכלי ציינו ניתוח של חברת המחקר 3Fourteen Research, שהעלה כי המניה החציונית - כלומר, מחצית מהמניות רשמו תשואה גבוהה ממנה ומחציתן תשואה נמוכה ממנה - בירידה של בערך 17% משיאה בשנה האחרונה; זאת, כאשר ה-S&P 500 בכלל משייט לו בשיא של כל הזמנים. במקביל, המתאם בשלושת החודשים האחרונים בין ה-S&P 500 למקבילו במשקל שווה, המעניק לכל מניה משקל זהה של 0.2%, ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2013 לפחות.

הסיבה המרכזית לתופעה היא הריכוזיות ההולכת וגדלה של "שבע המופלאות" בקרב המדד - מניות מיקרוסופט , אפל , אנבידיה , אלפאבית , מטא , אמזון וטסלה - כאשר נוצרה בשווקים הפרדה ברורה בין מניות AI למניות שאינן קשורות ל-AI. לפי נתוני דאו ג'ונס, הן חתמו את יום שני האחרון בשווי שוק מצרפי של קרוב ל-25 טריליון דולר - שיא חדש של כל הזמנים.

בקרב אנליסטים ישנה הסכמה שרוחב שוק (market breadth) חלש כפי שנראה לאחרונה - כלומר, מצב בו יש יותר מניות שיורדות מאשר שעולות - הוא מאפיין של שוק שנמצא בשלבים המאוחרים של מחזור צמיחה כלכלית. כך או כך, זהו מצב שאינו יכול להימשך לזמן רב, שכן אחד משני דברים חייב לקרות: או שהראלי בשווקים יתרחב והפער מול המניה הממוצעת יצטמצם (catch-up), או שהמדדים ייפלו כדי לפגוש את רוחב השוק החלש (catch-down).

אך גם אם רוחב שוק חלש אינו בהכרח דבר רע בפני עצמו, הוא כן מאפיין בולט שנצפה לפני אסונות כלכליים גדולים, ביניהם התפוצצות בועת הדוט-קום ב-2000 ומשבר הסאב-פריים ב-2008. אחד מהקולות הבולטים בוול סטריט שהזהירו השבוע (ולא בפעם הראשונה) מפני קווי דמיון בין אירועים אלה לאקלים הנוכחי בשווקים הוא מייקל ברי, שחזה את המשבר ב-2008 והתפרסם בזכות הסרט "The Big Short".

"שוק המניות הוא באופן ברור למדי בשלב הראשון של האבל, הכחשה", כתב ברי אתמול בציוץ ברשת X. "אם להסתמך על 2000 ו-2008, השלב הזה אורך בין שישה לתשעה חודשים".

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.