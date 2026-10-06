הבטיח דירה לאשתו בפרידה. העיכוב ברכישה יעלה לו כמיליון שקל

בית המשפט המחוזי בתל אביב הכריע לאחרונה בפרשנות הסכם ממון שנערך בין בני זוג שהיו נשואים 9 שנים ונולדו להם שלושה ילדים. לפי הסכם הממון שנחתם בשנת 2014, כל רכוש הרשום על שם אחד מבני הזוג שייך לו במלואו.

● סכסוך הירושה חוצה דורות: העליון אישר עיקולים של 30 מיליון שקל

● תבעה את השכנים בגלל נזילה מהעציצים. מה קבעה המפקחת?

הוסכם כי האיש, איש עסקים ובעלים של חברה, יעביר לאישה בפרידה את הדירה הרשומה על שמו באזור השרון. בהסכם התחייב האיש לרכוש דירה בסכום של 1.15 מיליון דולר אם יהיו לבני הזוג שלושה ילדים או יותר, כאשר הדירה תירשם במחציתה על שם הילדים ובמחציתה על האישה. לאישה תהיה זכות מגורים לכל חייה בדירה והיא תהא רשאית להשכירה למימון מדור חלופי.

היחסים עלו על שרטון והצדדים נפרדו בשנת 2023. האיש ביקש לתת לאישה את הדירה באזור השרון שבבעלותו, ושימשה כבטוחה להבטחת ההתחייבות לקנות לה דירה. הוא טען כי הדירה הוערכה ביותר מ-1.15 מיליון דולר. האישה טענה כי הוא מחויב לקנות דירה אחרת ודרשה כי תהיה בתל אביב.

בתחילה קבע בית המשפט לענייני משפחה כי האיש רשאי לתת לאישה את הדירה באזור השרון. האישה ערערה, ובית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל לאחרונה את הערעור באופן חלקי. בית המשפט חייב את הבעל לרכוש דירה וקבע שלא יוכל לתת לה במקום את הדירה באזור השרון. נקבע כי לפי לשון ההסכם הוא "מתחייב לרכוש", מדובר ברכישה עתידית, ולכן הדירה הקיימת, שנרכשה לפני החתימה על ההסכם, לא עומדת בתנאיו.

לשון ההסכם ברורה

"עצם הגדרת הדירה כבטוחה מעידה כאלף עדים כי הצדדים לא ראו בה כמקום המגורים העתידי של המערערת וילדיה במקרה של פירוד". נקבע כי כפיית המעבר לדירה באזור השרון, שמושכרת כיום לצד ג', תכפה על האישה מעבר ותגרום לנזק בלתי הפיך לקטינים הזקוקים ליציבות. כמו כן, מכירת הדירה לצורך דירה אחרת בתל אביב תגרור חיוב במס שבח גבוה של מאות אלפי שקלים.

השופטים עינת רביד, נפתלי שילה ויחזקאל אליהו קבעו כי לשון הסכם הממון ברורה, ולפיה על האיש לרכוש במקרה של פרידה דירה ולא למסור דירה קיימת. אין אפשרות להתנער מהסעיף באמצעות הבטוחה. לכן, אין מקום לקבל את פרשנות האיש.

פרשנות האישה כי יש לקנות דירה רק בתל אביב נדחתה. נקבע כי אין לה זכר בהסכם, ועולה ממנו כי הצדדים לא התכוונו להגביל את הרכישה למקום מסוים ולכן הותירו לה את הזכות למכור או להשכיר ולגור במקום אחר לפי רצונה.

ערך צמוד לדולר בפרידה בתוספת ריבית, אך לא צמוד לערך הנדל"ן

הצדדים היו חלוקים בשאלה האם יש להצמיד לערך את עליית מחירי הנדל"ן ובאיזה מועד לחשב את הדולר. נקבע כי הסכום בדולר יהיה בערכו במועד הפרידה בשנת 2023 (שער של 3.66), כך שהסכום בשקלים עומד על 4.2 מיליון שקל. מאחר שהדירה צריכה היתה להירכש במועד הפרידה, השופטים הורו לאיש להוסיף ריבית שקלית מהפרידה באפריל 2023 ועד לרכישה בפועל. סכום זו עומד על כ-900 אלף שקלים נכון למועד זה.

השופטים קבעו כי הדירה באזור השרון לא יכולה להחליף את ההתחייבות לרכוש דירה. הבעל חויב לרכוש דירה בכל מקום שיבחר בישראל ובלבד שערכה לא יפחת מ-4.2 מיליון שקל, בתוספת ריבית מיום הפרידה בשנת 2023 ועד למועד הרכישה. סכום זה עומד היום על כ-5.15 מיליון שקל.

במקביל, נדחתה תביעת האיש להפחתת מזונות בטענה כי חלה הרעה משמעותית במצבו הכלכלי ביחס למועד החתימה על ההסכם. תביעת האישה לביטול הפחתת מזונות נדחתה אף היא. נקבע כי טענתו של האיש לקריסה כלכלית הופרכה מהראיות המלמדות על הכנסות גבוהות, רווחים מהחברה שלו ורמת חיים ראוותנית במיוחד. הוא מתגורר בשכירות יוקרתית בעלות חודשית של 14 אלף שקל, מחזיק ברכב יוקרה, עורך חופשות יקרות בחו"ל ומממן באופן שוטף את בני משפחתו המורחבת באלפי שקלים. הוכח גם שהחברה בבעלותו הניבה רווח נקי של מאות אלפי דולרים. האישה היא בעלים של שתי דירות ולא חל שינוי מהותי במצבה.

"דגש על חשיבות ניסוחן המדויק של התחיבויות בהסכמי ממון"

עו"ד רועי סידי שייצג את האישה מסר כי "מדובר בפסק דין חשוב ותקדימי: ראשית, בניגוד לקביעות עבר של ביהמ"ש העליון נקבע שלא ניתן לקבוע בפס"ד כי "תכלית החוזה" כפי שביהמ"ש תופס אותה גוברת על לשונו. על הצדדים לחוזה לקיימו לפי לשונו הכתובה והברורה. שנית, חוטא לא יכול לצאת נשכר. הבעל גרר ולא קיים התחייבותו משך שנים ולכן יחויב לרכוש הדירה לאשה לפי שער הדולר הגבוה במועד הפירוד ותוך חיוב בהפרשי ריבית מאז ועד הרכישה בפועל, ולא הצמדה למדד בלבד".

עו"ד מתת פלסנר המייצגת את האיש מסרה: "פסק הדין בערעור הותיר על כנן את עיקר קביעות בית המשפט למשפחה. הערעור התקבל בחלקו בלבד. נדחו דרישות האישה לרכישת דירה דווקא בתל אביב ולהצמדת סכום הרכישה לעליית מחירי הנדל״ן. כמו כן, נדחתה דרישת האישה לביטול ההפחתה בהשתתפות בהוצאות הילדים. האישה חויבה בהוצאות משפט בסך של 25 אלף שקל לטובת האיש. ההכרעה מדגישה את חשיבות ניסוחן המדויק של התחיבויות בהסכמי ממון, לרבות מנגנוני הצמדה ואופן מימושן בעת פרידה.