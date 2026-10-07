מערכות ההגנה יקרסו? הסכנה לארה"ב בחידוש המלחמה עם איראן

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1העולם מסקר את יום השנה השלישי לטבח ה-7 באוקטובר

שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, מחדל המודיעין ממשיך להיחשף במלוא חומרתו - גם בעיתונות הבינלאומית, שעוסקת רבות בנושא. כך, בכתבה שפורסמה במגזין ההודי First Post, נכתב כי "האסון של 7 באוקטובר אינו מחדל של עיוורון מודיעיני או מחסור במידע, אלא כישלון קטלני בקבלת ההחלטות ובהתעלמות שיטתית מהתרעות קונקרטיות שהונחו על השולחן". לפי התחקיר, הכתובת לא רק הייתה על הקיר - והכותב מפרט כל מחדל ומחדל, החל מההתראה של נשיא איחוד האמירויות ועד אזהרותיה של רנ"ג ו', נגדת המודיעין מ-8200.

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במקביל לגילויים אלו, במאמר דעה שפורסם בעיתון ניו יורק טיימס, מנתח הפובליציסט ברט סטפנס את השבר הפנימי העמוק בישראל לקראת הבחירות הקרבות. סטפנס מביא את עדותו של שורד השבי אבינתן אור, שסיפר כי מפקדי חמאס אמרו לו במנהרה "כל עוד ישראל קיימת, נעשה את 7 באוקטובר שוב ושוב". על רקע האיום המתמשך והבידוד הבינלאומי הגובר, טוען סטפנס כי החברה הישראלית ניצבת בפני הכרעה בין תרבות הפטור והפוליטיקה של ההנהגה לבין "רוח השירות" של מאות אלפי אנשי המילואים והאזרחים.

כיצד ישפיעו חשיפות המחדל והקרע הפנימי על הכרעת הבוחרים בקלפי? על כך בכתבות המלאות.

מתוך FirstPost, מאת מדהור שארמה. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ניו יורק טיימס, מאת ברט סטפנס. לקריאת הכתבה המלאה.

2השינוי האסטרטגי באיראן שמסכן את מערכות ההגנה האמריקאיות

בטור דעה שפורסם במגזין פוריין פוליסי נטען כי ארה"ב עומדת בפני מלכוד אסטרטגי מסוכן במזרח התיכון. הטור נכתב על ידי סטייסי פטיג'ון, עמיתה בכירה ומנהלת תוכנית ההגנה במכון המחקר מרכז לביטחון אמריקאי חדש, ופיליפ שירס, עמית מחקר בתוכנית ההגנה במכון. הטור מצטט מחקרים וסימולציות שערך מכון CNAS לקראת שנת 2027, אשר מראים כי גם תחת התרחיש האופטימי ביותר, שבו מלאי הטילים האמריקאי יחודש במלואו, מערכות ההגנה האוויריות יקרסו בתוך ימים ספורים.

הסיבה לכך היא שינוי אסטרטגי קטלני. במקום לפזר טילים ברחבי האזור, איראן וגרורותיה עברו לרכז מטחים מאסיביים של 150 עד 300 טילים וכטב"מים לעבר מטרה יחידה בכל פעם. הטקטיקה הזו מרוקנת את המיירטים היקרים כמו פטריוט ו-THAAD בקצב ששרשרת האספקה של ארה"ב אינה מסוגלת להדביק. בהיעדר יכולת להשמיד את המשגרים הניידים של איראן, המוקד חייב לעבור בדחיפות למערכות יירוט מוזלות, לשימוש סלקטיבי במיירטים ולמיגון פיזי של בסיסים.

איזה כשל עמוק בתפיסת הביטחון האמריקאית נחשף בסימולציות של מכון CNAS? על כך בכתבה המלאה.

מתוך פורן פוליסי, מאת סטייסי פטיג'ון ופיליפ שירס. לקריאת הכתבה המלאה.

3 דיוקנו של המנהיג התימני המסתורי שמטלטל את המזרח התיכון

תחקיר שפורסם בסוכנות הידיעות בלומברג משרטט את דיוקנו של עבד אל-מלאכ אל-חות'י, המנהיג המתבודד של המורדים בתימן, שהפך מאז שנכנס לתפקידו בשנות ה-20 לחייו ממפקד כוחות גרילה לאחד השחקנים המשפיעים והמסוכנים באזור.

אל-חות'י, שמעולם לא החזיק בתפקיד רשמי, לא יצא מתימן ואינו מופיע בפומבי, מנהל כיום ארגון טרור שמאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים בים האדום, משגר טילים וכטב"מים לעבר ישראל ומפגין נוכחות מרכזית בציר ההתנגדות האיראני.

השליח המיוחד של האו"ם לשעבר, ג'מאל בנומאר, הדיפלומט הזר היחיד שפגש אותו פנים אל פנים, תיאר אותו כ"ג'נטלמן, מדבר בקול רך, מנומס באופן קיצוני" שאינו קוטע את דברי בן שיחו. אולם מאחורי חזות זו מסתתר מנהיג פרנואידי ומבודד הפועל ממסתור, שהטיל משטר דיכוי אכזרי בתימן ובנה ארסנל צבאי עצום בסיוע איראן. כפי שמציינת החוקרת מייסא שוג'אע א-דין, שאיפותיו של אל-חות'י חרגו מזמן מזירת הפנים התימנית, והוא "נושא את עיניו למכה ולמדינה הרבה יותר מאשר לעדן".

כיצד הצליח מפקד גרילה צעיר ומבודד להפוך את החות'ים ממיליציה הררית נדחית לאחד האיומים האסטרטגיים המרכזיים על הסחר והיציבות העולמית? על כך בכתבה המלאה.

מתוך בלומברג, מאת וינה עלי-ח'אן. לקריאת הכתבה המלאה.