מדריך לצופה: המסעות הליליים של וורן באפט במחילת הארנב של יוטיוב

מרגישים אשמים על כך שאתם מבלים שעות מדי יום בצפייה ביוטיוב ? אל תרגישו. וורן באפט נמצא שם איתכם.

סרטונים של גלן קלוז. פרסומות משנות ה־50. סרטונים של פול אנקה. המשקיע המפורסם פשוט לא שבע מהם.

● וורן באפט בהודעה דרמטית: פורש מתפקיד יו"ר ברקשייר - "הזמן תמיד מנצח"

● הוא מבכירי העיתונאים הפיננסים בעולם, ויש לו עצה מפתיעה למשקיעים

באפט נהנה גם מנאומים של אנשים אלמוניים לחלוטין. הוא גם נהנה לצפות בתכנים של ברקשייר האת'וויי עצמה, וגאה בביצועים שלהם בפלטפורמת הווידאו. הוא צופה בכל אלה כמעט מדי ערב, בדרך כלל מכורסת טלוויזיה בביתו באומהה

"תחומי העניין של וורן רחבים", אומרת שרון אוסברג, חברה קרובה של באפט שלעתים קרובות צופה איתו. "אלה יכולים להיות הדברים המטופשים ביותר".

באפט גם נשאב למחילות ארנב אקראיות, ממש כמונו! למחרת הוא עשוי להגיע למשרד ולהתלהב מביצוע חובבני ומרגש של השיר "My Way".

באוגוסט אוסברג ביקרה את באפט בביתו באומהה. השניים בילו שעות ביוטיוב. " צפינו בסרט תיעודי ממש טוב על רוי כהן", היא מספרת. "וגם בגרסה האוזבקית של "America’s Got Talent".

הכוונה היא ל־ O’zbekiston Got Talent. לא ברור אם באפט נמנה עם 34,500 המנויים לערוץ.

באפט, שמלאו לו לאחרונה 96 ופרש מתפקיד יו"ר ברקשייר, סירב להגיב על הרגלי הצפייה שלו ביוטיוב.

במשך רוב חייו, באפט אימץ טכנולוגיות חדשות באיטיות. חלפו שנים עד שהצטייד באייפון, ועד היום הוא נעזר באחרים כדי לשלוח ולקבל את הודעות האימייל שלו. אבל בכל הנוגע ליוטיוב, הוא נמצא ממש בלב רוח התקופה. בשנה שעברה יוטיוב הפכה לספקית הווידאו הנצפית ביותר בטלוויזיות בארה"ב, וכיום אנשים נהנים לצפות ביוטיוב על מסכי הטלוויזיה במקום בטלפונים או במכשירים אחרים.

וכך בדיוק באפט צופה ביוטיוב, על מסך טלוויזיה עצום בביתו. במשרד הוא ידוע בכך שהוא מתעמק בדוחות שנתיים ומחפש בהם פרטים שעשויים להוביל להשקעה רווחית. הוא מקדיש את שעות הבוקר ל־CNBC. אבל בערבים, יוטיוב תופס את מרכז הבמה. לדברי חבריו, שמשועשעים מכך, התכנים שבהם הוא צופה כמעט אף פעם אינם קשורים להשקעות או לפיננסים.

אוהב לצפות בקטעים מסרטיו של ביל מארי

בינואר העביר באפט את תפקיד מנכ"ל החברה ליורשו, אך נותר מעורב בהחלטות השקעה. במהלך השנה האחרונה לערך הפכה ברקשייר האת'וויי לבעלת מניות גדולה באלפאבית, החברה האם של יוטיוב, וצברה החזקה בשווי של 38 מיליארד דולר.

אז האהבה שלו ליוטיוב היא בוודאי הסיבה הסודית לכך שברקשייר הפכה לשורית כל כך לגבי אלפאבית, נכון? ממש לא. לדברי חבריו, הוא פשוט אוהב מאוד לצפות בסרטונים. לעתים קרובות הם קשורים לתחומי עניין שמלווים אותו כל חייו: שירים ממחזות זמר, רכבות, עידן הביג בנד, נברסקה והופעות מוקדמות של פרנק סינטרה משנות ה־30.

חבריו מתבדחים שהוא כבר מומחה כזה בניווט בפלטפורמה, שאפילו הנהלת יוטיוב יכולה להפיק תועלת משיעור אצלו.

באפט חובב גם סוגים אחרים של בידור, ובמיוחד את ערוץ Turner Classic Movies. הערוץ משדר לעתים את "12 המושבעים", אחד הסרטים האהובים על באפט זה שנים, בכיכובו של הנרי פונדה, שגם הוא יליד אומהה.

עם זאת, באפט לא בדיוק צורך בידור כמו כולנו. לאחרונה הוא שכח באיזה ערוץ נמצא TCM בממיר שלו. ואז נזכר: "2 בחזקת 8", אמר למישהו. באפט התכוון לכך ש־TCM נמצא בערוץ 256 בממיר שלו. (אולי בכל זאת הוא לא ממש כמונו).

יש מי שיופתעו לגלות שהמשקיע המצליח ביותר בעידן המודרני מבלה את ערביו בצפייה בקטעים מסרטיו של ביל מארי, ובהם "אבודים בטוקיו", עוד אחד מהסרטים האהובים עליו. לעתים יש לבאפט קשרים אישיים עם אנשי הבידור שבהם הוא צופה, מה שמסביר לפחות חלק מההתלהבות. מארי הוא בעל מניות ותיק בברקשייר האת'וויי, ואף השתתף באסיפות השנתיות של החברה.

"הוא באמת מצחיק אותי", מארי אמר ל־CNBC בתחילת השנה. "צחוק גדול, מכל הגוף".

אבל באפט אינו המשקיע האגדי היחיד שנוהג להירגע בסוף היום בעזרת הסחות דעת בלתי צפויות. שותפו וחברו הוותיק, צ'רלי מאנגר המנוח, נהג לסיים את היום עם פרק של "סיינפלד" וספר טוב.

"אני דווקא אוהב חבורה של אנשים מרוכזים בעצמם שמקבלים החלטות שגויות", אמר מאנגר למראיין על הסדרה. "היא לא באמת עוסקת בשום דבר".

לאחרונה באפט נעזר ביוטיוב כדי להיזכר במאנגר, שמת בשנת 2023. לדברי עמיתיו וחבריו, הוא צופה בנאומים של מאנגר, ובהם הרצאה שנשא בשנת 2018 באוניברסיטת מישיגן, ומתפעל מהשנינות ומהחוכמה שלו.

"כשוורן צופה בצ'רלי, אפשר להרגיש את הקשר שהיה ביניהם", אומרת אוסברג. "זה באמת משהו מיוחד".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.