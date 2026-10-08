המחוזי סירב לעכב: הבניין שבו מתגורר יהודה פוליקר בדרך להריסה

פרויקט ההריסה והבנייה בבניין שבו מתגורר יהודה פוליקר בתל אביב מתקדם לקראת פינוי הדיירים. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשה לעכב את ביצוע פסק הדין שאישר את הפרויקט ברחוב בילטמור 7 בתל אביב, סמוך לכיכר המדינה. את הבקשה הגישה אחת משתי בעלות הדירות שהתנגדו להסכם עם היזם, במסגרת ערעורה על ההכרעה. הודעות פינוי צפויות להישלח לדיירים בשבוע הבא.

● העליון דחה את הבקשה: בעלי הקרקע בכיכר המדינה יחויבו ב-45 מיליון שקל

● בלעדי | התקדמות בבדיקות הזיהום בגוש הגדול בשדה דב: רמ"י השלימה קידוחים ברוב המגרשים

ההחלטה מגיעה כחצי שנה לאחר שהמפקחת הבכירה על רישום המקרקעין בתל אביב, אושרת ארפי-מוראי, אישרה לקדם את הפרויקט למרות ההתנגדויות. במוקד הסכסוך עמדה חלוקת התמורות בין בעלי הדירות, ובפרט הנכסים שיקבל פוליקר, המחזיק בחמש דירות בבניין.

כפי שפורסם בגלובס במרץ האחרון, המפקחת קבעה כי פוליקר לא קיבל תמורה עודפת בבחינת ההסכם בכללותו. עם זאת, היא מצאה כי שתי המתנגדות אכן קופחו ביחס לבעלת דירות אחרת, וקבעה כי הן זכאיות לפיצוי.

רקע על המקרה

ראשיתו של ההסכם באוגוסט 2020, אז חתמו בעלי 11 מתוך 13 היחידות בבניין על התקשרות עם חברת רם-מוגרבי-ארדיטי. שתי בעלות הדירות הנותרות סירבו להצטרף, ושאר הבעלים פנו למפקחת כדי לאפשר את ביצוע הפרויקט.

המתנגדות טענו כי התמורות שהובטחו לפוליקר חושבו גם על בסיס שטחים שלשיטתן לא היה מקום להכיר בהם כפי שהוכרו בהסכם. המחלוקת כללה, בין היתר, שטחי גג ומרפסות ויחידה בקומת המרתף המשמשת אותו כחדר מלח - חדר המצופה במלח ומותאם לשהייה בו, במקרה זה לשימושו הפרטי. הן העלו גם טענות להטבות במפרט הדירות החדשות ולהבדלים בהשתתפות היזם בתשלומי המס.

מנגד, התומכים בפרויקט טענו כי בחינת ההסכם בכללותו מלמדת שפוליקר אינו מקבל תמורה עודפת. לדבריהם, אף שבבעלותו חמש יחידות, הוא עתיד לקבל שלוש דירות בבניין החדש, וכן לשאת בתשלומי מס בשל ריבוי הנכסים שבבעלותו.

המתנגדות נמצאו זכאיות לפיצוי

שמאי שמונה בהסכמת הצדדים קיבל חלק מהטענות הנוגעות ליחידת המרתף, וקבע כי אין לחשב את התמורה בגינה כפי שמחשבים תמורה לדירת מגורים רגילה. אלא שבחינת כלל רכיבי ההסכם הובילה למסקנה שונה מזו שהציגו המתנגדות: לצד רכיבים שהיטיבו עם פוליקר, היו גם רכיבים שבהם קיבל פחות.

המפקחת קבעה כי בסיכום הכולל, התמורה לפוליקר נמוכה בכ-120.5 אלף שקל מזו שלה היה זכאי לפי החישוב שנערך. מאחר שפוליקר חתם על ההסכם והסכים לתנאיו, לא נפסק לו פיצוי. לעומת זאת, אצל בעלת דירות אחרת נמצאה תמורה עודפת של כ-1.14 מיליון שקל, ושתי המתנגדות נמצאו זכאיות לחלקן היחסי בה.

אחת מהן ערערה למחוזי וביקשה לעכב את ביצוע פסק הדין. השופטת לימור ביבי דחתה את בקשת העיכוב, תוך שהעריכה כי סיכויי הערעור נמוכים. בהחלטה ניתן משקל למצבו של המבנה הישן, שאינו ממוגן ואינו מחוזק מפני רעידות אדמה, ולנזק שעלול להיגרם ליתר בעלי הדירות מהמתנה נוספת לדירות החדשות.

מה מתוכנן בפרויקט?

במסגרת הפרויקט מתוכנן להיהרס הבניין, שנבנה בראשית שנות ה-60, ובמקומו יוקם בניין ובו 27 דירות. העבודות יקודמו לצד הריסה ובנייה מחדש בבניין הסמוך, בבילטמור 9, ושני הבניינים יחלקו חניון תת-קרקעי. ההסכם כולל לבעלי הדירות תוספת שטח, ממ"ד ומרפסת וכן חניה ומחסן ותשלום עבור שכירות ומעבר בתקופת הבנייה.