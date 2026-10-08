בגיל 90 שלמה אליהו הופך למנכ"ל זמני של מגדל אחזקות

חצי שנה לאחר פרישתו של יוסי בן ברוך מתפקידו מנכ"ל מגדל אחזקות, החברה האם של חברת הביטוח מגדל , טרם נמצא לו מחליף. כעת מדווחת חברת האחזקות כי באופן זמני ימונה לתפקיד הבעלים של החברה, שלמה אליהו.

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אליהו ימונה לתפקיד עד שהחברה תמצא מנכ"ל קבוע. יו"ר חברת האחזקות הוא רוני גמזו.

מדובר למעשה בשינוי בחברה הריקה שנמצאת במעלה השכבה. מבחינתה של חברת הביטוח מגדל אין שינוי. שם יו"ר החברה הוא רביב צולר ומנכ"ל הוא רונן אגסי.

בשנים האחרונות סבלה מגדל מתחלופה גבוהה של יותר מתרייסר מנכ"לים ויו"רים. מהבחינה הזו, אגסי בינתיים מצליח לשרוד בתפקיד כבר 4 שנים ולאורך כל הדרך הוא משדר שהוא מתכוון להמשיך ולהישאר בתפקיד לזמן ארוך.

מגדל היא חברת הביטוח החמישית בשוויה בבורסה, והיא נסחרת בשווי של קרוב ל-20 מיליארד שקל, המשלימה זינוק של כ-300% במהלך 3 השנים האחרונות. זאת כחלק מהטיסה של כל מניות הפיננסים בכלל והביטוח בפרט.