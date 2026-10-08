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שוק ההון והשקעות פעילות ראשונה מעבר לים? בבורסה בוחנים רכישת הבורסה בקפריסין
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איתי בן זאב

פעילות ראשונה מעבר לים? בבורסה בוחנים רכישת הבורסה בקפריסין

בבורסה בת"א הקימו צוות לבחינת השתתפות במכרז לרכישת הבורסה במדינה השכנה, שנמצאת בימים אלו בהליך הפרטה • במידה ואכן ישתתפו במכרז ואף יזכו בו, בבורסה יקוו לשחזר את ההצלחה של השנים האחרונות, שבאה לידי ביטוי בין היתר בהגדלה משמעותית של מחזורי המסחר, גם באי השכן

איתן גרסטנפלד 10:32
איתי בן זאב, מנכ''ל הבורסה לניירות ערך / צילום: כדיה לוי
איתי בן זאב, מנכ''ל הבורסה לניירות ערך / צילום: כדיה לוי

הבורסה לניירת ערך בתל אביב תתרחב מעבר לים? בימים אלו בוחנת הבורסה, בניהולו של איתי בן זאב, את האפשרות לרכוש את פעילות הבורסה לניירות ערך של קפריסין (CSE), שנמצאת בימים אלו בהליך של הפרטה. במידה והמהלך, שנמצא בשלבים ראשוניים יצא לפועל, הוא יבוצע לפי שווי מוערך של עשרות מיליוני אירו בודדים.

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בתחילת השנה אישר הפרלמנט הקפריסאי פה אחד הצעת חוק להפרטת הבורסה המקומית, שמוחזקת כיום בידי המדינה. מהלך במסגרתו צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים מכרז למכירת הפעילות, לגוף אסטרטגי שגם ינהל אותו. מי ששמה עלה כמועמדת בולטת לרכישת הפעילות היא יורונקסט (Euronext), הבורסה הגדולה ביותר באירופה, המפעילה את הבורסה בפריז, אמסטרדם, בריסל, דבלין, ליסבון, מילאנו, אוסלו ואתונה.

מי שעוד תנסה לנצל את המהלך היא כאמור הבורסה המקומית, שמחפשת בימים אלו להתרחב לאחר תהליכי השבחה משמעותיים שעבר בשנים האחרונות, והקימה בעת האחרונה צוות ייעודי לבחינת המהלך.

בחודש שעבר, פרסמה הבורסה תוכנית אסטרטגית, שכללה יעד שאפתני להצגת צמיחה שנתית של 18%-15% בהכנסות בחמש השנים הקרובות . לשם תמיכה ביישום התוכנית האסטרטגית, הודיעה הבורסה על כוונתה להרחיב שיתופי פעולה אסטרטגיים בארץ ובחו"ל לצד ניצול הזדמנויות כניסה לתחומים משיקים. לצורך כך, הבורסה צפויה לקדם שינוי במבנה התאגידי שלה בדומה למבנה בו פועלות בורסות מובילות בעולם. מה שצפוי לתמוך בהקמת פעילויות וחברות חדשות וכן שילוב פעילויות ויצירת שותפויות נוספות.

לשחזר את ההצלחה בת"א

במידה והבורסה בתל אביב אכן תצליח לרכוש את השליטה בבורסה של קפריסין, הרי שהיא תקווה להוביל מהלך דומה לזה שהיא ביצעה בעשור האחרון בפעילות המקומית. מי שהוביל את המהלך הוא בן זאב, שמונה לנהל את הבורסה בשנת 2017, בעת שזו עוד נשלטה ביד חבריה, הבנקים ובתי השקעות, כחלק מהליך הפיכתה לחברה למטרות רווח.

כעבור שנתיים, ב־2019, הוביל בן זאב הנפקה של מניות הבורסה למסחר לפי שווי של כ-700 מיליון שקל. מאז הפיכתה לציבורית עברה הבורסה שורה של מהפכות ושינויים מבניים, שנועדו להכניס אליה משקיעים חדשים. הללו כללו שדרוג תשתיות, השקה של מוצרים חדשים ושורה של רפורמות מבניות. כל זאת במטרה להציב את הבורסה המקומית בשורה אחת עם הבורסות המובילות בעולם, אחרי שנים בהן השתרכה מאחור.

מהלכים שברבות הימים נשאו פירות, עם גידול בהיקפי המסחר והעניין במניות המקומיות, שבאו לידי ביטוי בין היתר בקפיצה מתמשכת במחזורי המסחר היומיים, שזינקו מ-284 מיליון שקל בשנת 2019, לכ-5.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2026. זאת, תוך שהיא נהנית מהמגמה העולמית של הרחבת מעגל המשקיעים וכניסת דור חדש של משקיעים, כמו גם ממעמדה הבלעדי בשוק המקומי.

שינוי זה, שבא לידי ביטוי גם בזינוק חסר תקדים במחיר מניית הבורסה שנסחרת כיום לפי שווי של 12 מיליארד שקל (יותר מפי 17 מהשווי לפיו היא הונפקה).

במידה והבורסה תבחר להשתתף במכרז, הרי שמהלכים אלו צפויים לקבל מקום משמעותי בהצעתה. ברקע, מחזור המסחר היומי בבורסה הקפריסאית עומד על מיליוני אירו בודדים, כשאת עיקר נפח המסחר תופסות המניות הגדולות - יורובנק (Eurobank), בנק קפריסין (Bank of Cyprus) שיחד עם חברת ההשקעות Demetra Holdings, ריכזו אשתקד כמעט 70% מנפח המסחר בבורסה של קפריסין.