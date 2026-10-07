הערכות: דיסקונט ישלם כמיליון שקל לכל עובד מרכנתיל שיפרוש במיזוג

המהלך למיזוג בנק מרכנתיל לתוך בנק דיסקונט עשוי לעלות לקבוצה בתשלום פיצויים של 500-600 מיליון שקל לעובדים שיפרשו - כך מעריכים גורמים בשוק, יום לאחר שהבנק הודיע על התנעת מהלך המיזוג, מהלך שהערכות לגביו פורסמו בגלובס כבר באפריל השנה.

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במסגרת המיזוג יעזבו את מרכנתיל על פי ההערכות 400-550 עובדים והערכות הן כי עלות הפרישה הממוצעת לעובד תעמוד על מיליון שקל לפחות. יש להדגיש שהמו"מ של הבנק, בניהולו של אבי לוי, מול עובדי מרכנתיל על תנאי הפרישה טרם החל, ולכן מדובר בהערכות בלבד. בבנק דיסקונט בחרו שלא להתייחס לידיעה.

הודעת הבנק אתמול (ג') על מיזוג לתוכו של מרכנתיל, הגיעה לאחר שהמהלך אושר בדירקטוריונים של שני הבנקים. יישום המיזוג צפוי לצאת לדרך במהלך 2027, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים, וככל הנראה השלמתו תארך כמה שנים. "התהליך עצמו מאוד ארוך ולא יקרה בשנה הקרובה", אומר ליאור שילה, אנליסט הבנקים של אי.בי.אי. "בטווח של שלוש שנים נראה את הפירות האמיתיים של המיזוג".

מרכנתיל מעסיק כ-1,400 עובדים. על פי ההערכות צפויים לעזוב אותו בין 30% ל-40% מהם לאחר שתוצע להם תוכנית פרישה מרצון. היקף החיסכון שייווצר לדיסקונט אינו ידוע בשלב זה, וכל עוד לא נחתם הסכם פרישה, מוקדם להעריך אותו.

גורם בשוק ההון אומר כי "מיזוגים עוזרים בדרך כלל לשיפור היעילות. בבינלאומי ראינו את זה, זה בוצע די יפה. אבל עולה השאלה - אם זה כזה טוב, למה לא עשו את זה קודם". לדבריו, "המצב שבו אפשר לנהל בנק עם פחות עובדים רק הולך ומתחדד בתקופה של AI ופתרונות דיגיטליים. ככל שיש יותר עובדים במערכת, הפוטנציאל להתייעלות גדול יותר".

הבנק השני הכי פחות יעיל במערכת

דיסקונט הוא כיום הבנק השני הכי פחות יעיל במערכת לפי יחס היעילות, אחרי הבינלאומי. יחס יעילות בבנקים מודד את ההוצאות התפעוליות ביחס להכנסות. ככל שהיחס נמוך יותר כך עדיף. בנק לאומי מציג יחס נמוך במיוחד של מתחת ל-25% ואילו דיסקונט מציג יחס גבוה יחסית של 44%.

לדברי שילה מאי.בי.אי, "זה בנק מצוין, שיש לו את כל המרכיבים והפוטנציאל להשתפר. בגלל האופוריה בבנקים בשנים האחרונות, קצת נחו שם על זרי הדפנה. היו בנקים שהבינו שהסייקל יסתיים, ודיסקונט שם פחות דגש על הבעיות קדימה ויותר על הגדלת הנתח בשוק. לאומי, לעומת זאת, ניצל את המצב בצורה אופטימלית וראה שלושה צעדים קדימה, ורואים את הפירות כיום".

בנק מרכנתיל מתמחה במגזר הערבי והחרדי, ונתפס כבנק יותר מסורתי ועתיר סניפים יחסית. בנוסף הוא גם מנוע לרווחיות גבוהה יחסית עבור קבוצת דיסקונט. לקבוצה המאוחדת דיסקונט-מרכנתיל יש כ-170 סניפים, מספר הדומה לזה של לאומי ושל הפועלים, הגדולים מדיסקונט במידה ניכרת בהיקף פעילותם. לפי ההערכות, כ-30 סניפי מרכנתיל (מתוך למעלה מ-70) ממוקמים בסמוך לסניפי דיסקונט, ופעילותם צפויה להשתלב בסניפים הקיימים, בכפוף לאישור הפיקוח על הבנקים. לפי הודעת דיסקונט, מרכנתיל ימשיך לפעול כמותג עצמאי, ובשלב הראשון סניפיו ימשיכו לשרת את לקוחותיהם ללא שינוי.

"מרכנתיל הוא אחד העסקים הטובים של קבוצת דיסקונט והבינו שם שצריך לעשות את מהלך המיזוג, שדובר עליו המון שנים", אומר שילה. "דיסקונט חייב להתייעל, ללכת למערכת יותר דיגיטלית ולהיות יותר רזה, וה -AI מאפשר את זה. המהלך חיובי וההנהלה פועלת בצורה נכונה. קצת מאוחר, אבל עדיף מאשר אף פעם".