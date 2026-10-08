מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: עדות חדשה נגד ג'פרי אפשטיין וקריין החדשות שהפך למלך.

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ארה"ב

"אפשטיין סוטה מינית": עדות המיליארדר משנות ה־80 נחשפת

השבוע חשף הגרדיאן עדות חדשה לפיה כבר ב־1987 טען המיליארדר הבריטי סר ג'יימס גולדסמית' כי ג'פרי אפשטיין הוא "סוטה" שמגייס ילדים לפעילויות אסורות. לפי העדויות, גולדסמית' אמר שאינו רוצה את אפשטיין בקרבתו או בקרבת משפחתו.

ג'פרי אפשטיין / צילום: Reuters, Sipa USA

החקירה מתארת את אפשטיין כמי שהיה מוקסם ממשפחת גולדסמית'. הוא הכיר את איזבל, בתו הבכורה, שמר את פרטיה בפנקס הכתובות שנתפס בידי ה־FBI ועקב אחרי המשפחה מרחוק גם אחרי שזו התרחקה ממנו. עם זאת, לא ברור אם האזהרה נבעה מאירועים ספציפיים ואין ראיה שגולדסמית' דיווח אי־פעם לרשויות.

ברקע זה, המחלוקת על תיקי אפשטיין נמשכת. משרד המשפטים פרסם כ־3.5 מיליון מסמכים, כמעט בלי חומר מהשנים ההן. מ"מ התובע הכללי טוד בלאנש סירב לפרסם כ־2.5 מיליון מסמכים נוספים בטענה שהם כפולים.

מרוקו

כך נראה האדם הראשון: שחזור פנים חדש לגולגולת בת 315 אלף שנה

חוקרים שחזרו דיגיטלית באחרונה את פניו של ההומו ספיינס העתיק ביותר שנמצא עד היום. את השחזור הוביל סיסרו מוראס, מהמומחים המובילים בעולם לשחזור פנים פורנזי. הגולגולת התגלתה בשנות ה־60 בג'בל אירהוד שבמרוקו, בזמן כריית מינרלים. בתחילה סברו החוקרים שהיא שייכת לניאנדרטלי, אבל בחינה מחודשת ב־2017 העלתה שמדובר בהומו ספיינס הקדום ביותר שתועד, שחי לפני כ־315 אלף שנה, הרבה לפני שבני האדם יצאו מאפריקה.

האדם הראשון. שחזור פנים חדש לגולגולת בת 315 אלף שנה / צילום: MDPI.com / Heritage

לשחזור השתמשו החוקרים בסריקה תלת־ממדית של הגולגולת, שהפיק מכון מקס פלנק לאנתרופולוגיה אבולוציונית. הם הוסיפו עליה רקמות רכות ופרטים אנטומיים על בסיס נתונים של אנשים מאפריקה ויצרו שתי גרסאות: אחת בגווני אפור, שמדגישה את המבנה האנטומי, ופסל פנים צבעוני עם עור כהה, שיער וזקן. החוקרים מדגישים שהגולגולת אינה מלמדת דבר על גוון העור, השיער או צבע העיניים. את המאפיינים האלה הוסיפו כ"תכונות סבירות" לצפון אפריקאי מאותה תקופה, על סמך מחקרים קודמים.

עם זאת, יש הבדלים עדינים ביחס לאדם המודרני: מצח בולט יותר, בליטה גדולה יותר של הפנים קדימה, סנטר בולט, אף רחב והיקף ראש גדול יותר. נפח המוח שחושב עמד על 1,230 סמ"ק, כמעט זהה לממוצע של גבר מודרני (1,234). לדברי החוקרים, זה מרמז שגודל המוח כמעט לא השתנה ב־300 אלף שנה.

אוגנדה

קריין החדשות שהוכתר למלך

בשבוע שעבר הוכתר קריין חדשות בטלוויזיה למלך בני הבטורו שבאוגנדה, בסיומו של מאבק ירושה מר שפילג את הממלכה. אדוארד רוקידי קיג'אנאנגומה, בן 56, הפך ביום שלישי למלך ה־13 של העם, בטקס מסורתי שכלל שחיטת פר והזלפת דם תרנגולת. אוגנדה היא רפובליקה חוקתית, אבל כמה ממלכות עתיקות שבה עדיין נהנות מהשפעה חברתית ניכרת.

אדוארד רוקידי קיג'אנאנגומה / צילום: Reuters, Abubaker Lubowa

קיג'אנאנגומה ירש את בן דודו, המלך אויו ניימבה, שמת באוגוסט בארה"ב, שם טופל בסרטן. ניימבה נבחר למלך ב־1995, בגיל 3, והיה המונרך הצעיר בעולם. הוא שלט שלושה עשורים בממלכה של כ־800 אלף איש, ומת בגיל 34.

הירושה לא עברה בשקט. אחותו של המלך המנוח, הנסיכה רות קומונטאלה, התנגדה למינוי וטענה שאחיה הצהיר לפני מותו על בנו הצעיר כיורש. אלא שהילד לא נחשף לציבור ואינו מוכר על ידי ראשי השבט. אימו של המלך אמרה שנכדה מתגורר בטקסס ולא יכול היה לחזור לאוגנדה בגלל "סכסוך ירושה מתוח ומקוטב". היא תיארה את הטקס כקשה מנשוא: "כאם, זה היה כואב במיוחד", שכן החגיגות נערכו "במרחק מטרים ספורים מהמקום שבו גופת בני הייתה מוטלת".

יפן

2,000 תושבים שלא היו: שערוריית זיוף נתונים מטלטלת את יפן

המשטרה ביפן פשטה ביום שבת על בניין העירייה של טויאמה, עיר במרכז המדינה, בעקבות תלונה פלילית שהגישה הממשלה המרכזית. לטענת המשטרה, פקידי העירייה הוסיפו למעלה מ־2,000 תושבים שאינם קיימים לספירה האחרונה של מפקד האוכלוסין.

טוקיו / צילום: Shutterstock

למספרים יש משמעות כספית: על בסיס המפקד מחושבים התקציבים שהממשלה המרכזית מעבירה לרשויות. לפי הערכה של העירייה עצמה, טויאמה עשויה הייתה לקבל כ־60 מיליון ין (כ־378 אלף דולר) יותר מהמגיע לה.

לפי משרד הפנים היפני, אוכלוסיית העיר בשנה שעברה עמדה בפועל על 399,197 תושבים, לעומת 402,133 במספר שפורסם במאי. בחקירה הראשונית נמצא שהפקידים שינו את גודלם של משקי בית שהסוקרים סימנו בתחילה כריקים והוסיפו להם תושבים שלא היו שם.

ראש העיר, הירוהיסה פוג'י, אמר שהעירייה תשתף פעולה עם החקירה, אך הכחיש שבכירים הורו לנפח את המספרים. "אקח אחריות בזמן המתאים", אמר במסיבת עיתונאים ביום שישי. לפי החוק היפני, מי שנמצא אשם בזיוף נתונים סטטיסטיים צפוי לקנס או למאסר של עד שישה חודשים.