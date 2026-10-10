צעיר בשנות ה־20 לחייו שנשר מלימודים בהרווארד הפך את פייסבוק לענקית רשתות חברתיות. כעת, צעיר אחר בשנות ה־20 לחייו שנשר מ־MIT מסייע להוביל את החברה שהפכה בינתיים למטא פלטפורמס, אל עידן הבינה המלאכותית.

● הבינה המלאכותית דוחקת הצידה את שאר שוק המניות

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מניית מטא עלתה בכמעט 20% מאז השקת מיוז, עוזרת הבינה המלאכותית החדשה שלה,בתחילת ספטמבר. ההשקה המוצלחת של האפליקציה, שמדורגת במקום הראשון באפסטור של אפל כבר שבועיים, הביאה לאלכסנדר וואנג רמה חדשה של פרסום והערכה. מנהל הטכנולוגיה הצעיר נבחר אישית בשנה שעברה בידי מארק צוקרברג לפקח על פעילות הבינה המלאכותית של מטא.

וואנג, שהיה קודם לכן מייסד שותף ומנכ"ל Scale AI, סטארטאפ העוסק בתיוג נתונים, פעל לצד צוקרברג להקמת מערך שנתפס כמי שהחזיר את מטא היישר למרכז מרוץ הבינה המלאכותית.

עוזר להתחבר לצעירים

וואנג, בן 29, הוא המנהל הבכיר הראשון בחברה מדור ה־Z. הוא מביא עמו סגנון תקשורת שצמח מתרבות האינטרנט ועשוי לסייע למטא להתחבר לצרכנים צעירים יותר. לדברי אנליסטים, החברה זקוקה לכך ככל שבסיס המשתמשים של פייסבוק ואינסטגרם מתבגר.

צוקרברג, בן 42, עדיין מעורב מאוד בעבודתה של מעבדת הבינה המלאכותית של מטא. הוא גם מיליארדר בעל מעמד ציבורי שסועד עם הנשיא טראמפ, אב לשלושה ולאחרונה גם חובב אופנת יוקרה.

וואנג מתהדר בתספורת מאלט המזכירה את זו של הפודקאסטר תיאו וון, שבפודקאסט שלו אף התארח, ובהופעה שהתקיימה לאחרונה בכנס המפתחים השנתי של החברה עלה לבמה בחולצת טריקו בהדפס הסוואה מחנות יד שנייה ובנעלי קרוקס.

הוא בן בית בעולם הרשתות החברתיות שהבוס שלו בנה, ויש לו כמעט מיליון עוקבים באינסטגרם. שם הוא מפרסם תמונות עם אנשים מוכרים, בהם חברתו, השחקנית קירנן שיפקה, מנכ"ל OpenAI סם אלטמן ונשיא צרפת עמנואל מקרון.

והוא גם פרובוקטיבי באופן שמזכיר את צוקרברג הצעיר, שהדפיס על כרטיסי הביקור שלו את המשפט "I’m CEO, Bitch", וספג ביקורת בעבר לאחר שאמר לקהל של יזמים בתחילת דרכם להעסיק רק צעירים משום שהם "פשוט חכמים יותר". ברשת X וואנג עוקץ מתחרים ומפרסם ממים נועזים, וגם מעשיו במטא עוררו לעיתים את זעמם של עובדים.

עורר תרעומת

מייק וולפי, שותף בהנאבי קפיטל וחבר בדירקטוריון של Scale, אמר "כשמוציאים מיליארדי דולרים כדי להביא מבחוץ אדם שלא הגיע מתוך מטא לתפקיד בכיר מאוד בחברה, ברור שזה יעורר תרעומת". עם זאת, לדבריו, "מגיעים למארק ולאלכס הרבה שבחים על כך שבאמת הצליחו לגרום לזה לעבוד".

וואנג הצליח לעורר עניין רב סביב מיוז, בין היתר באמצעות קמפיין אינטרנטי לא שגרתי. כעת האתגר הוא לשמור על התנופה. בזמן ש־ OpenAI, גוגל וחברות אחרות ממשיכות לקדם מוצרים משלהן, מטא ממשיכה להשקיע עשרות מיליארדי דולרים בהבטחה הטמונה בטכנולוגיה.

מטא סירבה לאפשר לוואנג להתראיין לכתבה.

וואנג גדל בניו מקסיקו, שם הוריו עבדו כפיזיקאים במעבדה הלאומית לוס אלמוס, האתר המפורסם שבו עבד הפיזיקאי ג'יי רוברט אופנהיימר על פרויקט מנהטן. לדבריו, הוריו החלו ללמד אותו פיזיקה מתקדמת כבר בגן הילדים, ועד כיתה ט' הוא כבר החל לגבש תוכניות להקים חברה ביום מן הימים.

"ידעתי שאני רוצה לעשות דברים גדולים באמת, אבל לא היה לי ברור בדיוק איך או מה תהיה הדרך להגיע לשם", אמר וואנג בריאיון ביולי עם מנכ"ל Y Combinator, גארי טאן.

וואנג עזב את התיכון לפני שסיים את לימודיו ועבר לעמק הסיליקון כדי לעבוד ב־ Quora, אתר השאלות והתשובות. בשנת 2015 הוא החל ללמוד ב־ MIT, וכבר בשנתו הראשונה לקח חמישה קורסים מתקדמים במדעי המחשב. הוא נשר מהלימודים זמן קצר לאחר מכן, עבר לאזור מפרץ סן פרנסיסקו והחל לעבוד על הסטארטאפ שיהפוך לימים ל־Scale AI.

"פשוט הרגשתי חסר סבלנות", אמר וואנג לוון בריאיון בפודקאסט בשנה שעברה.

הסטארטאפ של וואנג התקבל לתוכנית ההכשרה של Y Combinator בסן פרנסיסקו, שם הכיר את אלטמן, שניהל אז את האקסלרטור. השניים אף התגוררו יחד במהלך מגפת הקורונה.

כשתנופת הבינה המלאכותית צברה תאוצה בתחילת שנות ה־2020, Scale הפכה לספקית מרכזית של מעבדות הבינה המלאכותית המובילות, והפכה את וואנג לאחד המיליארדרים הצעירים בעולם שעשו את הונם בכוחות עצמם.

הדרך לשם לא הייתה נטולת בעיות. בשנת 2023, חוזה עם מטא עמד בסכנה לאחר שחוקרים גילו כי הנתונים ש-Scale סיפקה נכתבו באמצעות ChatGPT, כפי שדיווח בעבר הוול סטריט ג'ורנל. Scale הטילה את האחריות לנתונים הבעייתיים על עובדי קבלן בקניה, שמצאו דרך לתמרן את המערכת שלה.

אלכסנדר וואנג אישי: בן 29, יליד ניו מקסיקו

מקצועי: מייסד-שותף ומנכ"ל לשעבר של Scale AI, שהפכה את וואנג לאחד המיליארדרים הצעירים בעולם שעשו את הונם בכוחות עצמם.

בשנה שעברה פורבס העריך את שוויו הנקי ב-3.6 מיליארד דולר.

כיום מנהל הבינה המלאכותית הראשי של מטא

עוד משהו: היה שותף לדירה של סם אלטמן בתקופת הקורונה

בסופו של דבר הצטרף וואנג למטא ביוני 2025 במסגרת עסקה יוצאת דופן. החברה השקיעה 14 מיליארד דולר ב־ Scale, רכשה ממנה נתח של 49% וגייסה את המנכ"ל כדי לסייע בשינוי מערך פעילות הבינה המלאכותית שלה, לאחר שהמודל האחרון שלה Llama 4, לא עמד בציפיות.

"הייתה לנו הרבה עבודה", אמר וואנג מוקדם יותר השנה בפודקאסט Core Memory, כשסיפר על החודשים הראשונים שלו במטא. "מתברר שבניית מודל מאפס בתוך תשעה חודשים דורש עבודה קפדנית רבה".

חופש פעולה נרחב

וואנג, שעבודתו הקודמת העניקה לו רשת קשרים ענפה במעבדות בינה מלאכותית אחרות, הוביל את גיוס החוקרים למטא. עוד קודם לכן צוקרברג פתח בעצמו במסע גיוס אגרסיבי, שבמסגרתו פנה ישירות למועמדים והזמין אותם לבתיו בפאלו אלטו ובאגם טאהו.

לדברי אנשים המעורים בנושא, כחלק ממאמצי הגיוס אמר וואנג לחוקרים כי צוות העילית החדש שהקים, המכונה TBD Lab, יושב באזור מיוחד סמוך למשרדו של צוקרברג.

היחס המיוחד שקיבלו המגויסים ל־TBD, שחלקם זכו לחבילות שכר בשווי מאות מיליוני דולרים, עורר בסתיו שעבר תרעומת בקרב עובדים שלא הוזמנו להצטרף למעבדה ולא קיבלו חבילות שכר דומות. עבודתה של TBD נשמרת בסודיות רבה: הכניסה לאזור שבו הצוות פועל מתאפשרת רק באמצעות תג בעל הרשאה מיוחדת, ושמותיהם של כ־200 חברי הצוות אינם מופיעים בתרשים הארגוני הפנימי של החברה.

עבור מטא ווואנג, הלחץ להצליח גדול מאי פעם. החברה מוציאה מאות מיליארדי דולרים על הקמת מרכזי נתונים לצורך אימון והפעלת מערכות הבינה המלאכותית שלה, והמשקיעים החלו ללחוץ על צוקרברג להציג תשואה על ההשקעה העצומה.

באפריל, עשרה חודשים לאחר הקמת המעבדה, מטא השיקה את המודל החדש הראשון שלה, שנקרא Muse Spark. וואנג הודה בריאיון לבלומברג כי הוא אינו "ברמה של מודלי החזית המובילים". עם זאת, לדבריו, "אנחנו מאמינים שזו נקודת ציון מרגשת מאוד במסלול ההתקדמות שלנו".

כמה חודשים לאחר מכן מטא חשפה מודל המצטיין בכתיבת קוד, ובהמשך השיקה את מיוז.

השקת מיוז בחודש שעבר הייתה שיאו של תהליך שנמשך יותר משנה בהובלת וואנג ונאט פרידמן, ראש חטיבת מוצרי הבינה המלאכותית של מטא. בתוך עשרה ימים מיוז הגיעה למקום הראשון באפ סטור של אפל בארה"ב.

כדי לסייע בקידום האפליקציה, וואנג יצא בקמפיין אישי פרוע ברשתות החברתיות.

וואנג פרסם בחשבון ה-X שלו, או שיתף מחדש, עשרות ממים בכיכובו של ג'ולי, הקמע של מיוז. בכמה מהם הופיע היצור הפרוותי דמוי הגוש בתנוחות בעלות אופי מיני מרומז. באחד מהם ראשו של ג'ולי הוחלף בראשו של צוקרברג.

"רוב עובדי מטא זהירים הרבה יותר בדברים שהם אומרים", אמר נו וקסלר, יועץ תקשורת בתחום מדיניות הטכנולוגיה שעבד בעבר בפייסבוק. "אבל ברור שהם נתנו לאלכס חופש פעולה נרחב להביע את דעתו".

ככל שהפוסטים של וואנג צברו תאוצה ומספר ההורדות של מיוז טיפס, האפליקציה משכה תשומת לב גם בשל טענות לחששות בנוגע לפרטיות ולאבטחה, נקודת תורפה ותיקה של החברה.

השקת מיוז גם התרחשה כמעט במקביל לזינוק חד בדיון הציבורי סביב האפשרות שבינה מלאכותית רבת עוצמה תגרום להרס בקנה מידה נרחב. צוקרברג נמנה עם הקולות בעמק הסיליקון שיוצאים נגד החששות האלה, ואף פעל מול הנשיא טראמפ נגד הטלת רגולציה חדשה.

ביום שלישי, בזמן שצוקרברג השתתף בבית הלבן בפסגת מנהיגים מתחום הבינה המלאכותית, וואנג היה עסוק באיום אחר, Dot: סוכנת הבינה המלאכותית האישית החדשה של OpenAI שמתחרה במיוז.

בריאיון ל־CNBC שנועד לקדם את Dot, סמנכ"לית הכספים של OpenAI שרה פרייר, התבלבלה בשמות האפליקציות וציינה בטעות את מיוז של מטא במקום את המוצר של החברה שלה.

וואנג פרסם את הקטע ב־ X בצירוף הכיתוב: "זה בסדר, שרה, גם מיוז חושבת עלייך".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.