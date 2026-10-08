מניית דוניץ צוללת בתל אביב במחזור ענק. מה הסיבות?

מניית חברת הנדל"ן דוניץ צוללת בבורסה ב-13% במחזור גבוה מאוד של 93 מיליון שקל, גבוה כמעט פי 50 מהמחזור הממוצע במניה, זה מחזור המסחר הרביעי בגובהו בבורסה היום. ככל הידוע, גוף גדול פועל כעת בנייר ומוכר מניות. במסגרת המכירה הזו נמכרו כ-5% ממניות החברה.

עם זאת, המכירה לא בוצעה על־ידי גורם כלשהו בחברת דוניץ עצמה. ליאור וידר, האנליסט ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח", מעריך כי מדובר במכירה שמתבצעת על־ידי מספר קרנות גידור, וכי בצד הרוכש נמצא גוף גמל מוסדי, אשר קלט את חבילת המניות בדיסקאונט על מחיר השוק. לאחר הנפילה במניה, דוניץ נסחרת לפי שווי של 1.77 מיליארד שקל.

דוניץ משכה לאחרונה עניין בעקבות מזכר הבנות למיזוג עם פעילות הנדל"ן של חברת דן, לפי שווי של 3 מיליארד שקל. הכוונה היא לזרוע נדל"נית בעלת נכסים משמעותיים שגם מקימה משרדים ומבני מגורים, וכוללת גם את החזקתה במתקן ההתפלה שורק. פעילות הנדל"ן פוצלה מוקדם יותר השנה לטובת מכירת עסקי התחבורה של דן.

כאמור, דן נדל"ן פועלת להשקעה, וייזום והקמת פרויקטים של בנייה למגורים. בין היתר, היא מקדמת הקמת בנייני מגורים במתחם הולילנד בירושלים, פרויקט "העמל" בבת ים, פרויקט ERA בחדרה ופרויקט "7 הימים" במתחם שדה דב בתל אביב. בנוסף, מחזיקה החברה בנכסים מניבים במרכז הארץ, הכוללים בין היתר את שיכון דן בתל אביב, מתחם תמנע בחולון, מגדל C במתחם LYFE בבני ברק, "חניון אוויס" ברמת גן, והחזקות בבית שאפ ובבית הדר דפנה בתל אביב.

אם מהלך המיזוג עם דוניץ יושלם, הוא צפוי להוות הצפת ערך נוספת עבור בעלת השליטה בדן נדל"ן - קרן ווליו־LBH. זאת, לאחר שבתחילת השנה מכרה ווליו־LBH את השליטה (50%) בעסקי התחבורה הציבורית של דן תמורת 1.4 מיליארד שקל, לידי כלל ביטוח, לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט.

בינואר השנה, קרן ההשקעות בנדל"ן JTLV חיסלה את החזקותיה בדוניץ ומכרה מניות בהיקף של כ-530 מיליון שקל, ובמחיר של כ-271 שקל למניה, ששיקף הנחה של כ-13.5% על מחיר המניה בשוק באותה העת. בעקבות המהלך, נותרה החברה ללא בעל שליטה, אחרי תקופה ארוכה שבה חיפשה הקרן למכור את המניות לרוכש אחד.