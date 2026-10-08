החל מ-2027: GREAT WALL הסינית חוזרת לאירופה ולישראל

בתערוכת הרכב הבינלאומית של פריז, שתיפתח בשבוע הבא, צפויה קבוצת גרייט-וול מוטורס (GWM) הסינית להציג את תוכנית החזרה שלה לשוק הרכב האירופי החל מסוף השנה. גם ישראל צפויה להיכלל בין המדינות שיקבלו את כלי הרכב.

התוכנית כוללת השקה של עשרה דגמים חדשים לפחות עם תקינה אירופית מלאה בשנתיים הקרובות, ששייכים לכל מותגי הקבוצה. רוב הדגמים ישווקו באירופה תחת "המטרייה" של המותג הקבוצתי GWM, וככל הידוע הם אמורים להיות משווקים באותם אולמות תצוגה.

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כיום משווקת GWM באירופה ובישראל רק את המותג העממי ORA, לאחר שסגרה את המטה באירופה ב-2024 לצורך "התארגנות מחדש". חלק מהדגמים הוצגו לאחרונה בשווקים האיטלקי והספרדי עם מחירי ייחוס.

מי יהיה היבואן?

עד כה לא הוכרז רשמית מי יהיה היבואן בישראל. עם זאת, כיום קבוצת כלמוביל היא היחידה מחזיקה בישראל ברישיון יבוא של הקבוצה, של המותג ORA, וזאת לאחר שהמותג WEY, שבעבר יובא על ידי סמלת, חדל מפעילות בישראל. בענף מעריכים שכלמוביל תייבא את כל רכבי הקבוצה. מכלמוביל לא נמסרה תגובה.

על פי מה שפורסם עד כה באירופה, השלב הראשון, שאמור להתחיל עוד לפני סוף 2026, יכלול השקה של שני רכבי קרוס-אובר למרכז השוק, לצד דגמי פרימיום-שטח ועבודה.

הדגם שצפוי לרכז את רוב המכירות בשלב הראשון הוא קרוס-אובר משפחתי, שמכונה בחלק מהשווקים Jolion Max, ונמכר תחת המותג HAVAL, אם כי באירופה הוא ישווק תחת המותג GWM.

זהו רכב באורך 4.59 מ', עם בסיס גלגלים באורך 2.71 מ', שמוצע עם הנעה חשמלית וסוללה של 61 קילוואט, ובגרסת פלאג-אין עם סוללה של 19 קילוואט-שעה וטווח חשמלי של עד כ-95 ק"מ. מחירי ההשקה של הדגם באוסטרליה - שוק היצוא המערבי הראשון - מלמדים על מיצוב תחרותי נמוך בשיעור ממוצע של כ-5% מהמחיר של דגמים מקבילים של קבוצת צ'רי ו-MG. המחיר באירופה טרם פורסם.

הגל הראשון יכלול גם את הקרוס-אובר H7, שאורכו 4.68 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.74 מ'. יש לו הנעה היברידית או פלאג-אין, והוא ממוצב מול דגמים כמו מיצובישי אאוטלנדר וטויוטה ראב4, ולחלק מהגרסאות הנעה כפולה ויכולות שטח. המחיר שפורסם באיטליה בחודש שעבר הוא כ-37 עד 46 אלף אירו, בהתאם למפרט, אם כי מחיר החדירה צפוי להיות נמוך יותר. בישראל הטווח עשוי להיות 200-240 אלף שקל.

במקביל צפוי להגיע לאירופה המיניוואן המפואר G9, עם שבעה מושבים והנעת פלאג-אין, שישווק בחלק מהשווקים תחת שם המותג WEY, שבעבר פעל גם בישראל. אורכו 5.05 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 3.08 מ' ותהיה לו הנעה היברידית או הנעת פלאג-אין מלאה עם שני מנועים חשמליים וטווח חשמלי של עד כ-145 ק"מ. הרכב צפוי להתחרות בדגמים כמו דנזה D9, שאמור להגיע לישראל במקביל. המחיר ההתחלתי המשוער עשוי לנוע סביב 350 אלף שקל.

שני דגמי פרימיום-שטח

בתוכנית ההשקה נמצאים גם שני דגמי פרימיום-שטח קשוחים של המותג TANK של GWM, שמתחרים בדגמים כמו טויוטה לנד קרוזר. הם מגיעים עם שלדת שטח, נעילות דיפרנציאלים ותא נוסעים מפואר.

הדגם הראשון של המותג שיגיע לאירופה, TANK 300, מצויד במנוע פלאג-אין עם הנעה כפולה, הספק של 408 כ"ס וטווח חשמלי משוער של עד כ-95 ק"מ. באיטליה מחיר ההשקה צפוי לנוע סביב 40 אלף אירו. בישראל המחיר עשוי להיות מתורגם ל-300 אלף שקל, פלוס מינוס. בשלב מאוחר יותר יגיע דגם גדול ומפואר של המותג. בגל הראשון צפוי להגיע גם טנדר עבודה גדול של המותג. 

ישראל מובילה עולמית בשיעור החדירה של רכב סיני

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2026 הפכה ישראל לבעלת השיעור הגבוה בעולם של חדירת רכב סיני מכלל המכירות בשוק, מלבד בסין עצמה. כך עולה מנתוני מסירות הרכב החדש ומהשוואה בינלאומית.

בינואר-ספטמבר 2026 עמד נתח השוק של כלי רכב מתוצרת סין בישראל על 46.5% מכלל המסירות (כולל רכבי טסלה שמיוצרים בסין), לעומת 34% בתקופה המקבילה אשתקד. בכך עקפה ישראל את רוסיה, השיאנית הקודמת, שבה שיעור החדירה הסיני עומד מתחילת השנה על כ-39.6% בלבד. יצוין כי רוב מותגי הרכב המערביים מחרימים את השוק הרוסי בשל המלחמה באוקראינה.

מבין השווקים הפתוחים ליצוא ממוקמת אוסטרליה אחרי ישראל, עם נתח שוק סיני שמוערך בכ-30% מתחילת השנה. לאחריה מקסיקו עם כ-22.8%, ברזיל עם כ-18.7% ובריטניה עם כ-17.5%. לשם השוואה, סך החדירה הסינית לשוק הרכב האירופי, כולל בריטניה, הוא כ-11.3% בלבד.

בחודש ספטמבר לבדו עמד נתח השוק של כלי הרכב הסינים בישראל על כ-55.2% מהמסירות, שיא חדש. המותגים הסיניים שלטו ללא עוררין במסירות בפלח כלי הרכב "הירוקים" בישראל, עם נתח מצרפי של כ-62%. בין השאר הם תפסו כ-96.3% מהמסירות בפלח הפלאג-אין, שחלקו מכלל מסירות הרכב בישראל מתחילת השנה עמד על כ-25%. חלקם בפלח ההיברידי גדל השנה פי שלושה - כ-30% מהמסירות - בעיקר על חשבון טויוטה, יונדאי וקיה.

בשורה התחתונה נמסרו בשלושת הרבעונים הראשונים כ-255 אלף כלי רכב חדשים, עלייה של 5.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, על פי הערכות בענף 10%-15% מהמסירות היו של רכבי "אפס קילומטר", שעדיין לא מצאו לקוח סופי בעת רישומם, כך שבפועל נרשמה ירידה ריאלית.

את המסירות הובילו המותגים אומודה-ג'אקו מבית קבוצת צ'רי, עם 32,383 מסירות, עלייה של כ-147% לעומת התקופה המקבילה. במקום השני נמצאת טויוטה עם 28,494 מסירות, ירידה של 7.9%, ובמקום השלישי צ'רי עם 26,070 מסירות, עלייה של 24.7%. יונדאי וקיה נמצאות במקום הרביעי והחמישי.

משרד התחבורה מחסל את יבוא הרכב בתקינה לסדרות קטנות "למעט חריגים"

משרד התחבורה צפוי לסיים בסוף השנה את ההיתר המיוחד ליבוא כלי רכב פרטיים בסדרות תקינה "קטנות", עם מגבלה של עד 400 כלי רכב בשנה. כך נמסר ליבואני הרכב. החל מתחילת 2027 יתאפשר לייבא לישראל רק כלי רכב בתקינה אירופית מלאה (WVTA), או כלי רכב בתקינה צפון אמריקאית, כבעבר, ואילו כלי רכב בסדרות קטנות יוגבלו לעשר יחידות.

לשינוי צפויות להיות השפעות שוליות יחסית על דגמים שכבר נמצאים בישראל, בעיקר כלי רכב חשמליים מתוצרת סין של מספר מצומצם של מותגים, שעד כה לא קיבלו תקינה אירופית מלאה.

עם זאת, היא עשויה לעכב את תוכניות היבוא של דגמים חדשים, בעיקר של מותגים סיניים צעירים שעד כה לא נכנסו לאירופה, וטרם הספיקו לעמוד בתקינה האירופית המחמירה. המשרד כן יתיר לייבא ב-2027 כלי רכב מסחריים בתקינה לסדרות קטנות.

יצוין כי האישור לייבא כלי רכב פרטיים בתקינה חלקית היה קצוב בזמן, ומשרד התחבורה ניסה להפסיק אותו ב-2024 ולאחר מכן ב-2025, אולם בשני המקרים הוא הוארך בשנה נוספת "ברגע האחרון".

"ייבחן מתן הקלות ופטורים"

מקורות במשרד התחבורה אומרים כי ההיתר לא יחודש בשל הגודש התחרותי הקיים בשוק הישראלי, בשל התרחבות מעגל היצרנים שביצעו תקינה אירופית מלאה ובשל חששות מבעיות בטיחות ואיכות בדגמים ללא תקינה מלאה. עם זאת, בתקנות נמסר "משרד התחבורה יבחן, באמצעות ועדה מקצועית, מתן הקלות ופטורים (Waivers) לרכבים חשמליים ורכבי פלאג-אין המיוצרים בסדרות קטנות ומוגבלות".