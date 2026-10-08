טרמינל איקס מבטלת את רכישת סוהו

שלושה שבועות בלבד לאחר שהודיעה על כוונתה לרכוש את השליטה ברשת העיצוב והלייף סטייל סוהו (SOHO), טרמינל איקס מקבוצת פוקס נסוגה מהעסקה. החברה דיווחה היום (ה’) לבורסה כי בעקבות פערים במשא ומתן בין הצדדים, הם החליטו בהסכמה לבטל את מזכר ההבנות שנחתם בחודש שעבר. טרמינל איקס לא פירטה מהם הפערים שהובילו לביטול העסקה.

ב־16 בספטמבר הודיעה טרמינל איקס כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 50.01% ממניות סוהו תמורת 11 מיליון שקל, בעסקה ששיקפה לרשת שווי של כ־22 מיליון שקל. במסגרת ההסכמות הראשוניות הייתה אמורה טרמינל איקס לקבל גם אופציות לרכישת עד 37.5% נוספים ממניות החברה בשנים 2028-2031, ולהגיע להחזקה של עד 87.51%. העסקה הייתה כפופה לבדיקת נאותות, לחתימה על הסכמים מחייבים ולקבלת אישורים רגולטוריים.

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סוהו, שהוקמה בשנת 2004 ונמצאת בבעלות מייסדה ומנכ"לה, עציון ואלך, מפעילה 12 חנויות קונספט למוצרי עיצוב ולייף סטייל, לצד אתר סחר ופעילות סיטונאית. רכישתה הייתה אמורה להרחיב את פעילות טרמינל איקס בתחום מוצרי הבית, כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות שלה באמצעות רכישת מותגים עצמאיים.

בשנים האחרונות רכשה טרמינל איקס את השליטה בשש חברות, בהן סיסטארז, סטרונגפול, עדה לזורגן, AINKER, רונית ים ושדה בר, בהשקעה ראשונית מצטברת של כ־39 מיליון שקל. בראיון לגלובס בסוף אוגוסט אמר מנכ"ל החברה, ניר הורוביץ, כי היא ממשיכה לחפש חברות בעלות בידול ברור, שיוכלו לצמוח באמצעות התשתיות הלוגיסטיות והשיווקיות שלה.

ברבעון השני של 2026 רשמה טרמינל איקס הכנסות של כ־161 מיליון שקל, עלייה של יותר מ־20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות המותגים העצמאיים שבבעלותה זינקו ביותר מ־77% לכ־37 מיליון שקל, והיוו כ־23% מהכנסות החברה.

ביטול עסקת סוהו אינו משפיע על הרכישות שכבר בוצעו, אך מותיר את ההתרחבות המתוכננת לתחום מוצרי הבית ללא הרכישה שעליה הכריזה החברה בחודש שעבר.