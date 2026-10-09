מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, זאק פולנסקי, הפסיד היום (ו’) בבחירות הביניים לפרלמנט הבריטי במחוז הולבורן וסנט פנקראס שבלונדון, ימים ספורים לאחר שמפלגתו אימצה החלטה המגדירה כי "ציונות זו גזענות" וקוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת בשטח שבין הירדן לים התיכון. החלטה שעוררה סערה במפלגה, הובילה להתפטרות בכיר בשורותיה וגררה ביקורת גם מצד ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם.

פולנסקי הגיע למקום השני עם 32.81% מהקולות, אחרי מועמדת מפלגת הלייבור, סאגל עבדי-וואלי, שזכתה ב-45.17%. למרות ההפסד, הירוקים רשמו התחזקות משמעותית במחוז, שבו עלה שיעור התמיכה בהם בכ-22 נקודות אחוז בהשוואה לבחירות הכלליות ב-2024. במקביל, הרוב של הלייבור הצטמצם מ-11,572 קולות ל-3,364 בלבד.

● פשרה: ישראל סוגרת את הקונסוליה הבריטית בירושלים, אך מאפשרת פעילות מצומצמת

● "הממסד בבריטניה לא מודאג מכך שיהודים יהיו קורבנות של פשעי שנאה"

הבחירות נערכו בעקבות התפטרותו של ראש הממשלה לשעבר קיר סטארמר מהפרלמנט. עבור הלייבור, מדובר בניצחון שמאפשר לה לשמור על אחד ממעוזיה בלונדון, בתקופה שבה היא מתמודדת עם ירידה בתמיכה הציבורית. הירוקים, מצדם, התחזקו בשנה האחרונה על רקע חוסר שביעות הרצון מהממשלה, בין היתר בשל מדיניותה כלפי ישראל והמלחמה בעזה. בבחירות המקומיות שנערכו במאי הצליחה המפלגה לזכות במושבים שהוחזקו קודם לכן בידי הלייבור.

"גדלתי בבית ציוני - אבל אני לא מאמין בזה"

כאמור, ביום ראשון האחרון אישרו חברי מפלגת הירוקים בוועידתם בברייטון הצעה המגדירה את הציונות כגזענות ותומכת בהקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטחי פלסטין ההיסטורית", לרבות שטחה של מדינת ישראל כיום. ההחלטה התקבלה ברוב של 1,022 תומכים מול 813 מתנגדים, והפכה למדיניות הרשמית של המפלגה באנגליה ובווילס, אם כי אין חובה לכלול אותה במצע הבחירות הבא.

את ההצעה קידמה קבוצת "ירוקים למען פלסטין", והיא קובעת כי יש להתייחס לציונות כמו לכל צורה אחרת של גזענות. לפי נוסח ההחלטה, הציונות תומכת ב"מדינה יהודית אתנו-לאומית" ומעניקה עדיפות לקבוצה אתנית אחת על חשבון אחרות. משמעות ההחלטה היא התנגדות להמשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותמיכה במדינה פלסטינית אחת במקומה.

לאחר ההפסד בבחירות התייחס פולנסקי לראשונה לשאלות העיתונאים על ההחלטה, לאחר שנמנע מראיונות בימים האחרונים של הקמפיין. כשנשאל אם הוא עצמו מסכים עם הקביעה שציונות היא גזענות, השיב: "גדלתי בבית ציוני, עם התפיסה שהאזור הזה הוא ארץ ללא עם עבור עם ללא ארץ. ככל שלמדתי, חקרתי וגיליתי יותר, הבנתי שאני כבר לא מאמין שזה נכון".

פולנסקי הוסיף כי לדעתו, "מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך ועקירה של העם הפלסטיני. אני מאמין שזה גזעני באופן מובהק". כשנשאל שוב אם הציונות עצמה גזענית, חזר על טענותיו בנוגע למתרחש ברצועת עזה, מבלי להשיב ישירות לשאלה. ישראל דוחה את ההאשמות בדבר רצח עם ברצועה.

בתגובה לחששות שהביעו חברים יהודים במפלגה אמר פולנסקי: "התפקיד שלי הוא להרגיע אנשים ולוודא שאנחנו מאחדים את המפלגה. אף אחד לא יודר ממפלגת הירוקים בשל אמונתו או דתו".

הוא דחה גם את הטענות שאיבד שליטה במפלגתו. "כשהתמודדתי על ההנהגה היו במפלגה בין 55 ל-60 אלף חברים. היום יש בה 220 אלף", אמר. "לכל חבר מותר להחזיק בדעה משלו. אנחנו מפלגה דמוקרטית שצומחת מהשטח".

פולנסקי הבהיר כי בכוונתו להמשיך להנהיג את הירוקים, למרות ההפסד בקלפי. "כן, הפסדתי הלילה, אבל התנועה שלנו גדולה הרבה יותר מבחירות בודדות או מהחלטה אחת", אמר לאחר פרסום התוצאות.

"כתם בתולדות הממלכה המאוחדת"

בעוד פולנסקי מנסה להרגיע את הרוחות, ההצבעה חשפה מחלוקות חריפות בתוך מפלגתו. ארבעה מחמשת חברי הפרלמנט של הירוקים התנגדו להצעה, ושני סגני המנהיג נחלקו ביניהם בשאלת התמיכה בה. פעילים יהודים ניסו לקדם תיקונים שימתנו את הנוסח, אך אלה נדחו. לפי דיווח בגרדיאן, חברים יהודים במפלגה אף הביעו בשיחות פרטיות ספק אם יוכלו להמשיך להיות חלק ממנה.

בעקבות ההחלטה התפטר סגן מנהיג הירוקים בוויילס, וגם מפלגת הירוקים האירופית ושני ארגונים יהודיים מרכזיים בבריטניה, מועצת המנהיגות היהודית וועד שליחי הקהילות היהודיות, גינו אותה.

אחת המבקרות הבולטות של פולנסקי הייתה קרוליין לוקאס, לשעבר מנהיגת הירוקים, שהגדירה את ההחלטה "מסוכנת ומפלגת". בריאיון ל-BBC אמרה כי ציפתה ממנו להתנגד להצעה באופן נחרץ, ומתחה ביקורת על כך שנעדר מהדיון ומההצבעה בוועידת המפלגה. לדבריה, ההצעה הייתה "פגומה מן היסוד".

כשנשאלה אם על פולנסקי להתפטר מתפקידו, השיבה: "אני רוצה שהוא ידבר עכשיו על מה שקרה. אני רוצה שיפגין את המנהיגות שהייתה חסרה ביום ראשון". היא הוסיפה כי עדיין מוקדם לקבוע אם יצליח לעשות זאת, אך הביעה תקווה שיפגין מנהיגות בימים הקרובים.

גם ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, הצטרף לביקורת וקרא לפולנסקי לחזור בו מההחלטה ולוודא שלא תישאר חלק ממדיניות המפלגה. בשיחה עם עיתונאים במהלך ביקור בברלין אמר ברנהאם כי התמיכה בה משקפת "שיקול דעת גרוע במיוחד", וכי היא שוללת למעשה את האפשרות לפתרון שתי המדינות. "מסיבה זו, אין לתמוך בה בשום צורה או אופן", אמר.

משרד החוץ הישראלי גינה אף הוא את ההחלטה וכינה אותה "כתם בתולדות הממלכה המאוחדת". בהודעת המשרד נטען כי הירוקים אימצו עמדה המעניקה לגיטימציה למאבק מזוין וקוראת למעשה לחיסולה של מדינת ישראל. המשרד קרא למפלגות בבריטניה להתנער מההחלטה.