בנק וואן זירו מפטר כ-10% מהעובדים בגלל "הבינה המלאכותית"

בנק וואן זירו (ONE ZERO) יוצא למהלך פיטורים, שבמסגרתו יצומצמו כ-10% ממצבת כוח האדם שלו, כך הודיע במכתב ששלח הבוקר (א') מנכ"ל הבנק, אייל גפני, לעובדים. מדובר בכ-25-30 עובדים.

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על פי המכתב, העובדים שצפויים להיפרד מהבנק כבר קיבלו זימונים, ואילו עובדים שלא קיבלו הודעה אינם נכללים במהלך. "אנחנו מבצעים היום מהלך של שינוי מבני שכולל צמצום של כ-10% במצבת כוח האדם בבנק", כתב גפני. "זו החלטה קשה. מדובר בעובדות ובעובדים שבנו את ONE ZERO יחד איתנו, השקיעו בו והיו חלק משמעותי מהדרך שעשינו ומההצלחות שלנו". לדבריו, הבנק יעניק תמיכה וליווי לעובדים שייפגעו מהמהלך

הבינה המלאכותית במרכז מהלך ההתייעלות

אחד ההסברים המרכזיים שמציג גפני למהלך הוא השינוי שמחוללת הבינה המלאכותית באופן הפעילות של ארגונים. "ההתפתחות המהירה של GenAI משנה כבר היום את הדרך שבה ארגונים עובדים, מפתחים מוצרים ומשרתים לקוחות", כתב. לדבריו, הבנק, שנבנה מלכתחילה על תשתיות טכנולוגיות מודרניות, מערכות דאטה ואוטומציה, נמצא בעמדה שמאפשרת לו להטמיע את היכולות החדשות במהירות יחסית.

גפני התייחס גם ליכולות של Ella, מערכת הבינה המלאכותית של הבנק, ולכלי האוטומציה שכבר משולבים בעבודת הצוותים. לדבריו, כלים אלה מאפשרים לעובדים להתמקד במשימות שבהן נדרשים מומחיות, שיקול דעת וקשר אנושי. במכתב קושר גפני בין ההתפתחויות הטכנולוגיות לבין הצורך לשנות את מבנה כוח האדם. לדבריו, השאיפה היא לאפשר לבנק להמשיך לצמוח מבלי שמספר העובדים וההוצאות יגדלו באותו קצב.

הפיטורים מגיעים דווקא לאחר שיפור בתוצאות

ההחלטה על הפיטורים מגיעה בתקופה שבה הבנק מציג, לדבריו, שיפור במדדים העסקיים. במכתב ציין גפני כי וואן זירו חצה לאחרונה את רף 200 אלף הלקוחות, וכי במחצית הראשונה של 2026 נרשמה צמיחה של 33% בהכנסות ל-66 מיליון שקל, ירידה של 10% בהוצאות ל-149 מיליון שקל וצמצום של 27% בהפסד, שעמד על 84 מיליון שקל.

בהנהלת הבנק מבקשים להמשיך לצמצם את בסיס ההוצאות ולהתאים את המבנה הארגוני לשלב הבא בהתפתחותו. גפני הסביר כי בשנותיו הראשונות נדרש הבנק להשקיע משאבים בהקמת תשתיות, בפיתוח מוצרים ובבניית מערכי שירות ותפעול, וכעת הוא עובר בהדרגה משלב ההקמה לשלב של צמיחה והרחבת הפעילות. ברקע למהלך עומדת גם התגברות התחרות בענף השירותים הפיננסיים. לדברי גפני, כניסתם הצפויה של שחקנים חדשים לשוק והתרחבות פעילותם של גופים פיננסיים קיימים מחייבות את הבנק להפוך לארגון גמיש ויעיל יותר.

"אנחנו מעדיפים ליזום את ההתאמות האלה עכשיו, מתוך עמדה של התקדמות וצמיחה, ולא לחכות ששינויים בטכנולוגיה, בתחרות או בשוק יאלצו אותנו להגיב", כתב.