עוד שתי חברות ישראליות יוצאות למהלך פיטורי AI

שתי חברות הייטק ישראליות פיטרו השבוע עשרות עובדים כל אחת, כאשר מאחורי המהלך עומדת ההבנה כי כלי הבינה המלאכותית יכולים להחליף תפקידים המאוישים כיום על ידי עובדים רבים - בעיקר במשרות הפיתוח. חברת הסטארט-אפ סילק (Silk) מיקנעם שהקים יוצא קמינריו דני גולן, פיטרה לפי ההערכה מעל לשלושים עובדים - עשרים עובדים בתחילת השבוע ועוד כעשרה לפני מספר שבועות - המהווים יחד כ- 25% מעובדי המחקר ופיתוח בחברה. לפי ההערכה, החברה מעסיקה כ-150 עובדים בישראל ובארה"ב, כאשר רוב עובדי הפיתוח של החברה מועסקים ביוקנעם.

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הפיטורים התמקדו בתחומי הבדיקות ובאופן רוחבי יותר במחלקות פיתוח התוכנה, ונעשו במקביל למהלך הזרמת הון וגיוס חוב לחברה בהיקף של 45 מיליון דולר מאבניו (Avenue) קפיטל ובהשתתפות משקיעים קיימים בחברה: אס קפיטל הישראלית, פיטנגו, אייבקס, סקויה ווינטג'. בניגוד לסבב הגיוס שנערך לחברה בהיקף של 55 מיליון דולר, הפעם ויתרה סילק על יחסי ציבור בעיתונות המקומית. לפי אתר PitchBook, החברה גייסה לא פחות מ- 458 מיליון דולר מאז הקמתה ב-2019.

סילק בוחנת כעת השקה של טכנולוגיה חדשה שתאפשר לה לצמוח בשוק שבו פעילות ענקיות דוגמת וואסט דאטה ו-ווקה (Weka) הישראליות: תחום המאפשר לנהל את האחסון של מידע, בכלל זה מידע הקשור בנתוני AI בארגונים גדולים. החברה השיקה טכנולוגיה חדשה המאפשרת לעסקים לקבל שקיפות גבוהה יותר לניהול אחסון נתוני ה- AI שלהם, וככל הנראה היחידה עד כה הפועלת בטכנולוגיה המתאימה לזו של מעבדי אנבידיה. מהחברה לא התקבלה תגובה.

העסקים הקטנים עברו לקלוד

ישראלית נוספת שיצאה השבוע למהלך פיטורים היא האניבוק (HoneyBook), גם היא חברה ותיקה שפיתחה תוכנה לניהול עסקים קטנים ומאפשרת להם לבצע משימות שיווק, ניהול פרויקטים, גבייה והוצאת חשבוניות ממערכת אחת. החברה פיטרה 35 מתוך 255 עובדים - 14% מסך כוח העבודה, בשל מה שהיא מתארת כהתאמה של מבנה החברה ותהליכי העבודה בה לעידן ה-AI. תחום מוצרי התוכנה לעסקים קטנים מאותר כיום על ידי חברות הוייב קודינג דוגמת בייס44 של וויקס או Lovable, לצד כאלה שמעדיפים להשתמש בקלוד קוד לצורך הקמת ותחזוקת העסק שלהם.

החברה שנוסדה על ידי עוז ונעמה אלון ודרור שמעוני גייסה עד כה חצי מיליארד דולר, והיא שווה מאז הגיוס האחרון שלה כ-2 מיליארד דולר. בין המשקיעים: נורווסט, אלף, הילסבן וטייגר גלובל.

מהאניבוק נמסר: "החברה מובילה תהליך רה-ארגון, שמטרתו להתאים את מבנה החברה ותהליכי העבודה שלה לעידן ה-AI. לצד שילוב AI במוצר ובהצעת הערך ללקוחותינו. המהלך נעשה מתוך חוסן כלכלי ומיקוד אסטרטגי, כשהמטרה היא להפוך אותנו לארגון מהיר וגמיש יותר. במסגרת המהלך אנו נפרדים מאנשים מוכשרים ומוערכים. זו החלטה קשה, ואנחנו מודים לכל מי שהיה חלק מהדרך שהפכה אותנו לפתרון מוביל עבור עסקים קטנים בארה"ב. החברה תלווה את העובדים העוזבים ותעניק להם תנאי סיום מיטיבים".