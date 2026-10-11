חברת חג'ג' מכרה פנטהאוז במגדל אינפיניטי, בפינת הרחובות אבן גבירול וז'בוטינסקי בתל אביב, תמורת 55,555,000 שקל. הרוכש הוא יהודי אמריקאי שרכש את הדירה לצורך מגורים. מדובר באחד משני הפנטהאוזים בפרויקט, והוא נמצא בקומות 51 ו-52 של המגדל. התמורה אינה כוללת את עבודות הגמר, שיבוצעו בידי הרוכש.

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שטחו הבנוי של הפנטהאוז הוא כ-293 מ״ר, ולצדו מרפסות בשטח של כ-158 מ״ר. בהודעת החברה ננקב מחיר של כ־150 אלף שקל למ"ר. חישוב המביא בחשבון את מלוא השטח הבנוי ומחצית משטח המרפסות עולה לכדי שטח משוקלל של 372 מ״ר ומחיר של כ-149 אלף שקל למ״ר. השטח הבנוי והמרפסות יחד מסתכמים בכ-451 מ"ר.

המבצע שנועד לשבור את הקיפאון

ההודעה על העסקה מגיעה כחודשיים לאחר שחג'ג' השיקה מבצע מכירות בפרויקט, על רקע מספר מצומצם של עסקאות במחצית הראשונה של 2026. כפי שפורסם בגלובס בתחילת ספטמבר, ברבעון הראשון נמכרה באינפיניטי דירה אחת בלבד, וברבעון השני לא נמכרו דירות. זאת, בעוד שבכלל הפרויקטים של הקבוצה נמכרו במחצית הראשונה 131 דירות, מהן 66 ברבעון השני.

בסוף המחצית הראשונה נותרו באינפיניטי כ-60 דירות לשיווק. בשנת 2025 נמכרו בפרויקט 13 דירות, וכך גם בשנת 2024.

במסגרת המבצע שהוצג באוגוסט הוצעו יותר מ-30 דירות בנות שניים עד חמישה חדרים. תנאי הרכישה כללו תשלום של מיליון שקל במעמד חתימת החוזה ודחיית יתרת התמורה בכשלוש שנים, ללא ריבית וללא הצמדה. המתווה מאפשר לרוכשים לקבל את הדירה לפני השלמת מלוא התשלום. בעת השקת המבצע, מסרה החברה כי הפרויקט צפוי להתאכלס במהלך השנה הקרובה.

מיליון השקלים הם המקדמה בעסקה, והרוכשים מתחייבים בחוזה לשלם בהמשך את מלוא מחיר הדירה. המחירים שהוצגו במסגרת המבצע התחילו בכ-60 אלף שקל למ"ר. לפי מחיר התחלתי זה, דירה בשטח של 70 מ״ר עולה כ-4.2 מיליון שקל, כך שלאחר תשלום המקדמה תישאר יתרה של כ-3.2 מיליון שקל.

מגדל אינפיניטי של קבוצת חג'ג' / צילום: קבוצת חג'ג'

המבצע כלל גם התחייבות להכנסות משכירות בשנתיים הראשונות לאכלוס, לרוכשים המעוניינים להשכיר את הנכס. הסכומים שהציגה החברה נעו בין 10,000 ל-22 אלף שקל בחודש, לפי סוג הדירה. בדירות שני חדרים בשטח של 70-75 מ"ר הובטחו 10,000 שקל בחודש; בדירות ארבעה חדרים הוצגו 18 אלף שקל בחודש, ובדירות חמישה חדרים ובמיני-פנטהאוזים הגיע הסכום ל־22 אלף שקל בחודש.

בפרסומי המבצע הציגה חג'ג' תשואה של כ-24% עד כ-52%. שיעורים אלה חושבו ביחס למקדמה של מיליון שקל ולתקופה מצטברת של שנתיים. לדוגמה, התחייבות לשכר דירה של 10,000 שקל בחודש מסתכמת ב-240 אלף שקל בשנתיים, שהם 24% מהמקדמה. בחישוב ביחס למחיר המלא של הדירה מתקבל שיעור אחר: בדירה שמחירה 4.2 מיליון שקל, אותה הכנסה משקפת תשואה שנתית ברוטו של כ-2.9%.

פרויקט אינפיניטי במתחם סומייל כולל, מגדל מגורים בן 52 קומות ובניין נוסף בן שבע קומות, ובסך הכול 278 דירות. את הפרויקט תכנן האדריכל משה צור, והקבלן המבצע הוא אלקטרה בנייה. בין המתקנים המתוכננים בו בריכת שחייה, חדר כושר ומועדון דיירים, החברה צופה את השלמת עבודות ההקמה ברבעון הרביעי של 2026 ואת השלמת שיווק הדירות ברבעון השני של 2027.

הפרויקט החל במתווה של קבוצת רכישה. בנובמבר 2021 הודיעה חג'ג' כי בעקבות הסכמות עם נציגות הרוכשים והצבעה באסיפה הכללית, היא תהפוך ליזם הפרויקט. במסגרת ההסכמות נקבעו מפרט אחיד לדירות ומועד מסירה, וסוכם כי חברי הקבוצה יקבלו ערבויות לפי חוק המכר על הכספים ששילמו.