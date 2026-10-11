בעסקת בזק שנחתמה בסוף השבוע, השלים עמוס לוזון את רכישת חברת קוהאן פרופרטיז תמורת פחות מ-20 מיליון שקל. זאת, לאחר שבחודשים האחרונים נקלעה חברת המרכזים המסחריים האמריקאית לסחרור, וזאת משום שהתברר כי בעליה, מייק קוהאן, עשה שימוש בכספיה כדי לעמוד בהלוואות פרטיות שנטל.

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במסגרת המהלך, רכשה קבוצת לוזון יחד עם חברת אלפא גידורים, שבשליטת איש העסקים אורן חלפון, את השליטה בקוהאן תמורת 19.5 מיליון שקל. בצד המוכר עמד איש העסקים נתנאל לורנצי, שהשתלט על החברה שבוע קודם לכן, לאחר שהעניק לבעלים הקודם הלוואה של כ-4.6 מיליון דולר, לטובתה שועבדו כלל מניות קוהאן פרופרטיז, חברת BVI שגייסה בתחילת השנה 420 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בת"א.

ברקע, לפני כחודשיים נודע לראשונה כי מייק קוהאן, מייסד החברה, משך שלא כדין מיליוני דולרים מקופתה, כדי לפרוע הלוואות אחרות בעסקיו הפרטיים. זאת, במספר אירועים שונים וחרף הבטחות כי "אירועים דומים לא יחזרו על עצמם לעולם".

מה שהוביל אותו לפנות בחודש אוגוסט האחרון ללורנצי, שהעניק לו הלוואה, ששימשה להחזר כספים לחברה הציבורית. הותה הלוואה התבררה תוך זמן קצר כיקרה מאד, לאחר שלורנצי החליט לממש את השיעובד על כלל מניות קוהאן פרופרטיז והשתלט עליה - טרם העברתה לידי לוזון כעבור שבוע .

לוזון ישחזר את ההצלחה בא.דורי?

בסביבת העסקה מספרים, כי היא נחתמה תוך פרק זמן קצר של פחות מ-24 שעות, בתיווכו של חלפון. על אף המסר ששידר למחזיקי החוב, לורנצי, ישראלי המתגורר בבריטניה ועוסק במתן הלוואות קצרות מועד באמצעות חברת דקמא פייננס, חיפש קונה עבור קוהאן פרופרטיז, שאת מניותיה קיבל כאמור שבוע קודם לכן, וכך הגיע ללוזן, שבתום בדיקה קצרה החליט לרכוש את החברה ללא שיהוי.

"זו בוננזה רצינית", אומר גורם שהיה מעורב בעסקה. "לוזון וחלפון קונים בפחות מ-20 מיליון שקל (6.3 מיליון דולר, א"ג), חברה שיש לה הון עצמי של 280 מיליון דולר, ונכסים בשווי של 740 מיליון דולר. גם אם הם יגלו עוד חובות וגם אם שווי הנכסים נמוך ממה שדווח, ויש סיכוי שזה המצב, יש פה המון בשר ומקום לאפסייד משמעותי".

בשבועות הקרובים צפוי לוזון, שעל פי ההערכות יזכה גם לתמיכת מחזיקי האג"ח, לצאת למסע לבחינת 35 נכסי החברה, הפרושים בכ-19 מדינות בארה"ב. בשלב זה, בחברה טרם החליטו כיצד לנהוג בנכסים והאם בכוונתם לבצע פירעון מוקדם של החוב כלפי מחזיקי האג"ח המקומיים.

זרוע נדל"ן מסחרי בארה"ב

בסביבת לוזון משדרים, כי בכוונתם לנצל את רכישת קוהאן כדי להקים זרוע של נדל"ן מסחרי בארה"ב, ואף להתרחב בתחום.

בין כה וכה, זו אינה הפעם הראשונה שבה לוזון רוכש ב"נזיד עדשים" חברה שנקלעה לסחרור לאחר שבעליה טבעו בחובות. בתחילת שנת 2016 רכש לוזון בעסקת בזק את השליטה בקבוצת א.דורי, מידיה של חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי (אז גזית גלוב), שבשליטת איש העסקים חיים כצמן, תמורת כ-10 מיליון שקל בלבד. זאת, לאחר שבג'י סיטי החליטו למכור את השליטה בקבוצת דורי "בכל מחיר", לאחר שהחברה הבת דורי בנייה נקלעה לקשיים ואי סדרים, שהסבו לג'י סיטי הפסדים כבדים של מאות מיליוני שקלים.

ניתן להניח, שלוזון יקווה לרשום בקוהאן הצלחה דומה לזו שרשם בקבוצת דורי, שהסבה לו מאז הון רב. מאז רכש את השליטה בקבוצת א.דורי (ששמה שונה לקבוצת לוזון), הוביל לוזון תהליכי השבחה משמעותיים, בחברה שהחזיקה לצד עסקי הבנייה שלה בארץ גם בתחנת הכוח הפרטית דוראד וביזמית הנדל"ן למגורים רונסון שפועלת בפולין. כיום, נסחרת קבוצת לוזון לפי שווי שוק של יותר מ־2 מיליארד שקל, כששווי החזקותיו של לוזון (58% מההון) עומד על כ-1.2 מיליארד שקל.

"מבחינת העסקה והפוטנציאל העסקי, אין ספק שיש דמיון רב בין העסקאות", אומר גורם בסביבת הרוכשים. "לוזון ביצע עוד פעם מהלך חד ומהיר, שיש לו פוטנציאל אינסופי. אני בטוח שהוא עוד ישביח את הנכסים, שגם ככה שווים הרבה יותר ממה שהוא שילם. צריך לזכור שלפני פחות משנה ההנפקה של קוהאן פרופרטיז קיבלה דירוג ממידרוג והמוסדיים הלוו לה 420 מיליון שקל, בתמורה לשעבוד של 4 נכסים בלבד".