מגמה מעורבת באסיה, הנפט יורד; עליות בחוזים בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:55

הסיכונים הגיאופוליטיים שוב עומדים במרכז תשומת הלב, לאחר שהתקיפות של החות'ים הגבירו את החשש מהתרחבות העימות ומשיבושים נוספים באספקת האנרגיה. כל עוד לא מסתמן פתרון למשבר במצר הורמוז בטווח הקרוב, מחירי הנפט עלולים להמשיך להפעיל לחץ אינפלציוני, לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, בישראל ובאירופה השבוע.

הלילה נרשמה עוד הסלמה בסעודיה לאחר שנמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף שוב בידי החות'ים, יום לאחר שתקיפה במקום הביאה למותם של 12 בני אדם. האירועים מגבירים את החשש מהסלמה מסוכנת שעלולה לגרור גם את ארה"ב למעורבות רחבה יותר.

הבשורה הבוקר היא הירידות במחירי הנפט בעקבות דבריו של טראמפ - נשיא ארה"ב אמר שרוסיה ואוקראינה הסכימו ל״הפסקת אש בתחום האנרגיה״. נפט ברנט יורד ב-2% ל-103 דולר ונפט WTI בשיעור דומה ל-90 דולר.

באסיה מגמה מעורבת הבוקר והחוזים בוול סטריט מאותתים על המשך הראלי לקראת פתיחת עונת הדוחות שם.

אסיה

באסיה נרשמת מגמה מעורבת: מדד הקוספי בדרום קוריאה יורד ב־2.5%% בהבולת מניות השבבים שמגיבות לירידות בסקטור בוול סטריט. מדד הנג סנג בהונג קונג נסחר בעלייה קטנה של 0.3%. הבורסות ביפן היו סגורות לרגל חג.

וול סטריט

וול סטריט שמדדיה המובילים נושקים לשיאים, חוזרת לאחר שבוע טוב וחוגגת בדיוק היום 4 שנים לראלי עם זינוק של 118% מאז 12 לאוקטובר, 2022 היישר אל פתיחת עונת הדוחות המסקרנת.

גם בגזרת נתוני המאקרו צפוי שבוע עמוס. מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שיפורסם ביום רביעי, צפוי להיות גורם מרכזי בהחלטת הריבית של הפדרל ריזרב בישיבתו הקרובה באוקטובר. ביום חמישי יפורסם מדד המחירים ליצרן, המספק תמונת מצב על האינפלציה הסיטונאית, וביום שישי יתפרסמו נתונים על הייצור התעשייתי ועל הפעילות בענף הייצור.

הבנקים הגדולים ידווחו ראשונים, כאשר המשקיעים ממתינים בדריכות להצצה ראשונה לאופן שבו הזינוק האחרון בתשואות האג"ח הממשלתיות ובמחירי הנפט, לצד אי־הוודאות בנוגע לתחזית הכלכלית, השפיעו על התנהלותן של חברות ושל צרכנים.

תל אביב

המשקיעים בבורסה של תל אביב מקווים שהשבוע שייפתח הבוקר יהיה טוב בהרבה מקודמו, למרות שאין סיבות טובות לכך. רוחות המלחמה בין ארה"ב לאיראן ולחות'ים מנשבות בעוד מחירי הנפט ותשואות האג"ח בעולם ואף בישראל לא יורדים.

גם מועד הבחירות שהולך ומתקרב מוסיף עצבנות בשווקים. בית ההשקעות IBI מזהירים כי "המשך המבנה של הקואליציה הנוכחית עלול להוביל לעלייה בפרמיית הסיכון, לפיחות בשקל ולירידות בשוק המקומי".

תמיכה מסויימת תגיע מהמניות הדואליות. טבע בפער ארביטרז' חיובי של כ-5% לאחר שזינקה בוול סטריט בעקבות קבלת אישור FDA לתרופה לסכיזופרניה, פאלו אלטו, לה השפעה קטנה בינתיים על המדד תזנק ב-4%, טאואר ונובה ייחלשו בעד 2% ו־ICL בכ־2.4%.

עוד משהו שכדאי לדעת

כריס ווד, האסטרטג הראשי לשוק המניות הגלובלי בג'פריס, מזהיר לפי בלומברג כי התוצאה ארוכת הטווח הסבירה ביותר של תנופת הבינה המלאכותית היא "הרס הון עצום" בארה"ב.

הסיבה אינה בהכרח כישלון הטכנולוגיה, אלא האפשרות שהרווחים הצפויים מהמהפכה לא יצדיקו את ההשקעות האדירות שבוצעו בה, ושחלק ניכר מנתח השוק יעבור למודלים סיניים זולים יותר בקוד פתוח.

בדוח שפרסם בסוף השבוע, ציין ווד כי סין הפכה למתחרה טכנולוגית שוות־ערך לארה"ב בתחום ה־AI. נתונים של OpenRouter, פלטפורמה המאגדת שימוש במודלים של בינה מלאכותית ושצוטטו בדוח של ג'פריס, ממחישים את השינוי: בשבוע שהסתיים ב־27 בספטמבר עיבדו המודלים הסיניים המובילים 76.12 טריליון טוקנים בפלטפורמה, לעומת 14.2 טריליון בלבד במודלים האמריקאיים המובילים. בסוף אפריל עמד הנתון של המודלים הסיניים על 4.37 טריליון טוקנים בלבד.

ווד מצביע גם על סיכוני אשראי הנלווים לתנופת ה־AI. לפי הדוח שלו, ההשקעות בתחום ממומנות יותר ויותר באמצעות חוב, ולא רק מההון העצמי של ענקיות הטכנולוגיה. במקביל, התקדמותם של מודלים סיניים זולים והירידה במחירי הטוקנים מעוררות חשש בנוגע ליכולת של מודלי השפה הגדולים להגיע לרווחיות.

לפי בלומברג, הסיכון נוגע גם לענקיות הענן, שבנו קיבולת של מרכזי נתונים מתוך ציפייה לביקוש מתמשך מצד חברות כמו OpenAI ו־Anthropic. אם הביקוש לא יצדיק את ההשקעות, החברות עלולות להתקשות להפיק מהן את התשואה המצופה.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.