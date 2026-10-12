רשת שוק הרצל, שבבעלות קבוצת דודו עזרא, השלימה את רכישת רשת הסופרמרקטים סטופמרקט, שהוקמה על ידי יוסי משיח, לפי שווי של כ-680 מיליון שקל. העסקה הושלמה לאחר שאתמול (א’) התקבל אישור רשות התחרות למיזוג. בנק הפועלים יעמיד לקבוצה מימון בהיקף של כ-500 מיליון שקל לצורך הרכישה.

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בעקבות העסקה תהפוך קבוצת דודו עזרא לבעלת פעילות קמעונאית הכוללת 23 סופרמרקטים ברחבי הארץ, לצד פעילותה בתחומי הפירות והירקות, הלוגיסטיקה וההפצה. להערכת הקבוצה, היקף המכירות של פעילותה לאחר הרכישה יעמוד על כ-1.5 מיליארד שקל בשנה. בקבוצה מעריכים כי הרחבת הפעילות ופתיחת סניפים נוספים עשויות להגדיל את המכירות לכ-2 מיליארד שקל עד סוף 2027, אם כי מדובר בתחזית של החברה ולא בנתון המבוסס על פעילות קיימת.

סטופמרקט, שהוקמה לפני כ-26 שנה, מפעילה כיום 11 סניפים ומעסיקה כ-900 עובדים. הרשת מתמקדת בסופרמרקטים גדולים, בשטח ממוצע של כ-2,500 מ"ר, המאופיינים בתמהיל מוצרים הכולל גם מוצרי פרימיום ובפעילות לאורך שבעה ימים בשבוע.

שוק הרצל, מנגד, מפעילה כיום 12 סניפים ומתמחה בין היתר בשיווק פירות וירקות. לצד הסופרמרקטים, הקבוצה מפעילה כ-100 מחלקות פירות וירקות אצל קמעונאים אחרים, באמצעות מודל זכיינות וקונסיגנציה. כמו כן, היא מפעילה מרכז לוגיסטי בקיבוץ רמת יוחנן.

שוק הרצל מתכננת לפתוח עשרה סניפים נוספים

לפי התוכנית שהציגה קבוצת דודו עזרא, שתי הרשתות ימשיכו לפעול תחת מותגיהן הנפרדים, אך צפויות לשלב חלק ממערכי הרכש, הסחר והלוגיסטיקה שלהן. המהלך עשוי להגדיל את כוח המיקוח של הקבוצה מול ספקי המזון ולהוביל לחיסכון בעלויות התפעול והמטה. אחד התחומים שבהם צפוי שיתוף הפעולה להיות משמעותי הוא הפירות והירקות, שבו כבר קיימים קשרים עסקיים בין החברות.

במקביל, שוק הרצל מתכננת לפתוח עשרה סניפים נוספים במהלך השנה הקרובה, בעיקר בצפון הארץ. בין היישובים שבהם מתוכננים סניפים חדשים נמצאים קריית שמונה, חצור הגלילית, קצרין, מעלות, עכו, רמת ישי, טירת הכרמל ויהוד.

מושיאל אלקיים, מנכ"ל שוק הרצל, מסר כי העסקה נשענת בין היתר על שיתוף פעולה עסקי קודם בין שתי הרשתות, שבמסגרתו שוק הרצל כבר מפעילה חלק ממחלקות הפירות והירקות בסניפי סטופמרקט. לדבריו, הקבוצה בוחנת גם אפשרות לשלב את מועדוני הלקוחות של שתי הרשתות. מועדון שוק הרצל מונה כיום, לפי נתוני החברה, יותר מ-200 אלף חברים, והיעד המוצהר הוא להגיע למועדון משותף של כחצי מיליון לקוחות.

את הרכישה ביצעה חברה ייעודית שבבעלות קבוצת דודו עזרא החזקות. בנק הפועלים, המשמש כמממן הבנקאי של העסקה, מסר כי המימון ניתן באמצעות החטיבה העסקית שלו.