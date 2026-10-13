האם בנט תמך בוועדת חקירה לאסון נחל צפית?

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לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: בנט יזם את הקמת ועדת הבדיקה לאסון נחל צפית

מה לא נכון:

● הוועדה הוקמה כשנה וחצי לאחר שבנט סיים את תפקידו

● בתקופת כהונתו, בנט התנגד להקמת הוועדה

הציון: לא נכון

בימים האחרונים מופץ ברשתות סרטון מתוך כנס בחירות של יו"ר ביחד נפתלי בנט, שבו הוא ספג ביקורת על התנהלותו בעקבות אסון נחל צפית, שהתרחש כשבנט היה שר החינוך. לאחר שאם ששכלה את בתה באסון נחל צפית האשימה את בנט שהוא התנגד להקמת ועדת חקירה לאסון.

בנט השיב שהוא דווקא שיתף פעולה עם הוועדה שהוקמה והעיד בפניה. בעקבות זאת, שאלה אותו האם: "יזמת ועדת חקירה? הסכמת לעשות ועדת חקירה?" - ועל כך בנט השיב בנחרצות: "כן, כן". בדקנו האם בנט אכן נתן רוח גבית לוועדת בדיקה לאסון.

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כזכור, אסון נחל צפית אירע באפריל 2018, כאשר קבוצה של חניכים ומועמדים למכינה הקדם־צבאית "בני־ציון" טיילה בנחל צפית שבערבה ונקלעה לשיטפון בזק. האירוע גבה את חייהם של 10 חניכים וחניכות.

האירוע הכה את הציבור הישראלי בתדהמה, וקמה דרישה לחקור את המחדל. מיד לאחר האסון הקים משרד החינוך ועדה בין־משרדית אך חברי הוועדה לא הגיעו להסכמות. בהיעדר "שורה תחתונה", בנובמבר 2018 התקיים דיון בנושא בוועדת החינוך של הכנסת, בו יו"ר הוועדה יעקב מרגי דרש ממשרד החינוך להודיע על הקמת ועדת חקירה עצמאית וניטרלית.

כאן מתחיל הוויכוח על הקמת ועדת הבדיקה - שעמד במוקד חילופי הדברים בין בנט לאם השכולה. בסופו של דבר, בנובמבר 2020 הוחלט להקים ועדת בדיקה ממשלתית, אשר תבחן את הדרכים למניעת אסונות בפעילות המכינות הקדם צבאיות, דוגמת האסון בנחל צפית, ובפברואר 2021 אישרה הממשלה שתוקם ועדת בדיקה ממשלתית לאסון נחל צפית.

ואיפה בנט נכנס לתמונה? בנט סיים את כהונתו כשר החינוך ביוני 2019, מה שאומר שההחלטה להקים ועדת בדיקה ממשלתית התקבלה כמעט שנה וחצי לאחר עזיבתו את משרד החינוך. למעשה, בניגוד לגרסה שהוא מסר כעת, בנט דאז ממש התנגד להקמת ועדה כזאת. את זה לא אנחנו אומרים, אלא הוא בעצמו. כשהגיע להעיד בפני הוועדה באוגוסט 2022, אמר במפורש: "מלכתחילה לא חשבתי שצריך להקים את הוועדה הנוכחית".

בשלב מאוחר יותר בדיון, עורכת הדין שייצגה תשע ממשפחות הנפגעים, עימתה את בנט עם העובדה כי במסגרת פגישה שקיים עם ההורים השכולים בדצמבר 2018, הוא הביע התנגדות להקמת ועדה בראשות שופט, וציין כי משרד החינוך יודע מה צריך לעשות ולתקן. ואולם, חשוב לציין שבאותה עדות, בנט הצהיר על שינוי בעמדה שלו ביחס לוועדה: "אני חושב שטוב שהוועדה הוקמה בניגוד למה שחשבתי במקור".

מטעם נפתלי בנט נמסר: "ימים ספורים לאחר האסון הקים שר החינוך דאז, נפתלי בנט צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד החינוך לבדיקת האסון. בהמשך הוקמה הוועדה הממשלתית שאליה התייצב ביוזמתו, שיתף פעולה באופן מלא ופרס בפניהם את כל המידע. טוב תעשה ממשלת ישראל ושרת התחבורה אם יאמצו את התנהלות של בנט".

השורה התחתונה: דברי בנט לא נכונים. בנט לא יזם את ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות האסון בנחל צפית - ואף התנגד להקמתה. בנט חזר בו מעמדתו כעבור מספר שנים.