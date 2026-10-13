האם בנט תמך בוועדת חקירה לאסון נחל צפית?

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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה:
הטענה: בנט יזם את הקמת ועדת הבדיקה לאסון נחל צפית
מה לא נכון:
● הוועדה הוקמה כשנה וחצי לאחר שבנט סיים את תפקידו
● בתקופת כהונתו, בנט התנגד להקמת הוועדה
הציון: לא נכון
בימים האחרונים מופץ ברשתות סרטון מתוך כנס בחירות של יו"ר ביחד נפתלי בנט, שבו הוא ספג ביקורת על התנהלותו בעקבות אסון נחל צפית, שהתרחש כשבנט היה שר החינוך. לאחר שאם ששכלה את בתה באסון נחל צפית האשימה את בנט שהוא התנגד להקמת ועדת חקירה לאסון.
בנט השיב שהוא דווקא שיתף פעולה עם הוועדה שהוקמה והעיד בפניה. בעקבות זאת, שאלה אותו האם: "יזמת ועדת חקירה? הסכמת לעשות ועדת חקירה?" - ועל כך בנט השיב בנחרצות: "כן, כן". בדקנו האם בנט אכן נתן רוח גבית לוועדת בדיקה לאסון.
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כזכור, אסון נחל צפית אירע באפריל 2018, כאשר קבוצה של חניכים ומועמדים למכינה הקדם־צבאית "בני־ציון" טיילה בנחל צפית שבערבה ונקלעה לשיטפון בזק. האירוע גבה את חייהם של 10 חניכים וחניכות.
האירוע הכה את הציבור הישראלי בתדהמה, וקמה דרישה לחקור את המחדל. מיד לאחר האסון הקים משרד החינוך ועדה בין־משרדית אך חברי הוועדה לא הגיעו להסכמות. בהיעדר "שורה תחתונה", בנובמבר 2018 התקיים דיון בנושא בוועדת החינוך של הכנסת, בו יו"ר הוועדה יעקב מרגי דרש ממשרד החינוך להודיע על הקמת ועדת חקירה עצמאית וניטרלית.
כאן מתחיל הוויכוח על הקמת ועדת הבדיקה - שעמד במוקד חילופי הדברים בין בנט לאם השכולה. בסופו של דבר, בנובמבר 2020 הוחלט להקים ועדת בדיקה ממשלתית, אשר תבחן את הדרכים למניעת אסונות בפעילות המכינות הקדם צבאיות, דוגמת האסון בנחל צפית, ובפברואר 2021 אישרה הממשלה שתוקם ועדת בדיקה ממשלתית לאסון נחל צפית.
ואיפה בנט נכנס לתמונה? בנט סיים את כהונתו כשר החינוך ביוני 2019, מה שאומר שההחלטה להקים ועדת בדיקה ממשלתית התקבלה כמעט שנה וחצי לאחר עזיבתו את משרד החינוך. למעשה, בניגוד לגרסה שהוא מסר כעת, בנט דאז ממש התנגד להקמת ועדה כזאת. את זה לא אנחנו אומרים, אלא הוא בעצמו. כשהגיע להעיד בפני הוועדה באוגוסט 2022, אמר במפורש: "מלכתחילה לא חשבתי שצריך להקים את הוועדה הנוכחית".
בשלב מאוחר יותר בדיון, עורכת הדין שייצגה תשע ממשפחות הנפגעים, עימתה את בנט עם העובדה כי במסגרת פגישה שקיים עם ההורים השכולים בדצמבר 2018, הוא הביע התנגדות להקמת ועדה בראשות שופט, וציין כי משרד החינוך יודע מה צריך לעשות ולתקן. ואולם, חשוב לציין שבאותה עדות, בנט הצהיר על שינוי בעמדה שלו ביחס לוועדה: "אני חושב שטוב שהוועדה הוקמה בניגוד למה שחשבתי במקור".
מטעם נפתלי בנט נמסר: "ימים ספורים לאחר האסון הקים שר החינוך דאז, נפתלי בנט צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד החינוך לבדיקת האסון. בהמשך הוקמה הוועדה הממשלתית שאליה התייצב ביוזמתו, שיתף פעולה באופן מלא ופרס בפניהם את כל המידע. טוב תעשה ממשלת ישראל ושרת התחבורה אם יאמצו את התנהלות של בנט".
השורה התחתונה: דברי בנט לא נכונים. בנט לא יזם את ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות האסון בנחל צפית - ואף התנגד להקמתה. בנט חזר בו מעמדתו כעבור מספר שנים.
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שם: נפתלי בנט
מפלגה: ביחד
פרסום: נאמר במסגרת כינוס בחירות
ציטוט: "(הסכמתי) לעשות ועדת חקירה (לאסון נחל צפית)".
תאריך: 08.10.2026
אסון נחל צפית, המוכר גם כאסון מכינת בני ציון, אירע באפריל 2018, כאשר קבוצה של חניכים ומועמדים למכינה הקדם-צבאית "בני-ציון" טיילה בנחל צפית שבערבה ונקלעה לשיטפון בזק. האירוע גבה את חייהם של 10 חניכים וחניכות - עדי רענן, אגם לוי, יעל סדן, אלה אור, צור אלפי, אילן בר שלום, שני שמיר, מעין ברהום, גלי בללי ורומי כהן.
שר החינוך אז היה נפתלי בנט, אשר עומת השבוע בחוג בית עם כעסם של ההורים השכולים, שהפנו אליו את הטענה כי ניסה לסכל הקמת ועדה חקירה בעקבות האסון. רותם בר-שלום, אימה של אילן בר-שלום שנהרגה באסון נחל צפית, אמרה כי לפני שהגיע בנט להעיד בפני ועדת החקירה, הוא לא הסכים להקמתה, והוא השיב כי בניגוד להיום הוא הגיע לבקר כל משפחה, הגיע לועדת החקירה וביצע בעצמו חקירה.בתגובה, היא שאלה את בנט: "יזמת ועדת חקירה? הסכמת לעשות ועדת חקירה?", וזה השיב בתשובה חיובית, "כן, כן".
נחזור לאחור: מיד לאחר האסון הקים משרד החינוך ועדה בין-משרדית, בראשות המנכ"ל דאז שמואל אבואב ובהשתתפות נציגים ממשרד החינוך, משרד הביטחון ומועצת המכינות. הוועדה הוציאה דו"ח לאחר שבחנה את נושא הסדרת הטיולים ופעילויות החוץ במכינות הקדם-צבאיות. אולם, כפי שנכתב בדוח של ועדת הבדיקה הממשלתית שהוקמה מאוחר יותר, היו חילוקי דעות בנוגע לתוקפו של דו"ח ההסדרה: משרד החינוך סבר שאין לו אחריות בנושא הבטיחות, בעוד עו"ד דני זמיר, שהיה מנכ"ל מועצת המכינות, הבהיר שהנחה זו אינה מקובלת ואף עומדת בניגוד לחקיקה קיימת. בנובמבר 2018 התקיים דיון בנושא בועדת החינוך של הכנסת, בו יו"ר הוועדה יעקב מרגי דרש ממשרד החינוך להודיע על הקמת ועדת חקירה עצמאית וניטרלית.
במאי 2020 העבירה הממשלה (ממשלת חדשה, שבנט כבר לא היה חבר בה) את האחריות על המכינות הקדם-צבאיות ממשרד החינוך למשרד ההתיישבות שהוקם, ובנובמבר 2020 הודיע שר ההתיישבות דאז צחי הנגבי על החלטתו להקים ועדת בדיקה ממשלתית, אשר תבחן את הדרכים למניעת אסונות בפעילות המכינות הקדם צבאיות, דוגמת האסון בנחל צפית. בפברואר 2021 אישרה הממשלה את הצעתו של הנגבי להקמת ועדת בדיקה ממשלתית לאסון נחל צפית, והוועדה קיבלה את כתב המינוי שלה.
באוגוסט 2022 הגיע בנט להעיד בפני הוועדה, עדות אשר מתועדת כולה ב פרוטוקול פומבי . שם, מצוטט בנט שחור על גבי לבן, אומר כי "מלכתחילה לא חשבתי שצריך להקים את הוועדה הנוכחית, אני חושבת שטוב שהוקמה וטוב שיש דו"ח", ומציין ש"המסקנות טובות וטוב שהוועדה הוקמה בניגוד למה שחשבתי במקור, אני מודה בעניין הזה".
בשלב מאוחר יותר בדיון עו"ד דנה קאופמן, שייצגה 9 ממשפחות הנפגעים, מעמתת אותו עם העובדה כי במסגרת פגישה שקיים עם ההורים השכולים בדצמבר 2018, הוא הביע התנגדות להקמת וועדה בראשות שופט, וציין כי משרד החינוך יודע מה צריך לעשות ולתקן. בהמשך לכך, שאלה אותו עו"ד קאופמן באיזה אופן הוא פעל לתיקון במהלך כהונתו. בנט בתגובה לא מכחיש את הדברים, ומפרט אחר המסקנות של הצוות שהקים מנכ"ל המשרד.
חשוב לעמוד על ההבדלים בין הוועדות: בראש הוועדה הבין-משרדית שהוקמה ב2018 עמד מנכ"ל משרד החינוך דאז, והיא הורכבה מנציגי הגופים האחראים על המכינות הקדם-צבאיות. הוועדה נועדה להציע הסדר בנוגע לטיולים ופעילויות החוץ במכינות, וסיימה את פעילותה תוך זמן קצר - כחודש ימים. לעומת זאת, בראש וועדת הבדיקה הממשלתית עמדה שופטת בדימוס, וחבריה היו האלוף במיל' דורון אלמוג ואבי נעים, לשעבר מנכ״ל משרד ההתיישבות וראש המועצה המקומית בית אריה-עופרים. לוועדת הבדיקה הוענקו סמכויות של ועדת חקירה, ביניהן הסמכות לזמן עדים, לחייבם להציג בפניה מסמכים, ולהטיל סנקציות על אלו שיסרבו. הוועדה פעלה במשך כשנתיים.
השורה התחתונה: דברי בנט לא נכונים. בנט לא יזם את ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות האסון בנחל צפית - ואף התנגד להקמתה. הוא חזר בו מעמדתו כעבור מספר שנים.
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