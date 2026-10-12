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כנס משקיעות הדור הבא

השקעה עצמית מוצלחת: התמונות והרגעים מכנס משקיעות הדור הבא

כנס גלובס שהתקיים לראשונה אירח כ־300 נשים ועסק בבניית הון פיננסי ומקצועי וקבלת החלטות בעולם השקעות משתנה • הכנס שם דגש על כלים מעשיים וזיהוי מגמות שוק וכן על מסלולי קריירה וניהול סיכונים

שירות גלובס 18:47
הקהל באולם / צילום: כדיה לוי
הקהל באולם / צילום: כדיה לוי

כנס "משקיעות הדור הבא" של גלובס התקיים לראשונה השבוע בתל אביב, במטרה להעניק למשתתפות בו כלים מעשיים ואסטרטגיה פיננסית. מבין 14 דוברים בכנס 100% היו נשים, ועל הבמה, בבורסה לניירות ערך, עלו נושאים כמו לקיחת סיכונים, אומץ בקבלת החלטות, בחירת צוות נכון, השקעה עצמית - וגם כיצד מוודאים ששיעור הנשים לא יירד ככל שמטפסים מעלה במדרגות הניהול.

לסיקור המלא של כנס משקיעות הדור הבא

משתתפות האירוע נהנו מיין של יקב הבוטיק אמפורה מכרם מהר"ל, ומשוקולד המיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שנרצח במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, הפועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה; וגרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל.

רות אליאס ותמר יסעור / צילום: שלומי יוסף
 רות אליאס ותמר יסעור / צילום: שלומי יוסף
קרן חזון, אסתר אלדן ואלונה בר און / צילום: כדיה לוי
 קרן חזון, אסתר אלדן ואלונה בר און / צילום: כדיה לוי
יפעת גודינר וחנה פרי-זן / צילום: כדיה לוי
 יפעת גודינר וחנה פרי-זן / צילום: כדיה לוי
צילום: כדיה לוי
 צילום: כדיה לוי
דגנית יערי ויפעת אורון / צילום: כדיה לוי
 דגנית יערי ויפעת אורון / צילום: כדיה לוי
ריקי בש / צילום: כדיה לוי
 ריקי בש / צילום: כדיה לוי
יין מיקב אמפורה / צילום: כדיה לוי
 יין מיקב אמפורה / צילום: כדיה לוי
גרביים של גלובס / צילום: כדיה לוי
 גרביים של גלובס / צילום: כדיה לוי
באות האירוע / צילום: כדיה לוי
 באות האירוע / צילום: כדיה לוי

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף הפניקס ובנק לאומי ובחסות שטראוס