השקעה עצמית מוצלחת: התמונות והרגעים מכנס משקיעות הדור הבא

כנס "משקיעות הדור הבא" של גלובס התקיים לראשונה השבוע בתל אביב, במטרה להעניק למשתתפות בו כלים מעשיים ואסטרטגיה פיננסית. מבין 14 דוברים בכנס 100% היו נשים, ועל הבמה, בבורסה לניירות ערך, עלו נושאים כמו לקיחת סיכונים, אומץ בקבלת החלטות, בחירת צוות נכון, השקעה עצמית - וגם כיצד מוודאים ששיעור הנשים לא יירד ככל שמטפסים מעלה במדרגות הניהול.

● לסיקור המלא של כנס משקיעות הדור הבא

משתתפות האירוע נהנו מיין של יקב הבוטיק אמפורה מכרם מהר"ל, ומשוקולד המיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שנרצח במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, הפועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה; וגרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל.

רות אליאס ותמר יסעור / צילום: שלומי יוסף קרן חזון, אסתר אלדן ואלונה בר און / צילום: כדיה לוי יפעת גודינר וחנה פרי-זן / צילום: כדיה לוי צילום: כדיה לוי דגנית יערי ויפעת אורון / צילום: כדיה לוי ריקי בש / צילום: כדיה לוי יין מיקב אמפורה / צילום: כדיה לוי גרביים של גלובס / צילום: כדיה לוי באות האירוע / צילום: כדיה לוי

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף הפניקס ובנק לאומי ובחסות שטראוס