קוהאן נגד לוזון: ינסה לטרפד את ההשתלטות על חברת הנכסים שלו

מאבק שליטה בחברת הנכסים המסחריים הציבורית קוהאן פרופרטיז. פחות משבוע לאחר שהבעלות בחברה הפועלת בארה"ב עברה לידי קבוצת לוזון, מנסה מייסד החברה, מייק קוהאן, להשיב את השליטה לידיו. זאת, לאחר שמוקדם יותר החודש איבד אחיזה בחברה שסיבך, לאחר שנטל מקופתה כספים כדי להחזיר הלוואות פרטיות.

● בריטניה אישרה את פרויקט הגז של נאוויטס בפוקלנד; המניה מזנקת

● המשפחה שמכרה תחנת דלק בת 100 שנה בכ-32 מיליון שקל

במכתב שנשלח לקבוצת לוזון, מטעם באי כוחו של קוהאן, הם מציינים כי בכוונתו לפתוח בהליכים לערער על העסקאות במסגרתן הועברה הבעלות בחברה. בשלב זה, מבקש קוהאן שלא לבצע מהלכים נוספים בחברה. מנגד, בקבוצת לוזון טוענים, כי הם מחזיקים בחוות דעת משפטית מעורכי דין באיי הבתולה הבריטים (שם התאגדה קוהאן פרופרטיז לצורך הנפקת אג"ח בת"א) המתקפת את זכויותיה בחברה.

ברקע, מוקדם יותר החודש השתלט על קוהאן איש העסקים נתנאל לורנצי שהעניק למייק קוהאן הלוואה של כ-4.6 מיליון דולר, לטובתה שועבדו כלל מניות החברה הציבורית. שבוע לאחר מכן, מכר לורנצי את מניות קוהאן פרופרטיז ללוזון וחברת אלפא גידורים, שבשליטת פעיל שוק ההון אורן חלפון, תמורת 6.3 מיליון דולר (19.5 מיליון שקל).

עוד קודם לכן, לפני כחודשיים, משך קוהאן שלא כדין מיליוני דולרים מקופת החברה הציבורית כדי לפרוע הלוואות אחרות בעסקיו הפרטיים. מה שהוביל אותו לפנות בחודש אוגוסט האחרון ללורנצי, שהעניק לו הלוואה, ששימשה להחזר כספים לקופתה של קוהאן פרופרטיז, והתבררה כיקרה מאד כשלורנצי החליט לממש את השיעובדים שניתנו לו והשתלט על החברה.

35 מרכזים מסחריים בשווי של 710 מיליון דולר

בתחילת השנה גייסה קוהאן מהמשקיעים המקומיים 420 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח. כיום, מחזיקה החברה, שהתאגדה לצורך הנפקתה באיי הבתולה הבריטים (BVI) בכ-35 מרכזים מסחריים, הפרושים על פני 19 מדינות בארה"ב בשווי כולל של כ-710 מיליון דולר. מתוכם, 8 נכסים המשועבדים למחזיקי האג"ח בשווי כולל של כ-213 מיליון דולר (כ-650 מיליון שקל).

בתוך כך, בתחילת השבוע אישרה אספת בעלי המניות של קבוצת לוזון, הפועלת בתחומי הנדל"ן והתשתיות, את שכרו השנתי של עמוס לוזון, בעל השליטה והמנכ"ל, שעשוי להגיע לעד 6.1 מיליון שקל (לעומת 3.1 מיליון אשתקד). ברקע, מאז אושרה מדיניות התגמול הקודמת החל לוזון לכהן כיו"ר הדירקטוריון של חברת הבת לוזון רונסון ותחנת הכוח דוראד (בה מחזיקה הקבוצה).