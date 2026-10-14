קבוצת הבריאות הישראלית שמתרחבת לראשונה לחו"ל

קבוצת קידום הבריאות ואיכות החיים Movement, שבשליטת אלי דהן, רכשה את הפעילות של חברת הבריאות הדיגיטלית השווייצרית Dacadoo. בעקבות הרכישה, תרחיב Movement לראשונה את פעילותה מחוץ לישראל לעשרות מדינות נוספות, ובהן ארה"ב, קנדה, יפן וכמה מדינות באירופה.

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"לפרוץ לעולם בבת אחת"

"הרכישה מאפשרת לנו לפרוץ לכל העולם בבת אחת", אומר אלי דהן, מנכ"ל, יו"ר ובעל השליטה בחברה. "הייתה לנו תוכנית להתחיל בהקמת פעילות בחו"ל, והעסקה הזאת נפלה לידינו כפרי בשל".

Movement חולשת כיום על מגוון רחב של פעילויות בתחום הבריאות. היא מפעילה אפליקציות אורח חיים בריא עבור גופים כמו קופות החולים כללית ומכבי, יש לה מרפאות לונג'ביטי, שירותי רפואה פרטית ורשת מכוני כושר. כמו כן היא הבעלים של מכון אלן קאר לגמילה מעישון ושל שירותי הבריאות במותג איכילוב well.

הקבוצה, שקמה לפני כ־30 שנה, נרכשה על ידי דהן ב־2002 ובשנים האחרונות היא נמצאת בתנופת רכישות. לדברי דהן, היא מגלגלת כיום כ־800 מיליון שקל בשנה, "עם רווחיות יפה". בינואר האחרון רכשה לאומי פרטנרס 20% מהקבוצה, לפי שווי של 520 מיליון שקל.

"פיצ'רים ייחודיים"

החברה הנרכשת, Dacadoo, פיתחה מערכות בריאות דיגיטליות. ביניהן מערכות עבור ארגונים לעידוד אורח חיים בריא, מערכת לניהול סיכונים עבור חברות ביטוח ותמחור פוליסות לפי גיל ביולוגי. לחברה עשרות לקוחות מוסדיים בעולם - חברות ביטוח, בנקים, רשתות קמעונאות וחברות נוספות.

לדברי דהן, ב־Dacadoo הושקעו עד היום כ־90 מיליון דולר. הקבוצה שילמה תמורת החברה כמה מיליוני דולרים ונטלה חובות בסכום לא ידוע. פעילות החברה הועמדה למכירה על ידי ממשלת שווייץ בעקבות פשיטת רגל שלה, במכרז מהיר ללא בדיקת נאותות מקיפה. ידוע כי היו מתחרות נוספות, אך לא ידוע מי הן היו.

תהליך האינטגרציה בין החברות כבר החל, אומר דהן. "הלקוחות שלהם כבר התחברו אלינו ונשלב פיצ'רים מהמוצרים שלהם למוצרי איכות החיים שלנו ולהיפך. יש להם פטנטים ופיתוחים טכנולוגים ייחודיים, למשל רשת של סופרמרקטים שנותנת נקודות על קנייה בריאה. יש להם את כל תקני אבטחת המידע והבריאות, HIPPA ו־GDPR, שהיה יכול לקחת לנו שנים להשיג".

קבוצת Movemen עלתה לאחרונה לכותרות בישראל בעקבות הצעת הרכישה שלה לחברת שירותי הרפואה נובולוג, הנסחרת לפי שווי של 393 מיליון שקל בבורסה בת"א. ב־2019 מכר דהן לנובולוג שתי חברות שהקים, אינפומד וטרגט קר, תמורת 82 מיליון שקל והפך לבעל מניות ודירקטור בנובולוג, שבשיאה נסחרה ב־1.8 מיליארד שקל. ב־2023 מכר את מניותיו ובאוגוסט השנה הציע לרכוש 20% מהחברה ב־100 מיליון שקל. המהלך נחסם על ידי משפחת פוזיס, בעלת השליטה בנובולוג.

לדברי דהן לא מדובר במהלכים תחליפיים. "המשאבים שלנו היו יכולים להספיק לנו לרכוש גם את נובולוג וגם את Dacadoo, אך כעת נתרכז בהתרחבות שלנו לעולם".