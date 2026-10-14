שר האוצר סמוטריץ': "העסקה לרכישת מסוקי אפאצ'י היא שגיאה"

הממשלה אישרה היום (ד') רכש ביטחוני דחוף בהיקף של מיליארד שקל לרכישת מסוקי אפאצ'י לצה"ל, כשמרבית הכסף יוקצה מתוכנית החומש של החברה הערבית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לכך היום בכנס של איגוד בתי ההשקעות ואמר: "יש עסקה לרכישת 12 מסוקי אפאצ'י שצריך לחתום עליה היום. אני חושב שהעסקה הזו היא שגיאה, ואמרתי זאת בוועדת שרים להצטיידות".

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לדברי סמוטריץ', "את הפונקציונאליות שמסוקי האפאצ'י נותנים אפשר להשיג באמצעים זולים יותר. בהקמה, רכישה, תחזוקה ותפעול אפשר ליצור רחפני AI. ראש הממשלה הכריע. באוגוסט הרכישה אושרה על בסיס תזרים תשלומים מסוים. הסתבר שצריך לשלם קודם לכן, והחוק לא מאפשר לי לתת לחשכ"לית לחתום על התחייבות".

"לכן איתרנו מקור תקציבי זמני", הסביר שר האוצר. "תוכנית החומש לחברה הערבית היא דבר שלא התחייבנו אליו. זו תוכנית חומש שעוד לא אושרה ונמצאת בנורמרטור. יגיעו דיוני תקציב 2027, ושם נעשה סדר בעולם המקורות. מערכת הביטחון נמצאת בחריגה ענקית. מה שעשינו עכשיו זה טכני, וצבענו מקור בנורמרטור".

"יש לי ויכוח עם המערכת על התייעלות", הוסיף סמוטריץ'. "זה כסף שבא מכולנו - מבריאות, רווחה, תשתיות, וזה יוצר גירעון שכולנו נשלם עליו. הוויכוח המרכזי הוא על איך ולא על מה. אני רוצה חבילת התעצמות גדולה יותר ממה שסיכם נתניהו. אני מיניתי את מהרן פרוזנפר לממונה על התקציבים, ובנינו תוכנית איך מבצעים התעצמות מהכספים שמנהלים בשוק ההון. יש כאן שלושה שחקנים שמרוויחים - צבא חזק, הכלכלה תרוויח, וגם הנכסיות שלנו תגדל".