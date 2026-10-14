בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק פיצוי של כחצי מיליון שקל לאיש מכירות שפוטר לאחר כשלוש שנות עבודה, לאחר שקבע כי החברה שבה הועסק לא שילמה לו את מלוא זכויותיו. עיקר הפיצוי נפסק בגין שעות נוספות שלא שולמו לו ובשל אי-הכללת עמלות המכירה בחישוב שכרו. לסכום הפיצוי יתווספו ריבית והצמדה וכן הוצאות משפט בסך 40 אלף שקל.

אברהם רחמני עבד במשך כשלוש שנים כאיש מכירות שטח בחברת קולי ק.א. מנופים בע"מ, העוסקת בייבוא ובשיווק מנופים הידראוליים. לאחר שפוטר, הגיש נגד החברה תביעה בסך 876 אלף שקל, בטענה שלא קיבל את מלוא התשלומים המגיעים לו בתקופת העסקתו.

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בתחילת עבודתו עמד שכר הבסיס של רחמני על 14 אלף שקל ברוטו בחודש, בתוספת עמלות מכירה. בהסכם העבודה נקבע כי בחודשים הראשונים שכרו הכולל לא יפחת מ-22 אלף שקל ברוטו. בהמשך שינתה החברה את מבנה השכר שלו: שכר הבסיס הופחת ל-7,000 שקל, ובמקביל עודכן שיעור העמלות ל-1% בגין מכירות של עד 1.7 מיליון שקל.

לאחר כשלוש שנות עבודה זומן רחמני לשימוע בעקבות שיחה שקיים עם אחת מלקוחות החברה בנוגע לתנאי התשלום בעסקה שביצעה. במהלך השיחה העלה רחמני את האפשרות שהלקוחה תנקוט צעדים משפטיים נגד החברה. בהמשך הגישה הלקוחה תביעה נגד החברה וזכתה בה. רחמני פוטר מעבודתו.

בתביעה שהגיש טען רחמני כי נדרש לעבוד שעות ארוכות, בדרך כלל משמונה בבוקר ועד שמונה בערב, אך לא קיבל תשלום עבור שעות נוספות. עוד טען כי החברה שינתה את תנאי שכרו לאורך השנים מבלי למסור לו הודעה על כך כנדרש בחוק.

טענה נוספת נגעה לאופן חישוב זכויותיו הסוציאליות. לדברי רחמני, הוסכם כי זכויות אלה יחושבו על בסיס שכר של 22 אלף שקל בחודש, אך בפועל שילמה לו החברה סכומים נמוכים מהמגיע לו.

"תיקון עוול ארוך שנים"

אחת המחלוקות המרכזיות בתיק נגעה לזכאותו של רחמני לתשלום עבור שעות נוספות. החברה טענה כי בשל אופי עבודתו כסוכן מכירות שטח, לא ניתן היה לפקח על שעות עבודתו, ולכן הוא אינו זכאי לגמול שעות נוספות.

בית הדין דחה את הטענה וקבע כי ניתן היה לפקח על עבודתו, בין היתר משום שחלק ניכר מפגישותיו תוכננו מראש. בפסק הדין צוין כי יש לבחון אם קיימת אפשרות לפקח על שעות העבודה בכללותן, וכי כיום עומדים לרשות המעסיקים כלים ניהוליים וטכנולוגיים המאפשרים זאת.

בהתאם לכך, קבע בית הדין כי רחמני זכאי לפיצוי של יותר מ-300 אלף שקל בגין שעות נוספות.

סוגיה נוספת שנבחנה הייתה השאלה אם יש לכלול את עמלות המכירה בחישוב השכר הקובע לתשלום זכויותיו. בית הדין קבע כי במקרה זה העמלות היו חלק בלתי נפרד משכרו הרגיל של רחמני, ולכן היה צורך להביא אותן בחשבון גם בחישוב גמול השעות הנוספות.

"העמלות שולמו לתובע מהשקל הראשון, ללא תלות בתנאי כלשהו מלבד ביצוע עבודת מכירות שהיא עבודתו הרגילה של התובע, ושיעור העמלות עלה משמעותית על שכר היסוד ששולם לתובע", נכתב בפסק הדין.

עו"ד אבי מור יוסף, שייצג את רחמני, מסר: "פסיקת בית הדין לעבודה היא עוד אבן דרך חשובה בתיקון עוול ארוך שנים שבו מעסיקים רבים עשו שימוש בכלי של תשלום עמלות כדי לנסות להתחמק מתשלום זכויות סוציאליות מלאות לעובדיהם".