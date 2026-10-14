מכרזים

למכרז לבניית 183 דירות במעלה אדומים לא הוגשה אף הצעה

מכרז רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לבניית 183 יחידות דיור בשכונת ציפור מדבר במעלה אדומים נסגר ללא הצעות. שווי הקרקע לפי השומה עמד על כ-90 מיליון שקל, ומחיר המינימום על 10 מיליון שקל. המכרז, שפורסם ביולי 2026, כלל הוצאות פיתוח של כ-99.6 מיליון שקל.

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גם בפברואר, אז פורסם המכרז הקודם לאותו מתחם (78671), לא הוגשו הצעות. מכרז להקמת 350 יחידות דיור מוגן במעלה אדומים נכשל אף הוא בקיץ האחרון, אולם במכרז אחר הוגשה הצעה ל-48 דירות במתחם סמוך.

לעומת זאת, מכרז 320/2025 באותה שכונה, שפורסם במסלול מחיר מטרה, נסגר בסוף 2025 בהצלחה וכלל 2,797 יחידות דיור.

תכנון

תוכנית בית רומנו מתקדמת לוועדה המחוזית

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב המליצה לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית לשימור מתחם בית רומנו ולהעברת זכויות הבנייה ממנו למתחמים סמוכים.

על פי התוכנית, בית רומנו, שבבעלות חברת ווי בוקס, יעבור לבעלות עירונית וימשיך לפעול כמוקד בילוי ותרבות. בתמורה תקבל החברה זכויות בנייה למגורים, לדיור בהישג יד, לתעסוקה ולמסחר במתחמים הסמוכים.

בית רומנו, שנבנה לפני כ-75 שנה כבניין סוחרים, הוא מבנה בן ארבע קומות הבנוי סביב חצר פנימית פתוחה. לאורך השנים שינה המבנה את אופיו: מבניין מסחרי שבו פעלו עשרות חנויות ועסקים, למתחם המזוהה כיום עם תרבות, אמנות, בילוי וקולינריה.

התוכנית משתרעת על שטח כולל של כ-11.5 דונם וכוללת שלושה מתחמים: בית רומנו, מתחם ניבה גת רימון והמתחם ברחוב מנחם בגין 64, באזור יצחק שדה וחסן ערפה.

במתחם ניבה גת רימון מוצעים שינויים ותוספות לזכויות הבנייה המאושרות, לרבות תוספת זכויות למגורים ולדיור בהישג יד, לצד שטחי תעסוקה ומסחר. שטחי הציבור הבנויים שאושרו במתחמים האחרים יועברו לבית רומנו, ובמקומם יוקצו זכויות בנייה למגורים, לרבות דיור בהישג יד. במתחם מנחם בגין 64 יתווספו זכויות בנייה לתעסוקה ויוקצו שטחים נוספים למבני ציבור.

תוספת זכויות הבנייה בשני המתחמים תאפשר להוסיף כ-6-7 קומות לכל אחד משלושת המגדלים שכבר אושרו בתוכניות הקיימות. זאת, תוך שמירה על השטח הציבורי הפתוח ועל ייעודו הציבורי של מגרש 600 במתחם ניבה גת רימון.

על תכנון הפרויקט אמון משרד משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ.

תכנון

אושרה התוכנית להקמת שגרירות איחוד האמירויות בהרצליה פיתוח

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל, ברחוב ספיר 9 באזור התעסוקה של הרצליה פיתוח. התוכנית משתרעת על שטח של כ-2.5 דונם וכוללת זכויות בנייה בהיקף של עד 15 אלף מ"ר, במבנה שיתנשא לגובה של עד 15 קומות.

עד 20% מזכויות הבנייה יוקצו למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי בקומות העליונות.

השגרירות החדשה מקודמת בהמשך להסכמי אברהם ולכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאיחוד האמירויות בשנת 2020. כיום פועלת השגרירות ממשרדים זמניים בתל אביב ובהרצליה.

הקרקע נמצאת בבעלות עיריית הרצליה, ובתיאום עם רשות מקרקעי ישראל מקודמת העברתה למדינה לצורך החכרתה לאיחוד האמירויות, בתמורה להקצאת מגרש חלופי לעירייה באזור המרינה.

אנרגיה

ג’י סיטי תאגור חשמל לצריכה עצמית

ג’י סיטי חתמה על הסכם ארוך טווח עם חברת אגירה להקמת מערכות לאגירת חשמל לצריכה עצמית בכעשרה מנכסיה בישראל. המערכת הראשונה מתוכננת לקום במתחם ג’י סיטי בראשון לציון, בהשקעה של כ-12 מיליון שקל ובקיבולת של כ-20 מגה-ואט-שעה.

המערכות יאפשרו לאגור חשמל בשעות שבהן התעריף נמוך ולהשתמש בו בשעות שבהן הוא גבוה, במטרה להפחית את הוצאות החשמל בנכסים.

לפי החברה, פוטנציאל האגירה הכולל בנכסיה בישראל עומד על כ-300 מגה-ואט-שעה. החברות בוחנות את הרחבת הפעילות גם לנכסי הקבוצה בחו"ל, וג’י סיטי צופה כי ההסכם יניב לה הכנסות נוספות.

מימון

דנקנר קנלוב חתמה על הסכמי מימון בהיקף של עד 46.6 מיליון שקל

דנקנר קנלוב התחדשות עירונית, מקבוצת אינטרגאמא, חתמה עם גמלא הראל על הסכמי מימון להשלמת הון עצמי בארבעה פרויקטים בהרצליה, בתל אביב וברמת גן, בהיקף מצטבר של עד 46.6 מיליון שקל. המימון נועד להשלים את ההון העצמי הנדרש לקידום הפרויקטים, ונבחר כחלופה לגיוס אג"ח שהחברה בחנה.

במסגרת ההסכמים יועמדו עד 8.8 מיליון שקל לפרויקט בני בנימין בהרצליה, עד 10 מיליון שקל לפרויקט טולקובסקי בתל אביב, עד 21 מיליון שקל לפרויקט הדר בהרצליה ועד 6.8 מיליון שקל לפרויקט הבעל שם טוב ברמת גן.

בפרויקט בני בנימין 34 בהרצליה נהרס המבנה הישן, והחברה החלה בהקמת בניין בן שבע קומות ובו 22 דירות, במקום תשע דירות בבניין הקודם. השלמת הפרויקט צפויה ברבעון הרביעי של 2028.

בפרויקט טולקובסקי 12 בתל אביב התקבל היתר בנייה והושלמו מכירות הפריסייל. במקום הבניין הקיים יוקם בניין בן ארבע קומות ובו 15 דירות.

לדברי מנכ"לית קבוצת אינטרגאמא, רות אורן הומונאי, המימון יאפשר לחברה לקדם במקביל פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע שונים ולהרחיב את פעילותה באזורי הביקוש במרכז הארץ.

משרדים

רשת חללי העבודה ROOMS תפתח מתחם חדש במגדל ELITE TOWER

רשת חללי העבודה ROOMS, שבבעלות פתאל, שכרה כ-5,000 מ"ר במגדל המשרדים ELITE TOWER במתחם הבורסה ברמת גן, ותפתח בהם מתחם עבודה חדש בהשקעה של כ-24 מיליון שקל.

המתחם ישתרע על פני שלוש קומות (26-28) ויהיה המתחם ה-15 של הרשת. פתיחתו צפויה בדצמבר 2026.

המגדל נבנה במקום שבו שכן בעבר מפעל השוקולד של עלית.

רשת ROOMS הוקמה בשנת 2019 ומפעילה כיום 14 מתחמי עבודה ברחבי הארץ, בתל אביב, ברמת גן, בבני ברק, ברעננה, בגלילות, במודיעין ובפתח תקווה.