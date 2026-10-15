3,700 מתווכי דירות נטשו השנה את המקצוע

בשנת 2026 חל גל נטישה משמעותי של מתווכים בענף הנדל"ן, כאשר כ־3,700 מתווכים לא חידשו את רישיון התיווך שלהם במהלך השנה. כך עולה מנתוני משרד המשפטים, האחראי על אסדרת תחום תיווך הנדל"ן. במשרד מדגישים כי לאורך זמן, מספר המתווכים נשמר ברמה אחידה, אך ההערכה היא ששוק הדירות המדולדל ממריץ רבים להתרחק מהמקצוע.

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בסוף השנה שעברה נרשמו 27,142 מתווכים בעלי רישיון - שיא כל הזמנים. אליהם הצטרפו ויצטרפו בקרוב מרבית מתוך 1,560 הנבחנים שעברו את בחינות הרישוי ויוסמכו עם תשלום אגרת המתווכים בסך 1,000 שקל.

אולם, נכון לעכשיו, מספר המתווכים מסתכם בכ־25 אלף בלבד. נתון זה מלמד שבעוד לענף נכנסים כוחות צעירים שעברו את הבחינות, אלפים מחזיקי רישיונות קודמים מעדיפים לנטוש את התחום.

הגורם המיידי לצניחה של כ־8% במספר המתווכים נעוץ בשפל החריף שפוקד את שוק הדירות של יד שנייה, המהווה את מוקד הפעילות המרכזי של ענף התיווך. בשבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו בלמ"ס כ־32 אלף עסקאות בלבד - השפל הנמוך ביותר מאז שנת 2023.

ניתוח מצבת כוח האדם לאורך 17 השנים האחרונות חושף מתאם מובהק בין מצב שוק הנדל"ן להיקף המתווכים. בין 2009 ל־2019 גדל מספרם ב־74% ואילו ב־2020 ירד בעקבות משבר הקורונה.

בשנתיים שלאחר מכן זינק מספרם ביותר מ־25% וב־2022 הוא חצה את רף 26 אלף המתווכים. בשנות המלחמה (2023־2024), שלוו בשפל נדל"ני, חלה ירידה נוספת במספרם. בחודש הבא אמורה להתקיים בחינה נוספת לתיווך, מה שיעלה בכמה מאות את מספר המתווכים בעלי הרישיון.

"מי שלא מייצר עסקאות לא שורד"

לדברי יו"ר לשכת המתווכים, איציק לוי, מלבד מתווכים ותיקים שיצאו לגמלאות, בין האלפים שנטשו את המקצוע יש גם כאלה שהחזיקו ברישיון "על הנייר" בלבד: "במשך שנות הגאות והריבית האפסית, אלפים עברו את הבחינה והחזיקו ברישיון 'שיהיה', כהשלמת הכנסה או מתוך תקווה לעסקה מזדמנת. כשהשוק השתנה והאתגרים גדלו, הם הבינו שאין היגיון להמשיך לשלם אגרות למדינה ופשוט נשרו מהמערכת".

נתוני משרד המשפטים מחזקים זאת ומלמדים כי שליש מהמתווכים החדשים מרימים ידיים כבר לאחר שנה ובטווח הארוך, רק כשליש שורדים לאורך זמן בענף. לצד זאת, המצב המאקרו־כלכלי הנוכחי מעמיק את המשבר השנה.

"סביבת הריבית הגבוהה ציננה את היקף העסקאות והקשיחה את תנאי ההישרדות", מסביר לוי. "שוק הנדל"ן העכשווי תובע עבודה סיזיפית, הבנה פיננסית מורכבת וליווי מקצועי מתמשך. חובבנים, או כאלה שחדרו לענף מתוך פנטזיה על עמלות קלות, נפלטו ממנו במהירות. מי שלא מייצר עסקאות פשוט לא שורד".

בנוסף, המתווכים מחויבים במסירת מידע תכנוני וקנייני על הנכסים שהם משווקים, מידע שרוכשים חסרי ניסיון יתקשו להשיג בכוחות עצמם. לכן, אין גם אינדיקציה לכך שאחוז העסקאות המתבצעות באמצעות מתווכים (המוערך בכרבע מכלל עסקאות הנדל"ן) נמצא בירידה.