1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לשבוע גורלי ועמוס באירועי מפתח, כאשר במקביל מפלס המתיחות הגאופוליטית גבוה מאוד. מחירי הנפט טיפסו בסוף השבוע לגבהים חדשים, הדאגות סביב חובות העתק של חברות ה-AI מרחפות ברקע, המחאות האלימות בצרפת וברחבי אירופה נמשכות ותשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסוגו לאחור בשל חזרתם של חלק מהמשקיעים לנכסי מקלט בטוח.

הבחירות בישראל ביום שלישי ילוו את השוק המקומי לכל אורך השבוע. ביום הבחירות עצמו, הבורסה תהיה סגורה, כך ששיא התנודתיות צפוי להירשם ביום רביעי שלמחרת. בארה"ב, בחירות האמצע יתקיימו ביום שלישי הבא, ברקע הדיווחים שארה"ב וישראל נערכות לחידוש המלחמה נגד איראן אחרי מועד זה.

בגזרת המאקרו, מעבר להחלטת הריבית בארה"ב שתפורסם ביום רביעי, צפויות החלטות ריבית גם בקנדה (ד'), בגוש האירו (ה') וביפן (ו'). ביום חמישי יפורסמו גם בארה"ב דוח ה-PCE - מדד האינפלציה המועדף על הפד; ונתוני הצמיחה ברבעון השלישי.

בגזרת עונת הדוחות, שלוש מתוך "שבע המופלאות" יעמידו את מגזר הטכנולוגיה למבחן ויפרסמו את תוצאותיהן הכספיות - אלפאבית (גוגל) ומיקרוסופט ידווחו ביום רביעי, ואמזון תדווח ביום חמישי שלמחרת. בנוסף, אינטל צפויה לדווח ביום חמישי.

2 זמן בחירות בישראל ובארה"ב

השבוע בתל אביב

על אף שוול סטריט חתמה את יום שישי באדום, המניות הדואליות יחזרו לת"א עם פער ארביטראז' חיובי קל של 0.25%. פאלו אלטו צפויה לזנק במעל 8%, בין היתר, בעקבות סקר שפרסמה חברת המחקר Evercore ISI, שהעלה כי התקציבים לאבטחת סייבר בקרב ארגונים מטפסים לקראת סוף השנה. גם מניית חברת התוכנה נייס צפויה לבלוט לחיוב ולטפס בכ-5%. מנגד, פורמולה מערכות תאבד מערכה מעל 6%.

הבורסה המקומית חתמה את שבוע המסחר החולף במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד בכ-2.4%, מדד ת"א 125 נחלש בכ-1.4% ומדד ת"א 90 טיפס בכ-2.1%.

מדד הבנייה הוביל את המגמה החיובית בקרב המדדים הענפיים, עם עלייה שבועית של כ-4.6%. ככלל, המדד מציג התאוששות משמעותית לאחרונה, לאחר שמוקדם יותר החודש ירד לשפל של כשנה וארבעה חודשים: 10 מתוך 11 ימי המסחר האחרונים שלו הסתיימו בעליות שערים - במהלכם טיפס במצטבר בכ-16%. עם זאת, מתחילת השנה, הוא עדיין רושם תשואה שלילית של 7.4%.

המדד הענפי שהניב את הביצועים החלשים ביותר בשבוע החולף הוא מדד הטכנולוגיה, שנחלש בכ-3.7%, על רקע הסנטימנט השלילי כלפי מניות ה-AI והשבבים בוול סטריט. מניות השבבים הדואליות בלטו לשלילה במיוחד: טאואר נחתכה בכמעט 20%, קמטק נפלה בכ-10% ונובה איבדה כ-6%.

כיצד הבחירות ישפיעו על שבוע המסחר? ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, סבור כי לא זהות המנצח תקבע את תגובת השוק. "השאלה החשובה יותר היא האם תתקבל הכרעה שתאפשר להקים קואליציה יציבה, להעביר תקציב אחראי ולספק אופק למדיניות הכלכלית", כתב גילדין. "תוצאה שתפחית את אי־הוודאות עשויה לתמוך בשקל ובנכסים הישראליים, בעוד תרחיש של מו"מ קואליציוני ממושך או בחירות חוזרות עלול להכביד עליהם". הוא הוסיף כי "המבחן האמיתי יתחיל ביום שאחרי הקלפיות: האם תיווצר יכולת לקבל החלטות פיסקליות, או שהמשק יישאר בתקופת המתנה נוספת".

ביחידת המחקר של הבורסה הציגו כמה נתונים ממערכות הבחירות האחרונות. מניתוח של עשר מערכות הבחירות שנערכו בישראל בין השנים 2003-2022, עלה הדפוס הבא: תגובה חיובית בממוצע ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות, ירידות בתום השבוע הראשון ואז התאוששות בהמשך החודש.

"ממצאי הבדיקה מלמדים כי ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות מדד ת"א-35 עולה בממוצע ב-0.58%, ומדד ת"א-125 ב-0.52%", כתבו ביחידת המחקר. "אלא שהאופטימיות הראשונית מתחלפת בירידות, ובתום השבוע הראשון נרשמת תשואה מצטברת שלילית של 0.89% במדד ת"א-35 ושל 0.67% במדד ת"א-125. עם זאת, בחלוף חודש, התמונה מתהפכת פעם נוספת: מדד ת"א-35 מציג בממוצע תשואה מצטברת חיובית של 1.72%, ומדד ת"א-125 עולה ב-1.67%. ממצאים אלה ממחישים כי הירידות בשבוע הראשון אינן מעידות בהכרח על מגמה שלילית מתמשכת בשבועות שלאחר הבחירות".

ביחידת המחקר הוסיפו כי "אחד הממצאים המשמעותיים בבדיקה הוא העלייה החדה בתנודתיות במדדי הדגל. בשלושת השבועות הראשונים שלאחר הבחירות, התנודתיות גבוהה בכ-31%-45% בהשוואה לשבוע טיפוסי, ורק בהמשך החודש מתחילה להתמתן.

הסבר אפשרי לכך הוא שסגירת הקלפיות אינה מסיימת את אי-הוודאות, אלא משנה את אופייה. לאחר פרסום התוצאות, תשומת הלב של המשקיעים עוברת לשאלת היתכנות הקמת ממשלה ויכולתה לקדם תקציב שנתי. אף שהקמת ממשלה עשויה להימשך מספר חודשים, כבר בתוך חודש ממועד הבחירות, השוק עשוי לגבש הערכה ברורה יותר לגבי סיכויי הקמתה והמדיניות הכלכלית הצפויה".

השבוע בוול סטריט

גם הבורסה בניו יורק חתמה את השבוע שעבר במגמה מעורבת. ה-S&P 500 והנאסד"ק ירדו בכ-0.5% ובכ-0.7%, בהתאמה וסגרו כך שבוע שלילי שני רצוף; הדאו ג'ונס, מנגד, טיפס בכ-0.4%.

כאמור, הלחץ על מניות השבבים נמשך. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר הסקטור, רשמה ירידה שבועית של כ-3% ונפלה זה השבוע השלישי ברציפות - מה שקרה בפעם האחרונה לפני כשנה. כך, היא נכנסה עמוק יותר לטריטוריה של שוק דובי, עם ירידה של 27% מאז השיא אליו הגיעה ביוני האחרון. מנגד, מניות אבטחת הסייבר חתמו שבוע חיובי במיוחד: קרן הסל CIBR , אשר עוקבת אחר הסקטור, טיפסה בשבוע החולף בכ-7.4% ורשמה כך את העלייה השבועית החדה ביותר שלה מאז מאי האחרון.

הדוחות הכספיים של אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט ואמזון יהיו קריטיים למניות ה-AI. על רקע גל החששות סביב הוצאות העתק של ענקיות הטכנולוגיה - שמגיעים לצד הבנה שהמדיניות המוניטרית בארה"ב צפויה להמשיך להתהדק - המשקיעים יתמקדו בעיקר בתחזיות של החברות לגבי הוצאות ההון בהמשך הדרך, וכן יחפשו לראות כיצד אלו מיתרגמות לרווחים בשורה התחתונה.

ניק גיורגי, אסטרטג שווקים ראשי ב-Alpine Macro, אמר לרויטרס בסוף השבוע כי "יש הרבה כדורים באוויר... כרגע השוק בוחן בעין ביקורתית את כל ההוצאות הנלוות להתרחבות בתחום הבינה המלאכותית. השוק פשוט לא יאפשר לחברות שמוציאות כמויות עצומות של כסף על בניית התשתיות הללו ליהנות מחמת הספק. בעינינו, זה למעשה מאוד בריא, אבל זה עדיין מנבא קצת כאב בטווח הקצר [בשוק המניות, ר"מ]".

אך לא רק ענקיות הטכנולוגיה צפויות לדווח בשבוע הבא: ענקית הפיננסים ויזה וחברת המשקאות קוקה קולה יפרסמו את תוצאותיהן ביום שלישי. ענקית הפארמה אלי לילי תדווח ביום חמישי, כמו גם חברת הנפט של . ביום שישי שלמחרת, ידווחו ענקיות הנפט אקסון מובייל ושברון , כמו גם חברת הנפט BP . נוסף על אלו, שתי שחקניות מרכזיות בתחום שבבי הזיכרון - סיגייט וסנדיסק - יפרסמו את תוצאותיהן בימים שלישי וחמישי, בהתאמה.

במקביל, כאמור, בחירות האמצע בארה"ב מתקרבות בצעדי ענק. בבלומברג הציגו נתונים שהולכים אחורה עד 1950, מהם עולה כי תחת נשיא רפובליקאי, התרחיש החיובי ביותר לשוק המניות היה קונגרס חצוי - כלומר, מצב בו המפלגה הדמוקרטית תופסת שליטה בסנאט או בבית הנבחרים. במצב כזה, היכולת להעביר חקיקה רדיקלית או שנויה במחלוקת מצטמצמת מאוד, מה שמאפשר לחברות ולמשקיעים להתמקד בכלכלה ובתוצאות הכספיות.

תחת תרחיש כזה, התשואה הממוצעת השנתית של ה-S&P 500 עמדה על 13.9%, לעומת תשואות ממוצעות של 8.3% ו-4.9% כאשר הקונגרס היה בשליטה מלאה של הרפובליקאים או הדמוקרטים, בהתאמה.

לפי הדיווח בבלומברג, השתלטות של המפלגה הדמוקרטית על הסנאט ועל בית הנבחרים עלולה להוביל לגל מכירות בשוק המניות, מכיוון שסביר יותר שהדמוקרטים יתמכו ברגולציה בתחום ה-AI, בין אם מדובר בהטלת מגבלות על דאטה סנטרים, או בחקיקה לגבי פיתוח מודלים של AI. "כל דבר שמאט את בום ה-AI יגביל את זרימת הכספים ליצרניות השבבים ולחברות התעשייה שמספקות מוצרים לדאטה סנטרים, ובמקביל יפחית את הסבירות שחברות הטכנולוגיה המוכרות מוצרי AI יניבו את רווחי העתק שהמשקיעים בשוק המניות יידרשו בסופו של דבר", כתבו בבלומברג.

3 מחירי הנפט בשיא של חצי שנה

בגזרת המט"ח, אחרי ארבעה שבועות של היחלשות, השקל התחזק מעט מול הדולר בשבוע החולף בכ-0.3%, כך ששערו הרציף ננעל ברמה של 3.104 שקלים.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, ציין בסקירתו השבועית כי "השקל נכנס לשבוע הבחירות עם רגישות גבוהה להתפתחויות הפוליטיות ולשינויים בפרמיית הסיכון של ישראל... הסקרים אינם מצביעים על רוב ברור לאחד הגושים, והאפשרות להמשך אי־הוודאות עשויה להשפיע על המסחר במטבע המקומי". כלכלני לידר שוקי הון ציינו בסקירתם השבועית כי "חשוב לזכור שפערי הריבית מול חו"ל צפויים להתרחב בחודשים הקרובים, מה שעשוי להקשות על ייסוף משמעותי בשקל".

מחירי הנפט האמירו בשבוע החולף, בעוד המשקיעים התחילו לתמחר חזרה ללחימה נגד איראן בעתיד הקרוב. נפט מסוג ברנט רשם עלייה שבועית של מעל 6% וננעל ברמה של 116.7 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מזה כחצי שנה. נפט מסוג אמריקאי (WTI) התקדם במעל 4% וננעל ברמה של 103.4 דולר לחבית.

במקביל, המתיחות בין סעודיה לחות'ים ממשיכה לעורר דאגות בשוק הנפט. אדם טרנקוויסט, אסטרטג ב-LPL Financial, אמר לרויטרס בסוף השבוע כי "חששות מפני הפרעות בהיצע הניעו את העליות במחירי הנפט, לאחר שמורדים חות'ים בתמיכת איראן הוציאו לפועל שורה של תקיפות נגד סעודיה, לרבות על תשתיות אנרגיה".

4 הריבית בארה"ב צפויה להישאר ללא שינוי, אך תיתכן הפתעה

בערב יום רביעי, הפד יפרסם את החלטת הריבית שלו. בקרב אנליסטים ישנה הסכמה רחבה שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, וגם השווקים מתמחרים העלאת ריבית בהסתברות זניחה של כ-10%. עם זאת, הם צופים העלאת ריבית בהחלטה העוקבת בדצמבר.

בסקר שערכו ברויטרס בו השתתפו 100 כלכלנים, כולם ציפו שבדצמבר הריבית אכן תעלה ברבע אחוז. עוד לפי הסקר, קרוב ל-60% מהכלכלנים חזו שמחזור ההידוק המוניטרי יגיע לפסגה שלו ברמה של 4.25%, כאשר היתר צפו לפחות עוד שתי העלאות ריבית נוספות. מייקל גאפן, כלכלן ארה"ב ראשי במורגן סטנלי, אמר לרויטרס כי "הסיכונים הם בכיוון שהפד בסופו של דבר יצטרך להעלות ריבית יותר ממה שאנחנו צופים. אם ישנם סיכונים סביב המסלול של הכלכלה ושל האינפלציה, הם נראים מוטים כלפי מעלה".

ראוי לציין כי למרות כל האמור, לא חסרים כלכלנים שמעריכים שהריבית תעלה במפתיע ביום רביעי. בבנק אוף אמריקה העריכו בשבוע שעבר כי הפד יעלה את הריבית השבוע, וכי יש לו צורך לעשות כך כדי להשיב את האמינות שלו בכל הנוגע למיתון האינפלציה, שנמצאת מעל ליעד ה-2% של הפד כחמש שנים וחצי. גם כלכלני לידר שוקי הון העריכו בסקירתם השבועית כי ההסתברות להעלאת ריבית "גבוהה משמעותית" מזו שמשתקפת בתמחור בשוק הנגזרים, ועומדת על כ-50%.

אחת הסיבות שהזכירו אנליסטים שמעריכים שהריבית צפויה בכל זאת לטפס ביום רביעי היא העובדה שגם אינפלציית הליבה במדד המחירים לצרכן, זו שמנכה את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, הגיעה חמה יותר מן הצפי. זאת, כאשר מדד הליבה נחשב למהותי יותר בשיקולים של חברי הבנק המרכזי.

ביום חמישי, יפורסם דוח ה-PCE לחודש ספטמבר. אחרי שמדדי המחירים לצרכן וליצרן הפתיעו לרעה, גם ה-PCE צפוי להתחמם, עם עלייה חודשית של 0.5%, שתשקף אינפלציה שנתית של 3.7% - הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד.

5 האזהרה של אד ירדני

אד ירדני, אחד האנליסטים הוותיקים והשוריים ביותר בוול סטריט, הזהיר בשבוע שעבר כי האופטימיות סביב תחזיות הרווח של חברות השבבים עלולה להיות מוגזמת.

"אנו חושדים שיש קצת התלהבות לא רציונלית... במיוחד בקונצנזוס של האנליסטים לגבי ציפיות הצמיחה לטווח הארוך", כתב ירדני. "חוסר האיזון שקיים היום בין הביקוש להיצע תומך ברווחים יוצאי־דופן, אך שמירה על כוח התמחור של החברות ועל שולי הרווח הנוכחיים לאורך טווח זמן ארוך יותר נראית אופטימית מדי, ככל שכושר הייצור יתרחב".

נזכיר כי בחודש שעבר, ירדני חתך את התחזית שלו ל-S&P 500 מ-8,400 ל-7,900 נקודות עד סוף השנה הנוכחית, תוך שציין, בין היתר, את ההשפעה השלילית של הזינוק החד בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.

עד שירדני חתך את תחזיתו הראשונית, היא הייתה הגבוהה ביותר מבין כלל האנליסטים ובנקי ההשקעות בוול סטריט, שתחזיותיהם התכנסו סביב רף ה-8,000 נקודות. במהלך תקופת עונת הדוחות החזקה ברבעון השני, הוא טען כי השווקים לא מטפסים בגלל FOMO (ראשי תיבות של fear of missing out - פחד מהחמצת העליות, ר"מ), אלא בגלל מה שהוא כינה FEMO - ראשי תיבות של faboulous earnings momentum - מומנטום רווחים נפלא.

בשורה התחתונה: כאשר אנליסט אופטימי כמו ירדני מרים דגל אדום, כנראה שכדאי לקחת זאת בחשבון.

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