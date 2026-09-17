האופטימיות שאפיינה את וול סטריט בחודשים האחרונים מתחילה להיסדק. הזינוק בתשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב, שחצו השבוע את רף ה-5%, בשילוב עם תחילתו של מחזור העלאות ריבית מצד הפדרל ריזרב, טורפים מחדש את הקלפים עבור האסטרטגים הבכירים בשוק. התוצאה היא פיצול עמוק בתחזיות למדד ה-S&P 500 לקראת סוף השנה.

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"השור" לוקח צעד אחורה

במרכז הטלטלה התחזיתית ניצב אד ירדני, נשיא Yardeni Research ומי שנחשב לאחד מ"שוורי וול סטריט" (משקיעים אופטימיים) המובהקים ביותר.

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על פי דיווח בבלומברג, ירדני חתך את תחזית סוף השנה שלו למדד ה-S&P 500 ל-7,900 נקודות, חודש בלבד לאחר שהעלה אותה לרמת שיא של 8,400. בסקירה צוין כי היעד החדש משקף אפסייד של 4.1% בלבד מרמות הסגירה האחרונות.

הסיבה המרכזית לקיצוץ הוסברה במכתב ששלח ירדני ללקוחותיו, כפי שצוטט בבלומברג: "לאור הזינוק האחרון בתשואות האג"ח, אנו מורידים את ההערכה שלנו למכפיל הרווח העתידי של ה-S&P 500 לסוף השנה מ-19.8 ל-18.6, מה שמוריד את יעד סוף השנה שלנו מ-8,400 ל-7,900".

באתר Big Go Finance, שניתח את הדוח, הוסיפו כי החברה העלתה את ההסתברות לתרחיש דובי מ-20% ל-30%, בשל "סיכונים גוברים להאטה כלכלית ב-3 עד 6 החודשים הקרובים". עם זאת, ירדני אינו מספיד את הכלכלה האמריקאית. בבלומברג הודגש כי הוא עדיין מאמין ש"הכלכלה תצמח ללא מיתון עד סוף העשור", והותיר את יעד ה-10,000 נקודות שלו לסוף העשור על כנו. את יעד ה-8,400 הוא פשוט הזיז לאמצע שנת 2027 (תחזית הרווח למניה נותרה ללא שינוי, על 425 דולר).

וולס פארגו והפרדוקס של המכפיל

ירדני אינו לבד במערכה. על פי דיווח במארקטווץ', בנק ההשקעות וולס פארגו חתך גם הוא את יעד הל-S&P 500 מ-7,950 ל-7,700 נקודות. האסטרטג אוסונג קוון העריך כי השוק נמצא "מתקרב למיצוי מחזור הצמיחה".

במארקטווץ' הצביעו על פרדוקס מעניין: במקביל להורדת יעד המדד, הבנק דווקא העלה את תחזית הרווח למניה (EPS) לשנת 2027 ל-425 דולר ול-460 דולר ב-2028. המסר למשקיעים, הוא שמדובר ב"כיווץ מכפילים" בלבד, ולא בקריסת רווחים. המשקיעים פשוט לא יסכימו לשלם את אותו מחיר על כל דולר של רווח כשהריביות כה גבוהות וכשהסיכונים הפוליטיים סביב בניית חוות שרתים גוברים. בהתאם לכך, בוולס פארגו הורידו את המלצתם לטכנולוגיה ל"משקל שווה" והעלו את סקטור הבריאות ל"משקל יתר".

השונות הרחבה בין בתי ההשקעות משקפת היטב את חוסר ההסכמה על התמחור הראוי לשוק במציאות של ריבית מתהדקת. בשורה התחתונה, בעוד שרווחי החברות ממשיכים להפגין עוצמה, המאבק האמיתי הוא על נכונות המשקיעים לשלם פרמיות גבוהות בסביבת ריבית מאתגרת.

האופטימיים מתבצרים: טום לי ומהפכת ה-AI

מול גל החיתוכים, יש מי שמסרב להיכנע לפסימיות. טום לי מ-Fundstrat, שהתראיין השבוע לרשת CNBC, נותר דבק בתחזיתו כי המדד יסיים את השנה "בקלות מעל 8,200 נקודות".

לדברי לי: "כל עוד סחר ה-AI לא דעך, ואנחנו לא צופים שזה יקרה, אני חושב שהשוק ייצא מהתיקון הזה". לי מעריך שהעלאת הריבית של הפד עשויה דווקא לשחרר לחץ ולסלק את חוסר הוודאות, מה שיאפשר לכסף שיושב על הגדר לחזור לשוק ולייצר "את אחד הראליים הגדולים ביותר של חיינו" ברבעון הרביעי. אליו מצטרפים אסטרטגים נוספים שהעלו השבוע תחזיות, בהם סביטה סוברמניאן מבנק אוף אמריקה (העלתה יעד מ-7,100 ל-7,400, עם יעד 12 חודשים ל-7,800) ומייקל פורבס מ-Tallbacken Capital שהציב את היעד הגבוה ביותר בוול סטריט - 8,500 נקודות.

אל מחנה האופטימיים מצטרפים גם ב-UBS. בסקירת השווקים היומית של הבנק, שהתייחסה להעלאת הריבית של הפד ל-3.75%-4.00%, הבהירו הכלכלנים כי הם אינם מעריכים ש"מחזור הידוק מדוד יסיט את ראלי המניות ממסלולו". ב-UBS מנמקים זאת בכך שמרבית ההידוק המוניטרי כבר מתומחר בשווקים, הכלכלה מספיק חזקה כדי להכיל אותו, והרווחים האיתנים של החברות יקזזו את העלייה בתשואות האג"ח.

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, הסביר כי "אנו ממשיכים להיות ממוצבים לעליות נוספות בשוקי המניות, תוך היערכות לתנודתיות בטווח הקצר. אם ההידוק המוניטרי יישאר מדוד, הראלי בשוקי המניות עשוי להתרחב על פני סקטורים ואזורים גיאוגרפיים נוספים". עם זאת, האפלה צירף אזהרה חשובה: "אנו מציעים לשקול חשיפה מגוונת, תוך הימנעות מריכוזיות יתר בתחומים הרגישים במיוחד לשינויי ריבית או הנשענים על מנוע תשואה יחיד".

אזהרת הריכוזיות של גולדמן זאקס

עד כמה מגמת ה-AI באמת מסוגלת להחזיק את השוק כולו על כתפיה? בן סניידר, אסטרטג המניות הראשי של גולדמן זאקס לארה"ב, חשף נתון ב-CNBC הממחיש את הריכוזיות הקיצונית של השוק: "השקעות ה-AI מניעות כיום כמחצית מצמיחת הרווחים של כלל מדד ה-S&P 500". הנתון הזה הוא חרב פיפיות, הוא אמנם מצדיק את עליות חברות הענק (כמו הזינוק של 106% בהכנסות אנבידיה ו-221% בהכנסות ה-AI של ברודקום), אך הוא גם מזהיר כי צמיחת המדד נשענת על מעגל הוצאות (Capex) מצומצם מאוד. כל האטה בהשקעות התשתית מצד קומץ חברות הענן הגדולות עלולה לחתוך את הרווחיות המצרפית של המדד במהירות. סניידר הוסיף מהפרספקטיבה ההיסטורית של גולדמן זאקס, ולפיה מדד ה-S&P 500 יורד בממוצע ב-2% בשלושת החודשים העוקבים לתחילת מחזור העלאות ריבית, אך לרוב מתאושש עם קפיצה של 9% בשנה שלאחר מכן.

הפיצול בתחזיות ברור מתמיד, בעוד ירדני ווולס פארגו סבורים כי הריביות הגבוהות יכווצו את שווי השוק למרות שהרווחים איתנים, טום לי ואחרים מאמינים שכוחו של סקטור הטכנולוגיה ימשיך לנצח את המאקרו.

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