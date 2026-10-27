ניר מינרבי, מנכ"ל ואחד ממייסדי חברת המחשוב הקוונטי קלאסיק (Classiq), הודה כי החברה שקלה לצאת להנפקה בניו יורק או לכל הפחות לעשות מיזוג ספאק - עד שהחלו הדיונים עם אינטל, שהסתיימו בעסקת רכישה בהיקף של 2.2 מיליארד דולר שנחתמה אתמול (ב').

לדבריו, "בחנו כמה חלופות, כולל את השוק הציבורי - ולמען האמת המסלול של הנפקה או מיזוג ספאק הוא מסלול שהיינו קרובים ללכת לכיוונו, אבל היו גם הצעות אסטרטגיות נוספות, ובסופו של דבר אני שמח שזו אינטל שהלכה על המהלך".

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את הדברים אמר מינרבי הבוקר (ג') במהלך שיחה עם התקשורת הישראלית. עם זאת, מינרבי הודה כי המהלך המיידי יותר היה "ככל הנראה גיוס לפני הנפקה, כך שהנפקה כשלעצמה הייתה נדחית במעט".

על השוק הציבורי בתחום מניות הקוונטום אומר המנכ"ל: "יש כאן אנומליה מעניינת - היא מזכירה את תחום הפארמה בכך שגלומה בה הבטחה ענקית שמאפשרת הכנסות מהכיס הציבורי, אבל רמת התנודתיות שלה היא לא לבעלי לב חלש".

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