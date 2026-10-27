ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה "שקלנו הנפקה או מיזוג ספאק - ואז אינטל הגיעה": מנכ"ל קלאסיק מדבר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
Classiq

"שקלנו הנפקה או מיזוג ספאק - ואז אינטל הגיעה": המנכ"ל שמכר חברה ב-2.2 מיליארד דולר מדבר

ניר מינרבי, מנכ"ל ואחד ממייסדי חברת המחשוב הקוונטי קלאסיק, הודה כי החברה שקלה לצאת להנפקה בניו יורק או לעשות מיזוג ספאק - עד שהחלו הדיונים עם אינטל, שהסתיימו בעסקת רכישה בהיקף של 2.2 מיליארד דולר שנחתמה אתמול • לדבריו, "בסופו של דבר אני שמח שזו אינטל שהלכה על המהלך"

אסף גלעד 10:58
גיא מינרבי, מנכ''ל קלאסיק ואחד ממייסדי החברה / צילום: אייל טואג
גיא מינרבי, מנכ''ל קלאסיק ואחד ממייסדי החברה / צילום: אייל טואג

ניר מינרבי, מנכ"ל ואחד ממייסדי חברת המחשוב הקוונטי קלאסיק (Classiq), הודה כי החברה שקלה לצאת להנפקה בניו יורק או לכל הפחות לעשות מיזוג ספאק - עד שהחלו הדיונים עם אינטל, שהסתיימו בעסקת רכישה בהיקף של 2.2 מיליארד דולר שנחתמה אתמול (ב').

לדבריו, "בחנו כמה חלופות, כולל את השוק הציבורי - ולמען האמת המסלול של הנפקה או מיזוג ספאק הוא מסלול שהיינו קרובים ללכת לכיוונו, אבל היו גם הצעות אסטרטגיות נוספות, ובסופו של דבר אני שמח שזו אינטל שהלכה על המהלך".

פרשנות | למה משקיעי הקוונטום לא התרשמו והזווית הביטחונית - ארבע הערות על עסקת המיליארדים של אינטל
מייסדי קלאסיק, אב ובנו, יקבלו כ-200 מיליון דולר מעסקת הענק. וכמה ירוויחו העובדים?

את הדברים אמר מינרבי הבוקר (ג') במהלך שיחה עם התקשורת הישראלית. עם זאת, מינרבי הודה כי המהלך המיידי יותר היה "ככל הנראה גיוס לפני הנפקה, כך שהנפקה כשלעצמה הייתה נדחית במעט".

על השוק הציבורי בתחום מניות הקוונטום אומר המנכ"ל: "יש כאן אנומליה מעניינת - היא מזכירה את תחום הפארמה בכך שגלומה בה הבטחה ענקית שמאפשרת הכנסות מהכיס הציבורי, אבל רמת התנודתיות שלה היא לא לבעלי לב חלש".

הרחבה בהמשך